Особенности выбора детской коляски для прогулки по городу

Прогулка с ребенком занимает много времени в жизни молодой мамы. Именно поэтому очень важно, чтобы транспорт малыша был комфортным, удобным и обеспечивал должный уровень безопасности. На какие же критерии выбора детской прогулочной коляски стоит обратить внимание?

Разновидности прогулочных колясок

Если ребенку еще нет 6 месяцев или он еще не умеет самостоятельно сидеть, единственный подходящий вариант коляски для прогулок по городу — жесткая люлька. Такой транспорт убережет спину от лишних нагрузок. А большие колеса, которыми обычно оснащаются такие коляски, помогут преодолеть все неровности дорог.

Для детей постарше выбор больше:

Прогулочный блок от универсальной модели — неплохое решение, если вы являетесь счастливым обладателем модели 2 в 1 или 3 в 1. Такие сидения достаточно вместительные и подойдут ребенку до 3-х лет. При этом они имеют существенный недостаток — большой вес.

Прогулочная коляска книжка

Трость — компактный и легкий транспорт, который легко помещается как в багажник машины, так и в общественный транспорт, так что полная мобильность обеспечена. Подходит для детей старше года.

Критерии выбора коляски

В любом транспорте важна безопасность. И детская коляска не является исключением. Выбирая ее, обязательно обращайте внимание на:

материал — хорошая воздухопроницаемость и легкая очистка обязательны;

подшипники — обеспечат хорошую плавность хода, уберегут ребенка от сильной тряски;

ремни безопасности — для идеальной фиксации хороши пятиточечные.

Также стоит обратить внимание на наличие таких на первых взгляд необязательных, но крайне полезных предметов, как москитная сетка и дождевик. С ними прогулка и в знойный летний вечер, и в осенний дождливый день пройдет отлично.