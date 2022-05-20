Первые полосы мировых СМИ о войне России в Украине: 19 мая

Главные темы: В руинах украинского села остался только один ребенок. Зерно как оружие в войне на Украине. Путин вмешивается в планирование отдельных военных операций. Программа выхода ЕС из путинской энергетической ловушки будет стоить 210 млрд евро к 2027 году, но из-за этого 100 млрд евро не получит Россия. Армия Китая исследует Европу посредством сотрудничества с датскими учеными. Первый в Украине суд над военным преступником из России, признавший себя виновным. Китай сообщает, что из Азовстали показалось 959 бойцов, в том числе 80 раненых.

Великобритания

The Guardian. «Мальчик в бункере»

В руинах украинского села остался только один ребенок

Тимофей Сеидов — единственный ребенок, оставшийся в своем селе под Харьковом на северо-востоке Украины. Восьмилетний мальчик проводит большую часть своего времени рисуя за маленьким столом, тускло освещенным сверху крохотной светодиодной лампой в углу. Это почти полностью темный подвал площадью 40 на 5 метров, который он делит с 23 другими людьми, включая маму, тетю и бабушку.

На его картинах много танков. Но сегодня, в полумраке, он работает над монстрами, которых, по его словам, он помнит из мультфильма, смотревшего на YouTube перед войной. Он также иногда рисует более счастливые сцены с домами под солнцем и радугой в небе. Это его мир.

За пределами этого подземного блошиного рынка, наполненный хламом, матрацами, стульями, бельевыми веревками, гигантскими банками с маринованными овощами, запыленными пуховыми одеялами, пластиковыми пакетами с одеждой и иконами в рамах, гордо выставленными на перевернутых короб.

В его углу есть фигурка Человека-паука, несколько бревен карт, настольная игра «Рыцарь Майк» и коллекция фломастеров и карандашей, но Тимофей не видел другого ребенка с 30 апреля, когда большинство подвала было эвакуировано.

Этот тихий, вежливый мальчик и его семья живут здесь, под руинами двухэтажного детского сада и медицинского центра в селе Кутузовка, в 12 милях к востоку от Харькова, с тех пор, как 24 февраля началась война в Украине.

Борьба под Кутузовкой была жестокой. Находясь ближе к России, чем любой другой крупный украинский город, Харьков был ключевой целью Владимира Путина, и эта территория была проходом к нему.

До войны население Кутузовки составило 1500 человек. Сегодня их меньше 50. «Тимофей сегодня спокоен, но во время боя он бы упал в истерику

Рита, мама Тимофея Сеидова

Подпись под фото: «Восьмилетний Тимофей рисует рядом со своей тетей Яной Сотниковой в слабоосвещенном подвале под Харьковом».

Daily Telegraph сообщает о событиях также связанных с Украиной. Газета цитирует западного чиновника, обвиняющего Владимира Путина в использовании нового «оружия» для снижения мировых запасов продовольствия путем кражи зерна и уничтожения сельскохозяйственной техники во время войны.

Они не называют имя чиновника, который сообщает газете, и пишет, что эксперты разведки следят за ситуацией из-за опасений массовых беспорядков в Африке и на Ближнем Востоке.

Заголовок: «Путин «закручивает гайки» на глобальных поставках продовольствия»

«Independent» получилось с заголовком: «Солдат признал военное преступление на первом суде». Российскому 21-летнему бойцу грозит пожизненное заключение после того, как он признался, что убил 62-летнего украинца.

Европа

«Der Standard» — «Зерно как оружие в войне в Украине» — анонс заголовок

«Сопротивление расширению НАТО»

Швеция и Финляндия серьезно настроены: в среду обе страны подали заявки на вступление в НАТО. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг с гордостью подал заявку на членство. Однако первые шаги на пути к расширению трансатлантического альянса были ухабисты: Турция сопротивляется и выражает собственные требования по безопасности.

Колонка редактора: «Правда»

Всегда найдется тот, кто говорит правду – в русской правде. У России сейчас полная диктатура с доступом к официальным СМИ. Тому, кто назовет «специальную военную операцию» против Украины «войной», грозит 15 лет тюрьмы.

Но полковник в отставке и военный обозреватель выступил в одной из популярнейших дискуссионных программ на российском государственном телевидении и назвал войну Путина серьезной ошибкой.

«Мы находимся в полной геополитической изоляции и весь мир против нас, хотя мы и не хотим этого признавать», — заявил Михаил Ходаренок. Военно-технические и политические ресурсы России ограничены, и россиянам не следует принимать «информационные умиротворяющие». Украинцы готовы воевать и приобретают все большую поддержку со стороны Запада.

Император наг, заявил де-факто военный эксперт.

Он не первый. Еще до войны отставной высокопоставленный военный офицер Михаил Ивашо, также возглавляющий консервативный офицерский клуб, прямо нападал на Путина, и призвал его уйти в отставку и говорил, что военные планы президента — это уклонение от реальной политики страны, ее проблем и поставит под угрозу Россию как государство. Очень точный анализ, умерший в то время.

Действительно ли реальность все-таки сочится в российскую публику из публичного медиа?

«KURIER» – «Президент как полководец: критика путинской войны»

Кремлевский босс сам принимает самые важные решения. На Западе война в Украине рассматривается как произвол кремлевского босса. Эту оценку подтверждают и западные спецслужбы. Путин даже вмешивается в планирование отдельных военных операций, действуя как бригадный генерал.

Однако в то время в России нарастает и критика хронически неудачного ведения войны. Близкие соратники, такие как Рамзан Кадыров, губернатор Чечни, известный своей жестокостью, призывают к более жестким действиям.

Война в Украине побудила Швецию и Финляндию отказаться от нейтралитета и скорейшего добиваться вступления в военный союз НАТО. Но этот проект угрожает быть заблокированным членом НАТО Турцией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган возражает, потому что считает, что две страны ЕС имеют очень тесные связи с курдскими представителями.

«Salzburger Nachrichten» – «ЕС показывает пути выхода из путинской энергетической ловушки»

Европа хочет избавиться от зависимости от нефти и газа из России. Комиссия ЕС представила предложения в среду. Цель должна быть достигнута как можно скорее к 2030 году.

План выхода Комиссии основывается на трех принципах:

снижение энергопотребления,

расширение экологически чистых источников энергии

переход от России как основного поставщика к большему количеству других поставщиков.

Цена независимости значительна. Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает около 210 миллиардов евро к 2027 году. Однако это компенсируется примерно 100 млрд евро в год, которые Европе больше не придется платить Кремлю. Чем быстрее произойдет переход на дешевые возобновляемые источники энергии, тем меньше придется платить другим поставщикам энергии.

Движение есть и в Австрии. Правительство приняло пакет законов, направленных на увеличение заполнения хранилищ природного газа. Неиспользуемые емкости для хранения должны быть сданы. Важное газохранилище Хайдах в Зальцбурге должно быть подключено к внутренней газовой сети. Кроме того, новый стратегический запас газа будет увеличен до 20 терават-часов – это потребление за два зимних месяца. «Предпринятые меры значительно снизят нашу зависимость от российского газа», — подчеркнула министр энергетики и климата Леонор Гевесслер.

Дания. «Morgenavisen Jyllands-Posten» — «Что нужно, чтобы Украина выиграла войну?»

«POLITIKEN» – «НАТО хочет, чтобы Дания была менее наивной: армия Китая исследует Европу»

Китайские военные собирают все, от беспилотников, роботов и искусственного интеллекта в Европе. Эксперты и НАТО называют подход Европы «наивным».

Военные исследователи из Народно-освободительной армии Китая инициировали тысячи совместных проектов с гражданскими учеными в Европе, даже несмотря на то, что это может угрожать будущей безопасности Европы и НАТО. Такая оценка ведущих экспертов после того, как Politiken и 10 международных СМИ впервые нанесли на карту масштабы китайских военных исследований в Европе. Проект «Китайское научное исследование» показывает, что более чем в 5200 случаях китайские военные исследователи опубликовали научные статьи с участием сотрудников европейских университетов.

Это особенно очевидно в исследованиях технологий, которые Китай, США и НАТО считают абсолютно необходимыми для того, чтобы стать военными сверхдержавами в 21 веке.

Многие тысячи общих исследовательских статей показывают, что китайским военным ученым удалось интегрироваться в открытый университетский мир Европы. И хотя далеко не все исследования имеют очевидный военный потенциал, они, судя лишь по своим масштабам, представляют угрозу безопасности Запада. Мейя Нувенс, исследователь военной модернизации Китая для аналитического центра Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне, говорит: Западные университеты должны понимать, что китайские военные исследователи имеют только одного заказчика — Народно-освободительную армию.

Их смысл существования – модернизация китайской армии. Ваше исследование показывает, что, хотя ЕС определил Китай как «системного соперника», Европе необходимо сделать больше для защиты исследований. Особенно когда речь идет о технологиях, которые, по нашему мнению, будут иметь решающее значение для будущих войн», — говорит Мэйя Ноуэнс.

Приблизительно 2900 исследовательских статей было опубликовано в технологических и инженерных университетах Народно-освободительной армии. Это сотрудничество вращается вокруг тех, кто, как считают, имеют большой военный потенциал. Это материалы: искусственный интеллект, квантовые технологии, ядерная физика и передовые радары, ракеты, спутники, работы, а также космические технологии. Ребекка Арчесати, исследователь технологической политики Китая в Европе, особенно озабочена масштабами сотрудничества с Национальным университетом оборонных технологий Китая (NUDT): второй известен своими исследованиями в области суперкомпьютеров и гиперзвуковых ракет. Тот факт, что этот конкретный университет так активно участвует в научно-исследовательском сотрудничестве в Европе, должен насторожить».

The China Science Investigation — это европейское журналистское сотрудничество, которое возглавляет голландская медиа-платформа Follow The Money при поддержке немецкого журналистского агентства CORRECTIV. Уже в прошлом году газета показала в серии статей «Опасные знания», что китайская военная индустрия и индустрия наблюдения активно стремятся к сотрудничеству с датскими университетами.

Среди прочего Ольборгский университет нечаянно внес свой вклад в разработку алгоритма наблюдения, а также в разработку точного радара и корабельной электроники для китайской армии и флота. DTU сотрудничал, в частности, в области квантовых технологий, области, которую эксперты считают «высокоскоростной», и в течение нескольких лет размещал китайских военных исследователей в кампусе в Люнгбю.

China Science Investigation идентифицирует 91 исследовательскую статью, в которой китайские военные исследователи сотрудничали с одним или несколькими датскими исследовательскими институтами.

Politiken рассмотрел ключевые части исследования в прошлом году, но в ближайшие дни также опубликует новые случаи. В январе Служба полицейской разведки (PET) предупредила, что Китай представляет серьезную шпионскую угрозу для датских университетов, и призвала университеты серьезнее отнестись к этой угрозе. Многочисленные совместные исследования вызывают озабоченность в высшем руководстве НАТО, говорит Дэвид ван Вил, помощник генерального секретаря НАТО. Это указывает, что существует план получения знаний из наших институтов и исследовательских сред.

Нам нужно быть менее наивными и защищать самые тайные технологии от тех, кто в будущем может использовать их против нас. Politiken направила запрос в посольство Китая в Дании, на него не ответило посольство.

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Преступление и наказание: первый в Украине суд над военным преступником» – заголовок над названием издания.

Анонс: «Русские хакеры часами парализуют онлайн-портал Берлина»

Колонка: «Германия снабжает танки Leopard»

В контексте так называемого «обмена кольцами» для усиления Украины в войне против России Германия снабжает Чешской Республикой 15 танков Leopard 2 A4. Это, в свою очередь, должно дать возможность Чехии поставлять Украине тяжелое вооружение, знакомое украинской армии.

Танки финансируются Федеративной Республикой. Бундесвер должен взять на себя подготовку чешских солдат. «Обмен кольцами с Чехией является еще одним очень хорошим примером того, как мы можем быстро и легко поддержать Украину в ее мужественной борьбе с российской агрессией», — заявила федеральный министр обороны Кристин Ламбрех.

Польша. «Gazeta Wyborcza» – «Герои домой не вернутся»

Украинские воины героически защищались в самом длинном бою

Солдаты с Азовстали – они сложили оружие, но Москва хочет судить их как преступников»

Испания. «El Pais». Фото на первые полосы «Истерзанные во время нападения на украинскую станцию». 11-летний Ярик толкает свою двойню Яну в кресло вместе с матерью Наташей сзади в государственной больнице во Львове в четверг. Ракета, запущенная Россией по железнодорожному вокзалу Краматорска 8 апреля, повлекла за собой повреждение матери (которая потеряла одну ногу) и дочь (которая потеряла две). Ярык не пострадал.

Заголовок: «ЕС продвигается вперед в отключении российского газа»

«ARA» – 21-летнего российского военнослужащего обвиняют в военных преступлениях. Молодой командир признается в убийстве безоружного мирного жителя

Португалия. «Publico» — «Премьер-министр озадачен после того, как Марсело (Президент) раскрыл дату визита Антонио Косты (ПМ) в Киев»

Кабинет премьер-министра удивлен заявлением президента после требования полной тайны по поводу поездок в Украину. Португалия ожидает неизбежной высылки дипломатических чиновников из России

Подпись на фото: «Российский солдат признал себя виновным в первом судебном процессе о военных преступлениях»

Ирландия. «Irish Examiner» – «На скамье подсудимых»

Подпись под фото: «21-летний сержант российской армии Вадим Шишимарин в ходе судебного заседания в Киеве. Российский военный судится за убийство безоружного мирного жителя. Это дело стало первым случаем, когда военнослужащего РФ привлекли к ответственности за военное преступление после вторжения России в Украину»

Франция. «Le Monde» – «В Киеве состоялся первый суд за российские военные преступления»

21-летний российский солдат обвиняется в умышленном убийстве гражданского, который ехал на велосипеде.

За последние несколько дней в Украине появились военные преступники: лицо ребенка с тонкими чертами, почти безбородый, российского сержанта которому 21 год. В украинском селе недалеко от Сум на северо-востоке страны он убил выстрелом из АК-74 мужчину, который толкал свой велосипед. Мужчина погиб в нескольких метрах от дома, при себе не имел оружия, ему было 62 года, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Сержант был арестован при попытке побега с четырьмя другими солдатами.

Это было 28 февраля 2022 года, война продолжалась четвертый день. Меньше чем через три месяца после начала вторжения. В эту среду, 18 мая, состоится первый судебный процесс по военному преступлению. Это только начало длительного процесса: Генеральная прокуратура утверждает, что уже выявила более 12 тысяч вероятных дел о военных преступлениях. Судить рядовых солдат – даже к привлечению к ответственности высокопоставленных офицеров – за такие поступки, редкость на международном уровне. Это еще более редко, когда в стране все еще идут бои.

Италия. La Stampa – название на фото. «У НАТО, чтобы защищать мир»

«Интервью с Санной Марин: «Путин проигрывает, мы на правильной стороне истории»».

«Москва высылает 24 итальянских дипломата. ЕС запускает энергетический пакет. Драги принимает финского премьера»

«Более никаких войн. Но с тиранами следует применять силу».

«План перемирия» – заголовок на фото в «La Repubblica». Ди Майо представляет предложение Италии секретарю ООН Гутеррешу: четыре пункта для прекращения огня и начала переговоров.

«Кремль высылает 24 наших дипломата».

«Первый российский военный под судом в Украине: «Я виноват, я убил мирного жителя»

Швеция. «Aftonbladet» — «БЫВШИЙ РОССИЙСКИЙ ТОП ПОЛИТИК: Путин понимает, что проигрывает войну. Предупреждает о новом этапе: «Есть большой риск»

Швейцария. «BLICK» – «Берегите наше электричество!». Откуда она берется, кто потребляет больше, чем ее мало

Дефицит электроэнергии грозит наступить раньше, чем ожидалось. Федеральная комиссия по электроэнергетике спрогнозировала его на 2025 год. Но из-за войны в Украине это может стать фактом уже следующей зимы. В конце концов, мы хотим избежать российского газа и нефти, и в ближайшем будущем нам потребуется гораздо больше электроэнергии.

Заголовок анонс: «Украина хочет построить центр паралича нижних конечностей

Директор клиники вдохновлен Ноттвиллем

«Tages-Anzeige» – «Русские войска обстреливают места на северо-востоке

По информации из Киева, вчера русские войска обстреляли северо-восточные районы Украины – Сумскую и Черниговскую. Украинский пограничник сообщил о семи нападениях.

Пока пострадавших нет.

Между тем, в Беларуси расширили применение смертной казни. Теперь люди могут быть приговорены к смертной казни за обвинения в попытке теракта. Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике, что изменение закона также может означать, что «активистам, выступающим против войны России в Украине», может грозить смертная казнь.

Подпись под рисунком: «Федеральный совет во главе с министром обороны Виолой Амхерд поддерживает предложение подписать контракты на закупку 36 новых истребителей F-35 до конца марта 2023 года, то есть до возможного референдума». Заголовок: «Федеральный совет хочет купить новые истребители как можно скорее»

Турция. «Daily Sabah» — «Союзники по НАТО должны уважать беспокойство Турции». Турция заявляет, что не согласится на любое расширение, которое может сделать военный альянс менее защищенным или нанести ущерб его собственной безопасности, поскольку президент Эрдоган призвал страны-члены уважать беспокойство Турции на фоне попыток Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Колонка с фото: «Украинские военные сидят в автобусе после эвакуации с металлургического завода «Азовсталь» в осажденном портовом городе Мариуполь, на востоке Украины, 17 мая 2022 года.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ МАРИУПОЛЬСКИХ БОЙЦОВ СДАЕТСЯ,

Украина ищет соглашения об обмене. Еще почти 700 украинских бойцов на гигантском сталелитейном заводе в Мариуполе сдались за последние 24 часа, сообщила Россия в среду, поскольку высокопоставленный украинский военный чиновник надеялся, что их можно будет обменять на российских военнопленных. Между тем, Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО, что привело к тому же расширению, которое президент России Владимир Путин уже давно называл одной из основных причин для начала «специальной военной операции» в феврале. Украина приказала бойцам спасать свои жизни – и заявила, что их миссия связать российские силы сейчас завершена – но не призвала колонну вышедших с завода солдат капитулировать.

Азия

Китай. «CHINA DAILY». Подпись под фото: «Сдавшиеся украинские военнослужащие забираются во вторник после эвакуации металлургического завода «Азовсталь» в портовом городе Мариуполь на востоке Украины».

Статья: «Финляндия, Швеция подают заявки на вступление в НАТО»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что Финляндия и Швеция официально подали заявку на членство в Альянсе, просмотрев свою внешнюю политику, длившуюся десятилетие.

«Я горячо приветствую просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО», – сказал Столтенберг журналистам после получения писем-заявок от послов двух стран. Он назвал нации «нашими ближайшими партнерами».

Теперь заявку должны рассмотреть 30 стран-членов НАТО, процесс, который, как ожидается, займет около двух недель, хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оговорку присоединению Финляндии и Швеции.

Если его возражения будут преодолены, а переговоры о вступлении пройдут так, как ожидалось, две страны могут стать членами НАТО в течение нескольких месяцев. Обычно этот процесс занимает от 8 до 12 месяцев, но НАТО хочет двигаться быстро, сообщает Associated Press.

Москва пригрозила отреагировать неопределенными «военно-техническими мерами», если страны Северной Европы сделают то, что она назвала «серьезной ошибкой», вступив в НАТО. В Кремле предупредили, что «общий уровень военной напряженности вырастет» в Европе, если альянс расширится до порога России.

Россия будет следить за тем, как НАТО использует территорию Финляндии и Швеции и «делает свои выводы», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Финляндия, Швеция и другие нейтральные страны годами принимали участие в военных учениях НАТО», — сказал Лавров. «НАТО учла их территории при планировании своего движения на восток. В этом контексте, вероятно, это уже не имеет значения».

Он сказал, что Москва не видит причин для того, чтобы Финляндия и Швеция беспокоились о безопасности. «Кстати, и президент Финляндии, и финские послы повсюду говорили, что не видят угроз со стороны России», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что его страна сохранит нейтральный статус, несмотря на то, что союзники по Европейскому Союзу Швеция и Финляндия пересмотрели свою многолетнюю внешнюю политику, чтобы подать заявку на членство в НАТО.

«Ситуация для нас выглядит несколько иначе», — сказал он немецкому радио Deutschlandfunk в среду, заявив, что в Австрии существует «преимущественная» общественная поддержка нейтралитета. Шалленберг сказал, что страна, получающая 80 процентов своего природного газа из России, продолжит оказывать гуманитарную поддержку Украине, а не летальное оружие.

Между тем, Министерство обороны России сообщило в среду, что 959 украинских военных сдались на этой неделе на осажденном металлургическом заводе «Азовсталь» в украинском портовом городе Мариуполь.

«За минувшие сутки 694 воинов сдались, в том числе 29 ранены», — говорится в сообщении министерства на ежедневном брифинге по поводу конфликта. «В общей сложности с 16 мая показалось 959 бойцов, в том числе 80 раненых».

Министерство иностранных дел России заявило во вторник, что двум сотрудникам посольства Финляндии в России придется покинуть страну в ответ на подобный шаг Хельсинки.

Во время визита во вторник под контролем России Херсон на юге Украины вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин заявил, что средства уже выделены на проект восстановления дорог, мостов и построек.

В конце апреля русские войска взяли под контроль Херсон. Сейчас в портовом городе используются российские рубли, а не украинские гривны, а российские силы установили промосковскую «военно-гражданскую администрацию».

Хуснуллин сказал, что восстановление разрушенных частей города станет первым приоритетом России, но Москва также заинтересована в поддержке сельского хозяйства Херсона.

Агентства внесли свою лепту в эту историю.

США

«Los Angeles Times». Подпись под фото: «Российский солдат осматривает базу украинского полка «Азов» вблизи портового города Мариуполя. Бойцы полка отчаянно оборонялись, укрываясь на осажденном Россией металлургическом заводе «Азовсталь».

УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ МОЖЕТ БЫТЬ НА ДЛИННЫЙ СРОК

Суд над военными преступниками в Киеве усиливает опасения по поводу судьбы бойцов, находящихся под стражей в России.

Первый российский солдат, судимый за военные преступления, в среду признал себя виновным в убийстве украинского мирного жителя, поскольку нарастали опасения по поводу судьбы сотен украинских солдат, сдавшихся днем ​​ранее на сталелитейном заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Украинские официальные лица заявили, что ведут переговоры по обмену бойцов «Азова» на российских военнопленных. Ожидалось, что российский парламент примет это, но он не принял в среду резолюцию, блокирующую обмен.

Законодатели сослались на полк «Азов» — ополчение с неонацистскими корнями, которое было поглощено украинской армией и, по словам Москвы, до сих пор состоит из нацистов. Войска полка несколько недель держались на сталелитейном заводе в последнем бою против полного захвата Россией Мариуполя на юго-востоке Украины.

Их удел остался подвешенным, даже когда 21-летний российский сержант. Вадим Шишимарин признал себя виновным в убийстве безоружного мирного жителя на северо-востоке Сумской области 28 февраля в Киеве, спустя четыре дня после того, как российские войска вошли в Украину. Шишимарин, которому грозил пожизненное заключение, выстрелил мужчине в голову.

Судебный процесс является первым военным преступлением, которое расследуется в Украине с начала боевых действий, а российские войска продолжают наносить удары по военным и гражданским объектам по всей стране. Генпрокуратура Украины заявила, что ее ведомство готовит дела против 41 российского военного, обвиняемых в убийствах и изнасилованиях мирных жителей, бомбардировках гражданской инфраструктуры и мародерстве.

Непонятно, повлияет ли суд над Шишимарин на переговоры об эвакуированных из Мариуполя украинских бойцах. Но русские законодатели резко высказались о походе «Азов».

«NYT» – подпись под фото: «Украинский военный после многочасовой операции в прошлом месяце в Запорожье. Больницы переполнены, поскольку Россия бьет по восточным районам»

Заголовок «Тяжелые травмы и недостаточное количество врачей в Украине»

Колонка справа: «Россия использует увлечения украинцев, чтобы выдвинуть ложные заявления о терроризме»

Сигнализируя о том, что в Киеве могут состояться судебные процессы по военным преступлениям, поскольку судят их собственного солдата

Россия схватила массовую капитуляцию украинских войск на мариупольском металлургическом заводе как пропагандистский подарок в среду, пытаясь фальшиво назвать их террористами и создать параллельный нарратив с изображением Украиной российских солдат отвратительными военными преступниками.

Массовая капитуляция, завершившая самую длинную битву трехмесячной войны, была изображена россиянами как славный поворотный момент в конфликте, который западные военные аналитики и правозащитники назвали катастрофическим для Кремля и его силы, бомбившие Украину без разбора и обвиняемые в других зверствах.

Изображения сдавшихся украинцев были обнародованы россиянами именно тогда, когда российский солдат признал себя виновным в украинском суде в смертельной стрельбе в безоружном гражданском, в широко распространенном деле. Сначала Украина описала массовую капитуляцию солдат на мариупольском сталелитейном заводе «Азовсталь», которую военные приказали в понедельник вечером, как единственную альтернативу их почти верной смерти вопреки безнадежным шансам и как прелюдию к обмену пленными.

Но из Москвы не было ни одного разговора об обмене любыми пленными, и уже в среду стало ясно, что Кремль намерен использовать пленных для других целей.

Российские комментаторы праздновали падение металлургического завода и, в частности, захват в плен боевиков батальона «Азов», украинского полка, корни как ультраправая группа, которую Путин использовал для фиктивного повода для нападения на Украину.

В Брюсселе Турция усложнила усилия НАТО по быстрому рассмотрению заявок на членство Швеции и Финляндии, заблокировав первоначальное голосование и представив список жалоб, связанных с курдскими группировками, которые она считает террористами.

Хотя Турция указала, что в конечном итоге не будет против членства Швеции и Финляндии, там замедляют процесс, который, как надеялся Запад, быстро укрепит европейскую защиту от дальнейшей агрессии президента России Владимира Путина.

Этот шаг Турции состоялся на фоне отдельного разочарования вызовами Запада Путину: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, другой авторитарный лидер, остановил предложенное Европейским Союзом эмбарго на российскую нефть.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ