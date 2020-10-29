Осень в Одессе: как изменился город в октябре (фото)

Одессит представил Украину на фотовыставке в Лондоне Фотограф из Одессы Евгений Самученко стал единственным представителем от Украины на печатной выставке победителей конкурса Travel Photographer of the Year в Лондоне. ПОДРОБНЕЕ

Октябрь по-одесски: тыквенный вернисаж к счастливому Хэллоуину – фоторепортаж В прошлом году наш («не наш») Хэллоуин хозяева многих одесских заведений «торопили»: первые тыквенные украшения («даем гарбуза по-одесски!») появились чуть ли не в сентябре. Ну а ближе к Хэллоуину на улицах города наблюдалось такое тыквенно-ужастиковое разнообразие, что успевай только фиксировать. ПОДРОБНЕЕ