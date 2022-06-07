Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 06 июня

Главные темы: Великобритания поставит Украине реактивную артиллерию дальнего действия. До конца года может быть конец войны, считают украинцы.

Россия наносит удары по Киеву. Частные предприятия откладывают планы выхода на биржу из-за войны в Украине и падения инвестиций. Сценарии, после которых война может закончиться. Сколько еще продержится Украина после тяжелых потерь в войне? Путин предупреждает Запад об оружии и обстреливает Киев ракетами. Путин продает украденное зерно в Африку, Африка зерно покупает и не принимает во внимание угрозы от США

Великобритания

Как сообщает Financial Times, стоимость акций частных компаний, впервые публично продающих акции, известная как первичное публичное размещение акций (IPO), в этом году упала на 90% в США и Европе. В документе говорится, что сочетание войны в Украине и рост инфляции и процентных ставок «заставили частные предприятия отложить планы выхода на биржу», отметив, что 157 компаний привлекли всего 17,9 млрд долларов в период с января по май – по сравнению с 629 фирмами, получили 192 млрд долларов за аналогичный период 2021 г.

«The Daily Telegraph» – Великобритания присылает ракеты высокой дальности в Украину

Система, которая будет направлена ​​в Украину, поможет их защите, поскольку Президент России планирует забастовки

Британия пообещала отправить ракету высокой дальности в Украину после того, как аналогичное обещание США привело к угрозам Владимира Путина для достижения новых целей. Система M270 является самой современной ракетной системой армии и имеет диапазон 50 миль дальше, чем любая ракетная технология, используемая в Украине. За несколько часов до объявления Министерства обороны российские круизные ракеты впервые попали в окрестности Киев.

«Поскольку тактика России меняется, наша поддержка Украины также меняется» За несколько часов до того, как Министерство обороны объявило о развертывании оружия, российские крылатые ракеты впервые попали в окрестности Киева после апреля после того, как атомная электростанция пролетела на юге страны. в США является основной частью дальнейших ракетных способностей британской армии. У него есть команда из трех человек и может снять 12 ракет в 40 секунд с точностью точной точки. Ракетная система была развернута в Афганистане и Ираке.

Министерство обороны также заявило, что развертывание ракетной системы M270 в Украину было согласовано с Соединенными Штатами, которая также пообещала отправить ракетную систему на прошлой неделе на расстоянии до Украины после того, как Киев пообещал не использовать их против целей в России. Но обновление ракет Британии и Соединенных Штатов повлекло за собой новую угрозу от Путина, который использовал телевизионное интервью в своей резиденции в Сочи на Российском Черном море, чтобы обещать достичь новых целей.

«Если они будут доставлены, мы сделаем из этого соответствующие выводы и используем наше оружие, чего нам достаточно, чтобы ударить за те объекты, которые мы еще не поразили», — сказал он в интервью с Россией-1.

Украина просила Запад обеспечить ракеты большей дальности, чтобы они могли противодействовать российской артиллерии, которая, в сочетании с воздушными ударами, стучит в свою армию в Донбассе.

Российские военные сосредотачивались на завоевании Донбасса, теперь приоритетного Путина, после того как он был вынужден отступить из Киева в марте.

«The Guardian» – «Великобритания пришлет ракетные установки Украине»

Великобритания поставит Украине реактивную артиллерию дальнего действия, несмотря на угрозу Владимира Путина бомбить новые цели, если аналогичное оружие из США будет доставлено в Киев.

Великобритания отправит несколько гусеничных реактивных систем залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 50 миль, надеясь, что они смогут вывести из строя сосредоточенную российскую артиллерию, обстреливающую города на востоке Украины. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Решение об отправке пусковых установок было оправдано тем, что «по мере смены тактики России должно изменяться и наша поддержка Украины». Этот шаг, объявленный сегодня Министерством обороны, рискует еще больше спровоцировать и без того раздраженный Кремль.

Перед британским заявлением Путин вчера заявил государственному телевидению «Россия», что Россия будет принимать дальнейшие ответные меры, если США осуществят поставку реактивной артиллерии HIMARS, которую Белый дом пообещал на прошлой неделе.

«Мы нанесем удары по тем целям, по которым еще не поражали», — сказал российский президент, который на протяжении всей войны принимал непосредственное участие в принятии оперативных военных решений. Что это за цели, он не уточнил.

Вчера ранним утром российские крылатые ракеты нанесли удар по железнодорожному депо в восточном Днепровском пригороде Киева. Украина заявила, что забастовка нанесла удар по вагоноремонтному заводу; Москва заявила, что уничтожила танки, отправленные в Украину странами Восточной Европы.

Это был первый случай в столице более пяти недель. Один человек был госпитализирован, и с высоких точек столицы был виден высокий столб дыма.

Из бомбардировщиков Ту-95 было запущено пять крылатых ракет, одна из которых была перехвачена, как заявили ВВС Украины, во время атаки, которая сигнализировала об изменении подхода российских войск. В последний раз Киев был обстрелян 28 апреля. Министерство обороны России заявило, что оно нацелилось на арсенал танков Т-72, ​​доставленных из стран Восточной Европы, предполагая, что теперь оно хочет нацелиться на поставку западного оружия. Но украинские официальные лица заявили, что это заявление было ошибочным.

Александр Камишин, глава правления Укрзализныци заявил: «Таких танков на заводе нет, как и военной техники. Есть только автомобили, которые мы ремонтируем. Эти вагоны нужны нам на экспорт, это, в частности, вагоны-зерновозы».

Великобритания вместе с США и другими западными странами начала войну, пообещав только поставлять «оборонительное вооружение», чтобы помочь Украине отразить российское вторжение. Но по мере того, как Россия преуспевала на востоке и юге страны, западные страны постепенно присылали все больше смертоносного оружия. Лондон заявил, что тесно сотрудничает с Вашингтоном. Британское заявление было сделано через несколько дней после того, как США заявили, что отправят четыре аналогичных системы HIMARS, устанавливаемых на грузовиках. Системы США и Великобритании должны дополнять друг друга. Дальность действия обоих намного больше, чем у любого другого сухопутного оружия, которое имеет Украина сейчас.

Как и США, Великобритания пригласила у Киева заверения, что M270 не будет использоваться для поражения целей в России. Источник в британской обороне заявил, что оружие будет использоваться «для защиты Украины в Украине» и добавило: «Мы уверены, что оружие будет использовано должным образом».

Великобритания не сообщила, сколько M270 она отправила, хотя это число невелико и сравнить с решением США отправить четыре HIMARS. Украинские военные будут обучены использованию пусковых установок в Великобритании, добавили в Минобороны, а киевские силы будут снабжены соответствующими ракетами «в масштабе».

Однако Путин сказал, что, по его мнению, цель Запада состоит в том, чтобы продолжить войну в Украине, которая длится уже более трех месяцев после того, как 24 февраля российский президент начал неспровоцированное вторжение. «Вся эта суета вокруг дополнительных поставок вооружений, по моему мнению, имеет только одну цель: максимально затянуть вооруженный конфликт», — сказал он.

Европа

Италия. «Corriere della Sera» — «Русские истребители теперь поражают европейские танки».

«Путин заказывает новые рейды в Киеве: настанет черед новых площадок»,

«Ракета затрагивает атомную электростанцию»

«Путинские ракеты против путинского оружия и зерна» — газета «La Repubblica».

«Киев возвращается к бомбам. Москва: танки, подаренные ЕС, уничтожены.

Правительство Зеленского: поезда за зерном шли.

«Европа без карты».

«Теперь нам нужна совместная защита»

«La Stampa» – «Путин снова бомбит Киев и угрожает. ООН: «Изнасилование как инструмент войны».

Германия. «DW» – «Украина: российские ракеты попали в Киев, Путин грозит»

Черный дым поднялся над Киевом после первой за несколько недель атаки на столицу. Владимир Путин заявил, что Россия поразит новую цель, если Запад поставит Украине ракеты большой дальности.

Папа Римский, которого можно увидеть на Троицкой мессе, выступил с самым решительным призывом к прекращению огня.

США обещают привлечь к ответственности военных преступников в Украине

Над Киевом слышны мощные взрывы

Россияне частично отступают из Северодонецка, по словам луганского губернатора

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые войска в юго-восточном районе Запорожья, сообщает его офис. Он собрал строительство обстановки, пообщался с военнослужащими и вручил им награды.

«Хочу поблагодарить вас за ваш большой труд, за вашу службу, за защиту всех нас, нашего государства. Я благодарен всем. Хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья. Берегите себя!» Он сказал.

Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания.

Мнение корреспондента DW в Украине о битве за Донбасс. Поскольку Россия борется за полный контроль над Донбассом, прогнозы западных аналитиков о том, что российские войска захватят восточный город Северодонецк, не оправдались, говорит корреспондент DW в Киеве Ник Коннолли.

По его словам, заявление Украины о том, что она захватила часть Северодонецка, сложно проверить. Губернатор области Сергей Гайдай заявил, что украинские силы «зачистили половину» промышленного узла от российских войск.

Он сказал, что ожидает большой контратаки со стороны российских сил в ближайшие дни, поскольку они стремятся взять под контроль город и ключевой путь в регионе.

«В ближайшие пять дней значительно увеличится количество обстрелов из тяжелой артиллерии», — сказал Хайдай.

Однако тот факт, что Россия не смогла поднять свой флаг и что украинские войска успешно сохранили свое присутствие, будет «расцениваться как победа в Киеве», — сказал Ник Коннолли.

Он отметил несколько признаков, свидетельствующих о том, что российские военные «не слишком хорошо чувствуют себя на поле боя».

Угрозы президента России Владимира Путина нанести удар по новым целям, если Запад поставит Украине ракеты большей дальности, отражают беспокойство Москвы тем, что такие ракеты могут «поразить цепочки поставок России».

Это может дать украинским войскам возможность «оттеснить российские войска, оставаясь на более безопасном расстоянии», сказал Коннолли. Он добавил, что россияне, похоже, озабочены тем, что это может «позволить Украине продвинуться вперед в поле боя».

Испания. «La Vanguardia» – «Россия снова бомбит Киев, предостерегает от новых поставок западного оружия. Основные бои сосредоточены в Северодонецке

Чехия. «Hospodarske Noviny» – «До конца года может быть конец войны, считают украинцы»

Хотя российская армия продолжает продвигаться на востоке Украины, Министр обороны Алексей Резников считает, что война может закончиться до конца года. Он призвал западные государства продолжать снабжать его страной тяжелым вооружением, таким как танки и ракетные установки. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских ракетных систем в Украину ничего не изменят. По его словам, подобные ракетные комплексы Киев уже имел и раньше и не добился с ними особых успехов. В то же время глава Кремля пригрозил ударами по новым целям, если Киев получит ракеты большей дальности. Со временем российская армия спустя некоторое время снова напала на Киев. Но никого не убили. Минобороны России заявило, что в результате ракетных обстрелов окрестностей мегаполиса уничтожены танки и другая бронетехника, предоставленная Украине странами Восточной Европы. Однако украинская сторона это исключает, по ее словам, Россия повлияла только на железнодорожную инфраструктуру.

Косово. Koha Ditore — Сколько еще продержится Украина после тяжелых потерь в войне?

Как только завершили захоронение ветерана-полковника, погибшего при обстреле российскими войсками, работники кладбища подготовили следующую могилу. Неизбежно, учитывая, как быстро растет количество погибших украинских воинов на передовой, пустая могила останется открытой недолго. Полковник Александр Махачек, оставил Елену…

Ирландия. «Irish Examiner» – «Россия наносит удары по Киеву, поскольку Путин предостерегает от оружия с Запада

Швеция. «Expressen» «Как работает ПОРТФЕЛЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ПУТИНА»

«Aftonbladet» – «СЦЕНАРИИ: после которых война может закончиться». Мнение эксперта

После четырех месяцев упорных боев Россия теперь контролирует 20% территории Украины.

Нет никаких признаков того, что ситуация изменится в обозримом будущем.

— Скорее всего, война будет продолжаться в ее нынешнем формате еще долгое время или это будет вынужденное дипломатическое решение, когда Украина вынуждена идти на компромисс, а Россия получает часть того, что хочет, — считает эксперт из России Хьюго фон Эссен.

Кремль, вероятно, ожидал, что война закончится быстро.

— Самое главное в этой операции – не территория. Земля сама по себе не очень интересна. Донбасс и восточная Украина не имеют особого значения для России. Для России важны политические цели. Они о контроле над Украиной, о том, что Украина не должна стать независимой, демократической, европейской страной. Территория – это только способ достижения политических целей.

Эта цель не кажется достигнутой.

Пока российские силы контролируют только восточные районы Украины, а в столице Киеве жизнь начала возвращаться в нормальное русло.

Вряд ли они победят. Вопрос, как и когда закончится война.

– Оба крайних случая кажутся маловероятными. Во-первых, Россия побеждает и получает полный контроль над Украиной и ставит в Киеве марионеточное правительство. Это кажется очень маловероятным, учитывая, что мы видели до сих пор, — говорит он.

Хьюго фон Эссен, аналитик Центра восточноевропейских исследований.

– Другая крайность, что Украине удается выгнать всех российских солдат со всей Украины и что Россия смирится с потерей, тоже кажется маловероятной. Можно поселиться – временно

Поэтому, скорее всего, это своеобразная золотая середина, когда обе стороны вынуждены идти на уступки, говорит Хьюго фон Эссен и вспоминает три возможные альтернативы.

1. Война продолжается, как и сейчас.

Россия контролирует некоторые районы Восточной Украины, но больше не может завоевать. Украине не удается полностью изгнать россиян. А Запад продолжает закачивать в Украину военную технику.

2. Перемирие и разделение.

Россия соглашается с прекращением огня и инвестирует в интеграцию уже захваченной территории.

— Это может сделать Россия, объявив территорию частью Российской Федерации или своей страной по Восточной Украине.

Говоря, что она защищена российским ядерным оружием, можно попытаться отбить охоту к украинским попыткам вернуть территории. Это привело бы к ситуации, подобной Северной и Южной Корее или Восточной и Западной Германии. Это не совсем немыслимо, говорит Хьюго фон Эссен.

– Даже если бы Россия получила те части страны, которые она сейчас контролирует, она была бы удовлетворена только временно. Но политические цели еще не достигнуты, а значит, в будущем они попробуют еще раз, военными или другими средствами.

3. Дипломатическое урегулирование.

Россия достигает некоторых своих политических целей, а Украина вынуждена идти на компромисс по своей независимости и своей территории.

— Могло быть, например, что Украина вынуждена закрепить в конституции нейтралитет и вынуждена ограничивать свой военный потенциал.

– Это опасный сценарий, если вы хотите защитить Украину. Но не исключено, что Запад устанет от войны и экономических последствий санкций. Мы видим признаки этого. Франция, которая говорит, что Путина нельзя унижать, что Украина не должна слишком побеждать. Или мирный план, представленный премьер-министром Италии Марио Драги несколько недель назад.

Турция. «Daily Sabah» – «Азербайджан и Армения жесткие в карабахском урегулировании». Территориальный спор вокруг Карабаха препятствует нормализации отношений между двумя странами, однако эксперты отмечают нынешний исторический случай достичь мирного соглашения, если разногласия будут улажены.

Подпись у фото: «Путин предупредил об ударах по ракетным поставкам после взрывов в Киеве»

Москва поразит новые цели, если Запад поставит Украине ракеты большой дальности, предупредил вчера президент России Владимир Путин после нескольких раздавшихся в украинской столице Киеве взрывов. Если Киеву предоставят такие ракеты, «мы сделаем соответствующие выводы и применим наше оружие… для нанесения ударов по целям, которые мы еще не поражали», — цитируют Путина российские информационные агентства. Он не уточнил, какие цели он имел в виду. Комментарии Путина прозвучали после того, как на прошлой неделе Соединенные Штаты объявили, что поставят Украине передовые ракетные системы.

Азия

Саудовская Аравия. «ARAB NEWS» – «Путин предупреждает Запад об оружии и обстреливает Киев ракетами»

В воскресенье Россия нацелилась на западные военные поставки для Украины, нанеся авиаудары по Киеву, заявив, что уничтожены танки, подаренные из-за границы, поскольку Владимир Путин предупредил, что любые западные поставки ракетных систем большой дальности заставят Москву поразить «объекты. , какие у нас нет». еще не ударил.

Загадочная угроза российского лидера военной эскалации не уточнила, какие новые цели могут быть, но это произошло через несколько дней после того, как США объявили о планах предоставить Украине помощь в области безопасности на сумму 700 миллионов долларов.

Это оружие включает четыре высокоточных ракетных системы средней дальности, а также вертолеты, противотанковые комплексы Javelin, радары, тактические машины и многое другое.

Военные аналитики говорят, что Россия надеется захватить охваченный боевыми действиями восточный промышленный регион Украины Донбасс, где поддерживаемые Россией сепаратисты борются с украинским правительством с 2014 года, до того, как появится какое-то американское оружие, которое может переломить ситуацию.

Украина заявила, что ракеты, нацеленные на столицу, попали в мастерскую по ремонту поездов.

В другом месте российские авиаудары в восточном городе Дружковка разрушили здания и убили, по меньшей мере, одного человека, сообщил в воскресенье украинский чиновник.

Жители рассказали, что проснулись от звука ракетных ударов, вокруг них сыпались щебень и стекло.

Губернатор Донецка Павел Кириленко призвал жителей города уехать, заявив в Facebook, что разрушенные дома можно восстановить, но «мы не сможем вернуть утраченные жизни».

Генштаб Украины заявил, что российские силы выпустили пять крылатых ракет Х-22 из Каспийского моря в сторону Киева и одна была уничтожена средствами ПВО.

Еще четыре ракеты попали в «объекты инфраструктуры», но Украина заявила, что никто не пострадал.

Оператор атомной станции «Энергоатом» сообщил, что одна крылатая ракета пролетела недалеко от Южноукраинской АЭС, в 350 км к югу, и предупредил о возможности ядерной катастрофы, если в станцию ​​попадет хотя бы один обломок ракеты.

В приложении Telegram Минобороны России отметило высокую точность,

Россия в очередной раз соврала. Их реальная цель – экономика и гражданское население. Они хотят заблокировать нашу возможность экспорта украинской продукции.

На подступах к Киеву были применены авиационные ракеты большой дальности, уничтоженные поставленными восточноевропейскими странами танками Т-72 и другой бронетехникой в ​​вагоноремонтной мастерской.

Но глава железной дороги Украины отверг утверждение, что внутри были танки. Александр Камышин сообщил, что Дарницким авторемонтным заводом попали четыре ракеты, но военной техники там нет. По его словам, это место использовалось для ремонта полувагонов и вагонов для экспорта зерна.

«Россия в очередной раз соврала», — написал он в Telegram. «Их настоящая цель – экономика и гражданское население. Они желают заблокировать нашу возможность экспортировать украинскую продукцию.

ОАЭ. «Gulf News» — «Новые цели, если Запад поставит ракеты – Путин»

БАЙДЕН исключает поставки в УКРАИНУ систем, которые могут получить Россию

США

США. «NYT» — Подпись под фото: «Отправляем напоминание. Борясь на востоке Украины, Россия нанесла удар по Киеву в воскресенье впервые более чем через месяц».

Материал: «Путин продает украденное зерно миру, заявляют США»

Африканские страны столкнулись с голодом и дилеммой, поскольку украинская награда вывозится

Найроби, Кения — Россия бомбила, блокировала и разграбила зерновые мощности Украины, на долю которых приходится одна десятая мирового экспорта пшеницы, что привело к мрачным прогнозам усиления голода и резкому росту цен на продукты питания во всем мире. .

Теперь Соединенные Штаты предупредили, что Кремль пытается извлечь выгоду из этого ограбления, продавая украденную пшеницу пострадавшим от засухи странам Африки, некоторым из которых грозит голод.

В середине мая Соединенные Штаты разослали предупреждения в 14 стран, преимущественно в Африке, о том, что российские грузовые суда покидают порты вблизи Украины с тем, что в телеграмме Госдепартамента было названо «украденным украинским зерном». В кабеле указаны имена трех российских грузовых судов, которые, по его словам, подозреваются в его перевозке.

Предупреждение Америки о зерне лишь обострило дилемму для африканских стран, многие из которых уже чувствуют себя в ловушке между Востоком и Западом, поскольку они потенциально стоят перед трудным выбором между, с одной стороны, извлечением выгоды от возможных военных преступлений. вызывая недовольство могущественного западного союзника, а с другой — отказываясь от дешевой еды, когда цены на пшеницу стремительно растут, а сотни тысяч людей голодают.

Тревога, поднятая Вашингтоном, ужесточила обвинения украинского правительства в том, что Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. По словам украинских чиновников, большая часть этого груза была доставлена ​​грузовиками в порты контролируемого Россией Крыма, а затем перевезена на суда, в том числе под западными санкциями.

В пятницу глава Африканского союза президент Сенегала Маки Салл встретился в России с президентом Владимиром Путиным, пытаясь обеспечить поставки зерна из страны.

Критики заявили, что поездка, во время которой господин Салл упомянул своего «дорогого друга Владимира», сыграла прямо на руку Путину, предложив ему еще один инструмент для усиления разногласий в международной реакции на его жестокое нападение на Украину.

Но многие африканские страны уже двояко относятся к уголовной западной кампании санкций против России по причинам, включающим их зависимость от продаж российского оружия, симпатии эпохи холодной войны и восприятия двойных стандартов Запада.

Кроме того, континент сильно страдает.

Россия и Украина обычно обеспечивают около 40 процентов потребностей пшеницы в Африке, где цены на зерно выросли на 23 процента в прошлом году, сообщает ООН. По данным Организации Объединенных Наций, в регионе Африканского Рога разрушительная засуха оставила голодными 17 миллионов человек, преимущественно в некоторых частях Сомали, Эфиопии и Кении.

«Los Angeles Times» – «РАЗРУШЕНИЕ В УКРАИНЕ»

Мужчина снимает сцену в субботу на Бородянке, на окраине Киева. В воскресенье Россия нанесла удары по Киеву, заявив, что уничтожила танки из-за границы, но Украина заявила, что пострадала мастерская по ремонту поездов.

«WSJ» – Взрывы прогремели в Киеве ранним утром в воскресенье. Министерство обороны России заявило, что оно нацелено на оборудование, поставляемое странами Восточной Европы.

Украина наносит ответный удар на востоке, ожидая более мощных ракет

В ключевом городе Донбасса идут ближние бои, а российские ракеты бьют по Киеву и другим объектам.

«Arizona Daily Star» – «Россия снова ударила по Киеву ракетами»

«Chicago Tribune» – Российские крылатые ракеты нанесли удар по Киеву

Путин предостерегает Запад, чтобы не посылали в Украину передовые системы.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ