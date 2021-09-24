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Опрос «Одессой жизни»: как поступают с отходами одесситы?

Опрос «Одессой жизни»: как поступают с отходами одесситы?

В Одессе вопрос об утилизации мусора стоит давно. Сознательные жители стараются не засорять окружающую среду и при возможности сортировать отходы дома. И вот как они это делают.

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Анна опросАнна, 70 лет:

— Вот, к примеру, раньше у нас во дворе стоял контейнер для пластиковых бутылок и изделий. Все соседи туда сносили отходы. Но спустя время он пропал. Куда делся, неизвестно! А что касается отходов дома, стараемся, чтобы продукты не пропадали и использовать их по максимуму. К примеру, если прокисло молоко, могу что-то испечь.

тамара опрос отходыТамара, 68 лет:

— У меня вообще грядочка под окном. И я туда закапываю все разные отходы от фруктов и овощей, они служат почве хорошим удобрением.

Виктория опрос отходыВиктория, 37 лет:

— Ребенка в школе обучают, как дома сортировать мусор и как с пользой поступать со всеми отходами. Но на практике это получается плохо, потому что как минимум мусор сортировать у нас нет возможности. Точнее, его некуда потом относить.

Кирилл опросКирилл, 35 лет:

— Дома пищевые отходы как-то непроизвольно уходят в один общий бак. Знаю из собственного опыта, что в Европе все намного больше развито. Хочешь не хочешь, а сор­тировать мусор нужно, даже если это еда.

А вы знали, что…

…множество продуктов производится из отходов — это дрожжи, спирт, хозяйственное мыло, молочная сыворотка, пектин и фруктовый порошок, растительное масло, лимонная кислота. Отходы шоколадного производства, к примеру оболочку бобов, используют в изготовлении безалкогольных и алкогольных напитков в качестве пищевого красителя. Из остатков фруктов и овощей получают уксус или спирт. Из рыбы делают рыбную муку, а из мяса — мясокостную. Их потом продают как корм скоту. Если есть возможность, то сливочное масло могут пустить на кондитерские изделия, а мясо — на консервы.

…производители обычно перестраховываются, указывая сроки годности продуктов. Так что, читая «годен до», можно накинуть еще 3-5 дней. Но если на упаковке указано «употребить до», то тогда эта дата окончательная.

Ранее мы рассказывали о том, куда деваются просрочка и отходы из магазинов, и что положено делать с такими товарами по закону.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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