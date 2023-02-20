Одесский Новый базар в первый день Масленицы: яйца «супер-молодка» и блинные переживания

Одесский Новый рынок (он же – базар, он же – старейший) отличается покупательской активностью в понедельник лишь тем, что на нем чуть меньше суеты. А так это обычный базарный день, как всегда неторопливый, но с особенностями. Все-таки первый день Масленицы.

Свет в районе появился, следовательно, ставшие уже привычными генераторные перепевы слух не очень беспокоят. Воздушная тревога отгремела (благо, недолгая), ее обсуждают за чашечкой кофе, связывают с визитом Байдена и пересказывают друг другу только-только родившуюся шутку, что «теперь ждем его визит в Одессу на открытие Макдональдса».

Одесситка просто-таки мечется по молочному корпусу, возмущается: «Где блины?!.. Творог купила, фарш собираюсь делать, варенье открыла. Начинка есть – блинов нет!».

Блинов и правда нет, кто-то дает неутешительную подсказку:

– Были. Уже раскупили. Раньше надо было приходить.

– Не могла, тревога выла.

– Ну, если обращать внимание на тревогу… Тогда покупайте шоти или шаурму.

Надо же: позже я увидела эту же женщину у ряда магазинов уже на территории самого рынка. Одна из продавщиц несла на блюде целую горку блинов (уже с начинкой). Женщина у нее сразу стала интересоваться:

– Почем? Я блины по всему рынку ищу.

– Это мы себе пожарили. Масленица же. Вы не переживайте. Вот здесь – мука продается, там – яйца. И будут у вас блины. Хотите дам рецепт самых быстрых и красивых?

Женщина от рецепта отказывается. И правильно делает, потому что свои рецепты уже готовы дать еще несколько человек. Я фотографирую блины, чему продавец несказанно удивляется («Блинов никогда не видели?»). Кто-то отмечает, что все уже почти год живут на одних нервах, надо же – так переживать, что готовые блины в продаже не нашлись.

В рядах с яйцами – без особого оживления. Цены за десяток – от 50 до 80 грн. Мужчина читает вслух надпись на ценнике с самыми дешевыми: «Молодка супер». Поражается:

– Ну такое напишут! Какая такая молодка? Да еще супер? Это же яйца, или я что-то перепутал?

Продавец поясняет, что «эти, которые по пятьдесят, от молодой курицы, у них и вкус особый – «молодой».

– Господи, чего только не придумают, чтобы продать дорогущие яйца…

Мужчина еще что-то недовольно бормочет, достает кошелек и покупает два десятка «молодки-супер».

Великая вещь – реклама!

Между тем, как же ощущается, что повернуло на весну во всех смыслах. Кто-то обращает внимание на обилие тюльпанов, кто-то любуется воробьиным собранием. Местная достопримечательность – упитанный белый кот с серыми отметинами – спокойно подрабатывает рекламой, причем не только в зоомагазинах, которых на Новом рынке немало…

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