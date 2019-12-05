Первый день одесского траура: самое страшное — неизвестная судьба пропавших без вести

С утра первого дня траура после огненного кошмара, случившегося на углу Троицкой и Пушкинской, одесситы собираются у места трагедии. Скорбное молчание, нелепые слухи, порой — локальное бурное обсуждение…

Запах гари повсюду, дым, огромное количество техники.

Транспорт ходит по Пушкинской. На квартале Троицкой, который теперь называют страшным, он не следует. Оцепление. Почему-то многие пытаются проникнуть за него.

Техника все еще работает, ближе к середине дня начались работы для будущего проведения укрепления фасадных стен исторического здания, идет откачка воды из подвала и первого этажа.

Очень много слухов. Студент Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Владимир, к примеру, утверждает, что его страшно огорчает, что столько «нелепостей услышал, связанных с пожаром».

— Слышал даже, что вроде бы преподаватели бросили студентов и первыми ринулись к выходу. Это не так. Сам видел, как один из педагогов самолично организованно вывел три группы к выходу, — говорит парень, добавляя, что сам убедился, как это опасно, когда поднимается паника.

Две девушки-студентки утверждают, что «в аудиториях отопление уже подключили, у нас там никаких электрообогревателей не было».

Пожилая женщина пришла с цветами, прорывается к месту трагедии, ее не пускают.

— Мне бы только цветы положить… Или сами положите, — просит парня в форме.

Кто-то приходит с бутербродами — «ребят подкормить», кто-то плачет в сторонке. Людей становится все больше. Очень много жителей окрестных домов. Эмоции люди выражают по-разному.

Как стало известно, на помощь одесским спасателям на помощь прибыли спасатели из столицы. По сути, представители всех коммунальных служб города — здесь же.

Самое страшное, что сейчас всех повергает в состояние ужаса, это, как убедилась корреспондент «Одесской жизни», беседуя с людьми, — неизвестная судьба тех, кого сейчас называют «пропавшими без вести». Они так до сих пор и не вышли на связь… Их списки опубликованы.

Во второй половине траурного дня спасатели со специальным снаряжением поднялись на крышу горевшего здания, чтобы попасть внутрь.

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