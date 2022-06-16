Первые полосы мировой прессы о войне в Украине: обзор за 15 июня

Главные темы:

Россия разрушила последний мост в Северодонецке

Глава Италии отправится на миссию в Одессу за пшеницей

В разрушенном Мариуполе россияне пытаются снова открыть порт

Ватикан, слова Папы о России вырваны из контекста

Россия поставляет меньше газа в Германию, идет ремонт

В Европе растет количество сторонников согласованного мира в Украине – 35% европейцев считают, что поддержка Киева стоит очень дорого. Европейцы на стороне Украины, но…

В Восточной Африке заканчивается еда: Берлин планирует кризисный саммит

Карьерист по принципу – портрет заместителя главы Кремлевской администрации Сергея Кириенко считают преемником Путина

Великобритания

«FT» – «Донбасс умоляет. Киев призывает обеспечить «паритет» в вооружении»

«The Daily Telegraph» – «Россия разрушила последний мост в Северодонецке»

Последний спасательный мост в Северодонецке взорван, Россия обстреливает мирных жителей, пытающихся спастись от войны

Вчера Россия призвала украинских солдат в Северодонецке сдаться после того, как взорвала последний мост в городе, оставив в ловушке всех оставшихся. Киевским войскам поставили ультиматум «прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие». Это сделал Михаил Мизинцев, глава Центра управления национальной обороной России.

Поскольку два моста из Северодонецка в соседний город Лисичанск уже разрушены, Украина полагалась на единственный оставшийся переход для переправки грузов и эвакуации мирных жителей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что цена битвы «ужасно высока», назвав ее одной из самых жестоких в европейской истории.

«Обстрел такой силы, что люди уже не могут стоять в убежищах. Но мы не можем проиграть, пока есть возможность спасти хотя бы одну жизнь».

Сергей Гайдай, губернатор Луганской области, сказал, что колонны с гуманитарной помощью подверглись обстрелу примерно на половине пути. Асфальт моста покрыт воронками, а сгоревшие автомобили частично перекрыли дорогу.

На одном видео из города видно, как украинские военные пытаются сопроводить пожилую женщину со сломанной, окровавленной рукой в ​​безопасное место. В остальном женщина неоднократно крестится под сильным обстрелом.

Европа

Италия. «La Stampa» – «Драги на миссии в Одессу за пшеницей».

«Киевский нунций (посольство Ватикана в Украине): Папа Франциск смотрит на Путина».

«Corriere della Sera» – «Мир, пшеница: Драги готовит путешествие в Киев».

«Il Fatto Quotidiano» – «Глава государства сказал мне: «НАТО лает на Москву»…»

Франциск в разговоре с иезуитскими журналами: откровение главы государства папе за два месяца до вторжения

Папа определил войну как «новую катастрофу», которой «суждено сделать мир другим».

Он проявил явное осуждение: «Сколько бедняков рождает бессмысленность войны! Куда ни глянь, везде видно, как насилие затрагивает беззащитных и слабых. Депортация тысяч людей, особенно мальчиков и девочек, чтобы выкорчевать и навязать им другую идентичность». Из Каса-Санта-Марта, резиденции Бергольо, дают понять, что прекрасно понимают, что Папа не поклонник Путина, но сложность не делит мир на две части Папы Франциска. И что такое явное осуждение России не может сейчас открывать проблески диалога, которого Папа также добивался и на что надеялся с начала войны. Но реакция Кремля до сих пор всегда была очень безжизненной.

Около месяца назад, 19 мая прошлого года, принимая за закрытыми дверями директоров иезуитских европейских журналов о культуре, Франциск очень ясно сказал: Кто-то может сказать мне в этот момент: вы за Путина! Нет, они не правы. Было бы упрощением и неправильным говорить такое. Я просто против того, чтобы сводить все только к различению добра и зла, не думая о корнях и интересах, которые очень сложны. Пока мы видим ярость, жестокость русских войск, мы должны забывать о проблемах, чтобы попытаться их решить».

Бергольо также рассказывал, что «за пару месяцев до начала войны он встретил главу государства, мудрого человека, мало говорящего, действительно очень мудра. И после разговора о вещах, о которых он хотел поговорить, он сказал мне, что очень озабочен тем, как продвигается НАТО. Я спросил его, почему, и он ответил: «Они лают у ворот России. И они не понимают, что россияне это империя, и они не подпустят к себе ни одного иностранного государства». Он сказал: «Ситуация может привести к войне». Это было его мнение. Война началась 24 февраля. Видно, что глава государства смог прочесть признаки происходящего».

Слова, которые Папа раскрыл в интервью, также частном разговоре, с редактором Corriere della Sera Лучано Фонтаной, были опубликованы 3 мая: «Возможно, лай НАТО в двери России заставил главу Кремля плохо отреагировать и спровоцировать конфликт». Позицию, как отметили в священном дворце, несколько раз выражала бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Большая выдержка из беседы Папы с иезуитами была опубликована в прессе, что вызвало протест директора La Civiltà Cattolica, отца Антонио Спадаро, который отредактировал транскрипцию, опубликованную полностью на сайте его журнала. Фактически, в Твиттере священник сообщил, что протестовал против заглавия газеты: «Папа, молитесь о мире. «Но НАТО спровоцировало Путина». «К сожалению, это цитируемое название является подделкой. Я пожаловался в «La Stampa». На самом деле, такой цитаты нет». Транскрипция, уточняют они, в священных стенах, ускользнула от обычного контроля дипломатии Ватикана, которая всегда двигалась разными путями, пытаясь сохранить открытыми каналы с Россией и Украиной. Франциск также надеется на новую встречу лицом к лицу с Патриархом Московским Кириллом: «Надеюсь встретиться с ним по случаю генеральной ассамблеи в Казахстане в сентябре.

Я надеюсь, что смогу поздравить его и немного поговорить с ним».

«Вчера Бергольо также осудил Россию: четкие слова, которые на данный момент исключают гипотезу о поддержке и контактах с Путиным»

Франция. «Le Figaro» – «В разрушенном Мариуполе россияне пытаются снова открыть порт»

В Мариуполе россияне и новые власти работают над открытием порта

Портовое оборудование и инфраструктура не сильно пострадали, только 20% поврежден Павел Чвадский, директор Мариупольского порта, готовый возобновить нашу деятельность.

Все страны, которые захотят приехать, будут здороваться. Загоревший в черной футболке новый директор Мариупольского порта Павел Чвадский демонстрирует неизменный волюнтаризм.

Назначенный 25 мая через несколько недель после захвата этого стратегического объекта, который оборонялся до истощения украинскими войсками, этот россиянин подробно описывает установки из баржи, с которой открывается панорамный вид на солнечные набережные. Несколько лодок загружаются, сто двадцать кранов, преимущественно неподвижные, как большие насекомые на страже, административные здания с почерневшими фасадами, разорванными снарядами: Крупнейший порт в Азовском море – и самый современный порт – только что оправился после недель тяжелых боев.

В то время, когда севернее Донбасса все еще происходят ожесточенные столкновения, Москва и ее пророссийские союзники стремятся показать горизонт постепенного возвращения к нормальной жизни на этом южном побережье, как это смог наблюдать посланец в воскресенье.

Во время визита, организованного и под наблюдением российской армии для специального корреспондента Le Figaro Мариуполи, как и в Бердянске, далее к западу, идея также состоит в том, чтобы показать, что обвиняемая в блокировании портов Черного моря, не вина России и что она никаким не несет ответственности за удар жары на мировом рынке зерна. Она была бы даже готова содействовать экспорту из украинской житницы, несмотря на санкции Запада. Сообщение, которое хотел сообщить президент пророссийской Донецкой республики ДНР Денис Пушилин, встретив журналистов в воскресенье в самом порту Мариуполя.

Основными экспортными товарами порта останутся металлургическая продукция, уголь и зерно. Основу импорта будут составлять строительные материалы, которые нам очень пригодятся для восстановления Донбасса», – объясняет он. Рулоны профилированного металла хранятся на доке. Порт официально открылся 28 мая. На прошлой неделе из Мариуполя два корабля отправились со своим грузом в Ростов в Россию.

Другой корабль прошел обратным маршрутом для транспортировки погрузчиков в Мариуполь. Старые хранилища для пшеницы, изготовленные из цемента, разбитые осколками. Другие, более современные, из алюминия, местами проколоты, как шумовки. У них тридцать тысяч тонн пшеницы – часть прошлогоднего урожая. Но в это воскресенье из Мариупольского порта с момента его перезапуска еще не вышел ни один корабль. «Леди Августа» под мальтийским флагом, тем не менее, была готова уйти со своим грузом пшеницы. Неподалеку ждет болгарский корабль с 17 тысячами металлических деталей на борту – его заблокировали из-за санкций.

«Портовое оборудование и инфраструктура не сильно пострадали, повреждено только 20%», — объясняет директор порта Павел Чвадский. Здания разрушены на 70%. Для их восстановления понадобятся месяцы. Воду и электричество еще не восстановили – этого не будет в течение двух-трех недель. «Тогда порт будет полноценным, пока мы работаем на дизель-генераторах», – уточняет менеджер.

Корреспондента уверяют, что порт и его заливы полностью разминированы. Лодки, которые были заминированы и затоплены, чтобы заблокировать выход из гавани, уже очищены. С помощью российских саперов Черноморского флота обезврежены 12 тысяч взрывных устройств. «После начала военной спецоперации (начавшейся 24 февраля Владимиром Путиным, прим. ред.) украинские войска поставили плавучие мины, которые почти невозможно увидеть», – объясняет директор порта.

Здесь же российские специалисты продолжают работы по разминированию. Находящийся на земле танк и баржа в море соединены стальным тросом, который они буксируют и который, сметая мины, и вызывает их взрыв. Таким образом, в субботу было уничтожено шестнадцать таких устройств под названием PDM-1. В тот же день завершились работы по разминированию в порту Бердянск, что в Запорожской области, за несколько дней до его официального открытия. Это будет основным региональным хабом для экспорта зерновых морским транспортом. «Зернохранилища переполнены, их придется опорожнить, чтобы загрузить новый урожай, который начнется через несколько недель», – объясняет Владимир Рогов, один из чиновников новой пророссийской администрации в Запорожской области.

Все эти усилия не могут скрыть того факта, что к анонсированному властями возвращению к «обычной жизни» еще много. В Мариуполе в порту, где работало 3,5 тысячи человек, только 630. Мариуполь с 450 тысячами жителей, за три месяца потерял половину своего населения.

В этом контексте портовая перевозка в этом году должна составлять 1 млн тонн, все грузы — против 7 млн ​​тонн в прошлом году и 17 млн ​​тонн лучших лет, говорит Павел Чвадский.

Безусловно, западные санкции будут влиять на функционирование порта, считает, со своей стороны, глава ДНР Денис Пучилин. Но нашу продукцию запрашивают ряд стран, в том числе и западные. Проблема для них состоит в том, что они получат их через третьи страны, которые обходят санкции, и теперь за эту продукцию платят больше. Это единственный результат этих западных санкций.

Среди этих третьих стран – Турция, через которую сейчас, как объясняет Денис Пушилин, происходит производство из пророссийских республик Востока Украины. «Санкции – тормоз торговли, – повторяет директор порта. Но кроме экспорта через третьи страны мы найдем новые рынки в Азии или Африке».

По словам этого собеседника, как и многих других, всегда одна и та же критика: Россия обвиняет западных руководителей в нарастающем продовольственном кризисе. Она также утверждает, что готова помочь, но есть при жестких условиях, включая снятие санкций. Это позволит Украине экспортировать зерновые через свои порты, которые сейчас блокируются, например Одесса. д

ля пророссийских республик и недавно «освобожденных» территорий Донбасса торговые потоки останутся, по сути, исчерпаны Россией. Киевские власти обвиняют их, среди прочего, в «краже» украинской пшеницы. В конце прошлой недели из Мелитополя (Запорожской области) отправились поезда с пшеницей в Крым и Луганск в Ростов-на-Дону. На Донбассе вид разрушенных войной городов контрастирует с умиротворяющей зеленью ухоженных полей, где прорастает пшеница. Урожай, несмотря ни на что, обещает быть хорошим, говорят власти. Будущие отгрузки зерна будут проходить через Мариуполь и Бердянск, говорят.

«Libération» – охота за русской символикой. В украинских отелях снимают часы, которые показывали время в Москве.

Врагом также называют Александра Пушкина, Льва Толстого или Екатерину II. Поскольку на Донбассе продолжаются бои, украинское сопротивление организуется на передовой в культуре.

После шока, вызванного российским вторжением 24 февраля, все большее число политических лидеров запускали городские проекты, направленные на «дерусификацию» страны. Это способ обозначить конец мифа о «братских народах» и дальнейшей эмансипации от оккупантов, которые, наоборот, пытаются «русифицировать» территории, взятые под контроль. В Харькове, где украинское контрнаступление помогло отразить угрозу русской артиллерии, Московский проспект переименовали во славу «героев» города.

Сейчас он называется «Аллея Героев Харькова». Еще около 200 улиц находятся в поле зрения местных властей. Далее к западу, в Виннице, жители проголосовали за демонтаж памятника Максиму Горькому, известному русскому писателю конца XIX начала ХХ ст. В Киеве глава массивной бронзовой статуи, символизирующей дружбу между Россией и Украиной, когда-то стоявшую на восьмиметровой высоте, была обезглавлена ​​в конце апреля под аплодисменты зрителей и лозунги во славу страны. «Украина. На этой же площади огромную титановую арку в форме полумесяца, одну из известнейших достопримечательностей столицы, перекрасят в цвета украинского флага. «Этот памятник символизировал дружбу между украинским и русским народами. Сейчас мы видим, что эта дружба заключается в разрушении наших городов, уничтожении жизней украинцев, гибели десятков тысяч мирных людей. Я убежден, что сейчас такой памятник имеет совсем другое значение», – упрекал мэр Виталий Кличко. Избранник заверил, что 60 других памятников и 460 улиц, связанных с СССР и Россией, вскоре будут демонтированы или переименованы.

Даже власти Одессы, этого южного портового города, в котором почти 80% русскоязычных, спорят о возможности демонтажа памятника основательнице города императрице Екатерине II. Спор уже был в повестке дня в 2014 году, когда потенциальное уничтожение статуи вызвало беспокойство русскоязычных в регионе.

После обретения независимости в 1991 году Украина начала политику «декоммунизации» – запрет публичных высказываний о советском прошлом и переименовании тысяч населенных пунктов – усилившуюся во время народных антироссийских революций 2004 и 2014 годов. «Декоммунизация» — процесс, проводимый президентом России Владимиром Путиным, осужден во время его долгой речи 21 февраля, за несколько дней до начала вторжения. «[Ленин] – автор и архитектор [Украины]. Это полностью подтверждают архивные документы […]. Теперь благодарные потомки снесли памятники Ленину в Украине. Это то, что они называют декоммунизацией. Вы хотите декоммунизации? Ну, это нас вполне устраивает. Но не останавливайтесь, как говорится, на полпути. Мы готовы показать вам, что значит настоящая декоммунизация для Украины», – сказал он.

Однако, чем больше Россия находится в Украине, тем больше ее культурное влияние. Жестокость войны, уже отнявшая десятки тысяч гражданских жертв, даже привела к возрождению украинской нации и еще более радикального движения против всего колониального наследия.

Если изъятие российских икон все же вызывает определенные разногласия, в частности, по поводу сложной истории отдельных персонажей, то большинство украинцев, в том числе на юге и востоке страны, теперь хотят окончательно порвать с врагом. И это, несмотря на исторические, культурные, языковые, а иногда и интимные связи, которые они имеют с Россией. Недавний опрос, проведенный во всех регионах страны, кроме Крыма и Донбасса, показывает, что три четверти из 1200 опрошенных поддерживают смену названий улиц и других объектов, связанных с Россией. Почти 90% респондентов не согласны с утверждением, что «россияне и украинцы – один народ», тогда как доля людей, идентифицирующих себя как граждане Украины, выросла с 75% до 98% в период с августа по апрель.

В социальной сети Telegram появился канал под названием «Что Пушкин сделал с тобой?» объясняет, какие российские личности «заслуживают» или нет того, чтобы появляться на памятниках, улицах или площадях страны. Таким образом, поэта Александра Пушкина, имя которого чтят в двадцати украинских городах, называют «русским шовинистом», прославляющим царский империализм, а писателя Михаила Булгакова – «украинофобом».

Мэр Киева заверил, что 60 памятников и 460 улиц, связанных с Россией, вскоре будут демонтированы или переименованы.

Часть украинцев, особенно молодая, тоже освобождается от языка оккупанта, в стране, где более 17% населения является русскоязычным. Как и 29-летняя Диана, выросшая в Мариуполе и отказавшаяся от родного языка: «За последние два года я потихоньку начала переходить на украинский. Но с тех пор как началось вторжение, я полностью принял это, за исключением случаев, когда мне приходится говорить с родителями или когда я нервничаю. Я чувствую себя безопаснее на этом языке».

В школах «вряд ли русский язык будут продолжать изучать как второй, учитывая нынешние обстоятельства», – говорит народный депутат Леся Василенко. И наоборот, английский язык должен занимать все большее и большее место в образовании».

В начале июня министр образования Украины объявил, что известная книга Льва Толстого «Война и мир» и другие «пропагандирующие российскую пропаганду» литературные произведения больше не излагаются в школах.

Диаметрально противоположная ситуация с Мариуполем, городом-мучеником, недавно покоренным Москвой, где российские войска решили отменить летние каникулы, чтобы подготовить учащихся к российской школьной программе.

Бельгия. «De Morgen»— «ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИЙ ГОВОРИТ ЕВРОПЕ:

«Если вы действительно заботитесь о справедливости и мире, покажите это»

Дания. «Morgenavisen Jyllands-Posten» — «Президент Украины Владимир Зеленский во вторник посетил Данию с просьбой о поддержке Украины на пути к членству в ЕС.»

Германия. «Augsburger Allgemeine» — «Зеленский усиливает давление на Шольца»

Президент Украины Владимир Зеленский снова раскритиковал федеральное правительство и призвал к однозначной поддержке Германии. «Нам нужен канцлер Шольц, чтобы заверить, что Германия поддержит Украину.

Он и его правительство должны принять решение», – сказал он ZDF.

Германия не должна пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией.

Отмечается, что Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетят Украину во второй половине недели. Однако официального подтверждения этому до сих пор нет. О желании страны присоединиться к Европейскому Союзу читайте в политике.

Идет новый спор о поставке тяжелого вооружения. Франция и Италия могли бы помочь.

«Россия поставляет меньше газа»

В течение недель возникал вопрос, как бы отреагировала Германия, если бы Россия поставляла меньше газа или вообще не поставляла газа. По техническим причинам энергетический гигант «Газпрома» сейчас на 40 процентов уменьшает максимальные объемы поставок газа по газопроводу «Северный поток-1 Балтийское море» в Германию. В госкомпании назвали причину задержки ремонтных работ компанией Siemens. Газокомпрессорная установка не была своевременно возвращена из ремонта. Siemens подтвердил наличие проблем. Федеральное правительство в свою очередь хочет поддержать газовую компанию Gazprom Germania миллиардами, чтобы предотвратить банкротство. Это должно обеспечить безопасность поставок в стране.

«Der Tagesspiegel» – «Россия перекрывает поставки газа в Германию»

Канцлер Шольц посещает президента Зеленского в Киеве в четверг

Украина сообщает о шквальных атаках на востоке страны

Незадолго до того, как канцлер Олаф Шольц (планирует посетить Украину, пораженную агрессивной войной с Россией, Россия объявила, что значительно сократит поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток – 1». По данным энергетической компании «Газпром», теперь она может обеспечить пропуск только 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн ​​кубометров, это было бы сокращение хороших 40%, однако во вторник не было обнаружено снижение расхода по трубопроводу.

«В настоящее время безопасность поставок по-прежнему гарантирована», — пояснила представитель Федерального министерства экономики. «Мы следим за ситуацией и изучаем факты».

По информации Tagesspiegel, Шольц ожидается в Украине в четверг днем ​​и может сделать там заявление с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги о том, что стремление страны вступить в ЕС поддерживается. Президент России Владимир Путин считает Украину частью России.

Как стало известно Tagesspiegel из надежного источника, Шольц планирует визиты примерно на шесть часов. Кроме Макрона и Драги, в визите может принять участие президент Румынии Клаус Йоханнис, говорится в сообщении. Планируется более длительная встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским и последующие переговоры. Визит за пределы Киева, например, в Бучу, прославившуюся российскими зверствами, на данный момент, пожалуй, не планируется.

Комиссия ЕС намерена до пятницы подать предложение о том, стоит ли предоставить Украине статус кандидата на вступление. Если 27 стран ЕС согласятся, процесс вступления в любом случае займет годы или десятилетия. Шольц всегда подчеркивал, что он хотел бы поехать в Киев только в том случае, если есть конкретные вещи, которые нужно обсудить и объявить.

Шольц отвергает критику медленных поставок оружия. По его словам, Германия поставит все заявленные системы вооружения. Однако он считал ошибкой «просто поставлять современные системы вооружения, такие как Panzerhaubitze 2000, без каких-либо инструкций, без какой-либо подготовки», — сказал Шольц.

Причиной неожиданного сокращения поставок газа «Газпром» назвал задержки с ремонтом газовых компрессоров Siemens. Кроме того, были неисправности в двигателях, из-за чего на компрессорной станции на Портовой под Санкт-Петербургом в настоящее время могут работать только три компрессора. Поначалу Siemens не комментировала обвинения. Клаус Мюллер, глава Федерального сетевого агентства, уже предупредил о сокращении поставок газа в понедельник.

«F. A. Z.» — Подпись под фото: «Выхода нет: на востоке Украины все мосты из Северодонецка через реку Северский Донец сейчас разрушены. Запись, опубликованная во вторник, с выходных».

Главный материал: «Россия прекращает поставки газа из-за «Северного потока-1».

«Компоненты Siemens отсутствуют»

Минэкономики: Снабжение не под угрозой

Колонка «Как далеко идти против Путина?»

Многие статьи, опубликованные в начале войны в Украине, о военных трудностях России были оправданы.

Стало неожиданностью, что большое военное государство столкнулось с таким трудом во время традиционной операции с применением обычных вооружений. Но было и несколько ошибочное впечатление. Россия ничем не уступает Украине, даже наоборот. Путину не удалось завоевать Киев, но сейчас он контролирует двадцать процентов территории Украины. Это серьезная неудача для захваченной страны, потому что такие обширные территории нужно сначала отвоевать.

В начале недели правительство в Киеве объяснило, что считает нужным. В списке желаний 1000 гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня и 500 танков. Хотя это может быть повышенной оценкой, она выходит далеко за пределы того, что Запад уже сделал или пообещал. Война на истощение на Донбассе превращается в материальную битву, в которой россияне пока держат лучшие карты.

На Западе масштабы этого развития лишь постепенно ощущаются. Наиболее ясно их поймут в Вашингтоне, потому что они до войны имели более реалистичную картину ситуации, чем в Европе. Байден поставил самое большое оружие, и теперь он впервые передает украинцам современную западную артиллерийскую систему.

Тем не менее, президент все еще очень внимательно смотрит, что можно сделать с ним. Тот факт, что он поставляет только ракетные установки наименьшей дальности, имеет такую ​​же серьезную стратегическую основу, как и его отказ от поставки самолетов. Байден не хочет, чтобы Украина атаковала российскую территорию, и уж точно не с применением западного оружия. Никто в Белом доме не желает быть втянутым в войну.

Это тонкая грань, потому что Путин полностью зависит от того, как он отреагирует на поставки с Запада. Пока он ограничился попытками уничтожить это оружие в Украине. При этом он пока что принимает ограничения Байдена, хотя российская пропаганда изображает войну как опосредованный конфликт с Западом. Но так не продолжится, особенно если у Путина создается впечатление, что он проиграет. Его возможности эскалации варьируются от использования оружия массового поражения и кибератаки на мероприятии до ударов на территории НАТО.

Этот случай, приведший в действие обязательства союза, так же наименее вероятен. Сильно напряженная русская армия не может бороться с НАТО. Но проблема будет нарастать по мере того, как Украина потребует более мощного оружия. И это не исчезнет в ближайшее время. Россия готовится к более продолжительной войне, а желание Украины защищать себя непоколебимо. Именно поэтому дипломатические усилия зашли в тупик. Обе стороны рассчитывают на преимущества продолжения боевых действий.

Что касается артиллерийских систем, то Европа по-прежнему следует американской модели, и Германия хочет сделать то же самое. Но Запад постепенно заканчивает другие средства давления. Санкции уже в значительной степени исчерпаны, но не оказали заметного влияния на ход войны. Остается только газ, но здесь, как известно, Европе грозит собственный ущерб; Об этом напомнило удушение «Северного потока-1» во вторник. Поездки солидарности в Киев или статус кандидата в ЕС для Украины также не будут иметь никакого значения на поле боя, они имеют только политическое значение.

Общественные прения кажутся все более беспомощными. В Германии люди теряются в спорах о том, кто должен победить, устоять или проиграть в войне. Пожалуй, больше и нельзя ожидать от страны, которая сначала должна снова привыкнуть к реальной внешней политике. Но единственное, что приходит на ум французскому президенту, это то, что Россию нельзя унижать. Это выдает образ мышления, который ближе к Венскому конгрессу, чем к демократическому порядку, который ЕС хочет защитить от Путина.

Как всегда было в Европе вот уже добрую сотню лет, все будет зависеть от того, чего хочет Америка. Министр обороны Байдена недавно заявил, что цель состоит в том, чтобы ослабить Россию, чтобы она не смогла снова вторгнуться в ближайшее время. Но это не говорит о скором окончании войны.

«Südwest Presse» – «Россия сокращает поставки газа на 40 процентов»

Мощность Северного потока-1 сокращается, поскольку санкции, похоже, задерживают техническое обслуживание. Федеральное правительство поддерживает Gazprom Germania миллиардами.

Нидерланды. «AD» – «Впереди в Старой Ладе@

Как пять солдат готовятся возобновить бой насмерть на Донбассе»

Испания. «La Vanguardia» — «В Европе растет количество поклонников согласованного мира в Украине»

35% европейцев полагают, что поддержка Киева стоит очень дорого. Европейцы на стороне Украины, но они расходятся во мнениях о том, как вести войну.

За последние месяцы выросла доля граждан (35%), считающих, что цена поддержки Киева слишком высока и выступает за согласованный мир с уступками России. Только 22% делают ставку на поражение Москвы и еще 20% думают.

Люксембург. «Luxemburger Wort» – «Карьерист по принципу»

Заместитель главы Кремлевской администрации Сергей Кириенко считается великим победителем «особых военных действий» Путина против Украины

В середине мая Сергей Кириенко рассказал молодым участникам организованного государством образовательного марафона «Новые горизонты» о своих принципах эффективного администратора и менеджера. «Принцип номер шестой: мы разные, но это не проблема, это возможность».

Свой шестой принцип Президент России точно сформулировал, когда посмертно присвоил убитому в Украине дагестанцу Нурмагомеду Гадзчимагомедову звание «Герой России»: «Я русский, в моем генеалогическом древе всех зовут Иван или Мария. Но когда я смотрю на героические поступки Нурмагомеда Гаджимангомедова и других ребят других национальностей, я чувствую себя дагестанцем, чеченцем, ингушем, русским, татарином, евреем, мордвиной или осетином».

59-летний Сергей Кириенко, замглавы Администрации президента России, в последнее время часто появлялся на публике. Тот, кого десятилетиями считали серой административной мышью, а теперь первый крупный политический победитель «спецоперации» Путина против Украины. Его имя уже упоминается, когда журналисты обсуждают возможных преемников Путина.

Возможно, еще потому, что Кириенко так часто цитирует Путина. И когда он не цитирует его, он увлекается героическими кадрами в его украинской кампании, парамедиками, собственными телами защищающими раненых под градом бомб, или бабушками, размахивающими красными флагами. По словам Кириенко, важнейший принцип в жизни: «Скажи то, что больше всего хотел бы услышать глава вашего государства».

Кириенко не один из старых спутников Путина в Петербурге.

Он вырос в Сочи и Горках, нынешнем Нижнем Новгороде, учился на судостроении, а в ходе перестройки основал банк и нефтяную компанию. Его первым политическим деятелем был молодой либеральный губернатор Борис Немцов, привезший его в Москву как вице-премьер-министра. В марте 1998 года 35-летний Кириенко был назначен премьер-министром. Коммунистическая оппозиция высмеяла его как «детский сюрприз».

Кириенко считался либеральной надеждой на реформы, но в августе российское государство обанкротилось, и молодого премьер-министра уволили. Но в тот момент он уже был в контактах с новым руководителем спецслужбы Владимиром Путиным. Когда он стал президентом в 2000 году, другие либералы, как Немцов, наконец-то ушли в оппозицию, но Кириенко переехал в Приволжский федеральный округ как уполномоченный Путина. В 2005 году перешел в управление госагентством «Росатом», то есть всей атомной отраслью, в 2016 году перешел в администрацию президента.

Как его заместитель, он отвечал исключительно за бытовые задачи, грамотный бюрократ, организовавший результаты выборов, которых требовал Путин. А иначе позаботились о составляющих вопроса. Бюрократ, тихий, эффективный, очень обходительный, интервью не давал.

Теперь Кириенко также контролирует восточно-украинские повстанческие республики Донецка и Луганска, а также оккупированные территории в украинских областях Херсонской и Запорожья. Как сообщает портал meduza.io, он сверг предыдущего куратора «петербургского» Дмитрия Козака на личной встрече с Путиным, где сказал именно то, что Путин хотел услышать: «Что у России и ее руководства есть особая миссия, все, что они делают в Украине, правильно».

Возможно, Кириенко никогда не являлся настоящим либералом, но карьеризм считает государственным принципом. В течение десятилетий он инициировал конкурсы для молодежи, в том числе элитный конкурс «Фюрер России», на котором за последние четыре года было присвоено 350 высших должностей из 840 тыс. претендентов. Одним из финалистов стал будущий чиновник министерства Виталий Чозенко, только что назначенный главой правительства повстанческой Донецкой республики, «человек Кириенко», сообщает BBC. У Кириенко своя сеть.

Сейчас он перед камерой в Мариуполе, который только что покорил, в Херсоне или Донецке. В воскресенье в газете «Известия» появился его текст, в котором говорится о снижении уровня жизни в остальной стране для восстановления Востока Украины. Статья была быстро удалена и оппозиционные СМИ также считают, что это была хакерская атака.

Но пока Кириенко воздержался от бранных слов, которыми сейчас другие российские политики называют украинцев и западников, он не оставляет сомнений, что Москва больше не хочет отказываться от оккупированных территорий Украины. «Мы не бросаем людей, которые защищают свое право быть россиянами», — так сказал Владимир Путин.

Швейцария. «Tages-Anzeiger» – «В Восточной Африке заканчивается еда: Берлин планирует кризисный саммит. Война в Украине 1,7 миллиона голодающих в Судане получают по карточкам. Германия, председательствующая в Большой Семерке, теперь хочет координировать глобальную помощь.

Сотни тысяч жителей Южного Судана вынуждены обходиться без продовольственной помощи Мировой продовольственной программе (ВПП) не хватает пожертвований для 1,7 миллионов человек, как сообщил вчера руководитель ВПП в Южном Судане. Рационы с зерном, бобовыми, растительным маслом и солью должны были сократиться вдвое в 2021 году.

Две трети из более 11 миллионов жителей нуждаются в поддержке. Страна и соседние с ней государства одновременно борются с разными кризисами: засухами, наводнениями, внутренней борьбой за власть и ростом цен на продовольствие по всему миру.

Причины кризиса – война в Украине и блокада Россией украинской пшеницы. Правительство Германии теперь хочет принять меры против последствий. Она планирует международную конференцию против надвигающейся голода. Чтобы своевременно инициировать помощь, страны Большой семерки, важнейшие государства-доноры и пострадавшие страны должны объединиться. По мнению Германии, председательствующей в G-7, важно координировать реакцию на продовольственную чрезвычайную ситуацию.

Российский флот уже несколько месяцев блокирует черноморские порты Украины. Страна является четвёртым по величине экспортером зерна в мире.

«Blick» – SmArte Art Against War Украинка Олеся Лесная выступает перед Art Basel.

День открытия важнейшей в мире художественной выставки

Турция. «Daily Sabah»— «Украинские войска сопротивляются в Северодонецке после уничтожения последнего моста»

УКРАИНСКИЕ силы все еще держатся внутри Северодонецка и пытаются эвакуировать мирных жителей, заявили власти вчера, после того, как Россия разрушила последний мост в разрушенный восточный город в потенциальном поворотном моменте в одной из самых кровавых битв войны.

«Ситуация очень сложная, но связь с городом есть», несмотря на то, что последний мост через реку Северский Донец разрушен, – сказал мэр Северодонецка Александр Стрюк. «Российские войска пытаются штурмовать город, но военные держатся», — сказал он.

«Город не изолированный», – сказал Стрюк украинскому телевидению. «Каналы связи есть, даже если они достаточно сложны», — добавил он.

США и Канада

США. «NYT» — Подпись под фото: «У госпиталя во Львове во вторник, когда тело украинского воина провезли мимо. В сутки Украина теряет до 200 солдат».

Колонка «Новые неудачи, когда союзники Киева становятся неспокойными»

Колонка: «Россия давно покинула Север. Вдоль границы Украины, «Жизнь в ужасе» перед очередным вторжением.

«WSJ» — «Поезда помогают наступать и достигать целей России в Украине»

После первых проблем Москва возвращается к транспорту советских времен

В последние недели российские войска продвинулись к востоку Украины под сокрушительным артиллерийским обстрелом, что стало возможным благодаря логистике. А именно лучший доступ к железнодорожным путям, доставляющим тонны боеприпасов и другим предметам снабжения.

Железная дорога и поезда – это метод перехода русских военных для перевозки войск и тяжелого вооружения. В промышленно развитом Донбассе в Украине плотная железнодорожная сеть сыграла на руку Москве.

Российские вооруженные силы настолько сильно зависят от поездов, что содержат элитные железнодорожные войска — род войск, когда-то распространенный в странах во время Второй мировой войны. Подразделение должно быть окрашено в камуфляжную окраску бронепоезда, оснащено зенитными орудиями и артиллерией для охраны поездов с припасами, а его войска научены ремонтировать разбомбленные пути под огнем противника. Министерство обороны России заявило, что восстановило 750 миль колеи в наземном коридоре, который он сейчас контролирует на юго-востоке Украины.

«Даже если украинцы разрушат железнодорожные пути, это только замедлит, а не остановит российские», — сказал Алекс Вершинин, подполковник армии США в отставке, проанализировавший российскую военную логистику.

«Los Angeles Times» — Подпись под фото: «В МАРИУПОЛЕ, Украина, российские военные патрулируют завод «Азовсталь». На севере Украина настаивала, что ее войска не передали контроль над Северодонецком».

Статья: «Просто ужасающие» человеческие расходы»

Увеличивается количество жертв в борьбе за спасение ключевого украинского города.

Под Киевом появляются следы пыток.

Украина настаивала на том, что ее войска не уступили контроль над Северодонецком, небольшим городом с дымовой трубой, который рассматривается как ключевой в борьбе за регион Донбасса, но признала, что ситуация становится все более ужасной, поскольку Россия разорвала последний соединяющий мост. его с город-побратим за рекой Северский Донец.

С вторжением в середине четвертого месяца российская кампания выжженной земли на востоке вызвала резкий упрек со стороны Папы Франциска, ссылавшегося на «жестокость» и «жестокость» московских войск.

Но понтифик, чьи комментарии были опубликованы во вторник в итальянских изданиях, также предположил, что вторжение президента России Владимира Путина 24 февраля могло быть вызвано расширением НАТО.

«Boston Globe» – «По мере того как разрушается все больше городов, война на истощение наносит Украине все больший вред»

Последний мост в последний город, стоящий между российской армией и контролем над восточной Украиной, упал, когда солдаты вели ожесточенные уличные бои за то, что осталось от города, а десятки мирных жителей остались в затруднительном положении под неумолимыми бомбардировками.

Даже после того, как оставшийся мост между городом Северодонецком и территорией, удерживаемой Украиной на западе, был разрушен, украинские официальные лица настаивали на том, что припасы все еще могут доходить до их солдат, борющихся в разрушенном городе. Но эвакуация гражданских лиц и раненых военнослужащих может стать более сложной задачей, чем это оказалось.

«WP» – «Одна преданная пара врачей»

В то время как другие бегут в поисках безопасности, супруги держат открытым прифронтовый госпиталь в Украине.

Врачи могли уйти несколько месяцев назад. До того, как мешки с песком забаррикадировали окна с пациентами, а артиллерийские залпы начали раздаваться днем ​​и ночью. Уйтф перед тем, как замаскированные машины скорой помощи ждали снаружи, готовые к следующему вызову, чтобы привести к раненым. До того, как в результате обстрела отключили воду и в госпиталь ринулись мирные жители с ужасными ранениями — старуха с осколком в колене, другая с осколком в шее.

Около 70 процентов персонала этой больницы уже эвакуировались — покидая Украину или направляясь на запад в относительно безопасное место, подальше от линии фронта.

Дети Валентины и Аркадия Глущенко умоляли их сделать то же — бежать, бросить работу, остаться в живых. Но даже когда российские силы приближаются, а их позиции теперь находятся примерно в семи милях от этого восточного города, два врача отказываются сдвинуться с места.

Подпись под фото: «Украинские военные идут мимо супругов Валентины и Аркадия Глушенко, которые оба являются врачами в Славянске, Украина.»

«San Diego Union Tribune» – «Российские силы контролируют 80% спорного города Украины, уничтожая основные пути ухода»

Канада. «The Global and Mail» — «КИЕВСКИЙ ВЫПУСК 2022 ГОДА»

Школьники отмечают окончание измученного войной учебного года в Киеве. В настоящее время Украина пытается эвакуировать мирных жителей из Северодонецка после того, как силы Путина разрушили последний мост в город.

Подпись под фото: «Учащиеся празднуют окончание школы во вторник на обломках танка, выставленном на выставке уничтоженной российской военной техники».

Южная Америка

Мексика. «DDY» — Подпись под фото: «Жестокое вторжение. Украинские флаги подняты над могилами воинов страны, погибших во время войны на кладбище в Харькове. Вчера Папа Францискосудил «жестокое вторжение» России»

Азия

Япония. «The Japan Times» — «Продовольственный протекционизм опасается запрета экспорта из Азии»

Поскольку вторжение России в Украину способствовало резкому росту мировых цен на сельскохозяйственную продукцию, правительства некоторых азиатских стран ограничили экспорт продуктов, которые они считали важными для внутренней продовольственной безопасности.

Для Индонезии это было растительное масло. Индии пшеницы. А для Малайзии куры.

Запреты имеют политическую логику: лидеры не хотят, чтобы их обвиняли в том, что они lают возможность продавать основные товары за границу за счет потребителей с низким доходом дома.

Но запреты могут нанести ущерб фермерам и производителям, и одно из опасений состоит в том, что нынешний цикл протекционизма может привести к ограничениям на экспорт других продуктов питания, включая рис, являющийся основным продуктом для более половины населения мира. Эта обеспокоенность усилилась в прошлом месяце, когда официальный представитель Таиланда заявил, что страна рассматривает возможность заключения соглашения о ценах на рис с Вьетнамом еще одним крупным экспортером риса, чтобы помочь двум странам повысить свою «торговую силу».

«Вот в чем проблема: как только кто начинает закрывать границу, другие страны думают: «О, возможно, нам тоже надо закрыть наши границы», и весь поток еды останавливается», — сказал сингапурский специалист по продовольственной безопасности в бухгалтерской фирме PwC.

«И когда поток пищи прекращается, – добавил он, – это фактически усугубляет первичную проблему».

Последствия запрета уже ощущаются потребителями. В Сингапуре правительство призвало жителей перейти на альтернативное мясо и замороженную курицу в ответ на запрет в соседней Малайзии.

Глобальные поставки продовольствия были нарушены не только войной в Украине, но и пандемией коронавируса, недавними экстремальными погодными явлениями и ростом цен на энергоносители и удобрения. В Азиатско-Тихоокеанском регионе это давление чревато сотнями миллионов бедняков, которые тратят большую часть своего дохода на основные товары, такие как рис и пшеница.

В апреле Индонезия, самый крупный в мире производитель пальмового масла, приостановила экспорт урожая, чтобы попытаться снизить рост цен на масло для дома.

ОАЕ. «The National» — «БОЕВОЙ РАЗГОВОР». НАТО нуждается в «изменении мышления», чтобы иметь дело с Россией

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ