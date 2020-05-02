Одесские тайны: что «охраняли» лев и медведь, кто такая «пивная королева» и где жил Гаспар Арнери?

Почти все старые здания в Одессе могут рассказать свою историю. У одних она имеет закрученный и почти детективный сюжет, у других — романтический, а третьи могут вспомнить только о самых обыкновенных событиях. Но если неторопливо прогуляться по улицам города и прислушаться к шепоту времени, можно услышать множество удивительных историй.

Меркурий и лев

Мало кому сегодня известно, что первыми одесскую биржу стали «охранять» не Меркурий и Церера, а мраморные медведь и лев. После того как в 1837 году старую биржу наконец-то достроили и устранили недоделки, одесситы вздохнули с облегчением — ведь в скором времени город должен был посетить сам император. И когда мастер по мрамору Дженари предложил изготовить «тематические» каменные скульптуры льва и медведя для украшения фасада биржи, городские власти с радостью согласились.

Скульптуры животных были установлены у входа в биржу и простояли там примерно до 1870-х годов. Когда же начался капитальный ремонт здания, в частности, установка газовых фонарей, льва с медведем убрали с «насиженных» мест. Назад они не вернулись, вероятно, потому, что к тому времени имели весьма плачевный вид. В некоторых местах мрамор был настолько поврежден, что определить, какое из каменных изваяний было медведем, а какое львом, не представлялось возможным. Информация о том, кто и каким образом умудрился всего за 30 лет изуродовать скульптуры, в исторических хрониках отсутствует.

После того как льва и медведя сняли, их отправили в «почетную ссылку» — во двор думы. Там они валялись очень долго, а потом их несколько раз перепродавали. Наконец, каменные звери ушли с молотка — дорогой мрамор, из которого они были сделаны, вполне можно было использовать повторно. А фасад биржи стали украшать фигуры Меркурия и Цереры, изготовленные одесским скульптором Луиджи Иорини, которые мы можем увидеть и сегодня.

Пиво, названное в честь дамы

На одном из домов по улице Старопортофранковской под самой крышей красуется барельеф — портрет женщины в обрамлении декоративных украшений то ли из ячменя, то ли из хмеля. Это портрет Матильды Кемпе, которая была владелицей одного из лучших пивоваренных заводов в стране. Один из сортов пива даже назывался ее именем — «Матильда Кемпе».

Сначала на месте этого дома стояла паровая мельница, которая принадлежала немецкому предпринимателю Людвигу Дурьяну. К семейству Дурьян принадлежала и Матильда Людвиговна. В свое время ее выдали замуж за Рудольфа Кемпе, который в 1872 году на улице Виноградной выстроил пивоваренный завод.

Предприятие считалось одним из лучших производителей пива на юге империи. Его продукцию отправляли в разные уголки страны, а также на выставки, где пиво Кемпе неизменно получало награды. В 1890 году для удешевления производства и улучшения качества напитка на территории завода был вырыт артезианский колодец, причем бурение проводили на очень большой глубине.

В 1899 году Рудольф Кемпе умер, и завод перешел во владение его жены Матильды Людвиговны. Делами на предприятии управлял один из сыновей Кемпе, но активное участие в этом принимала и его мать. Через десять лет на месте старой мельницы архитектором Розенфельдом был выстроен трехэтажный дом, угловую часть которого до сих пор украшает профиль его владелицы.

Ну а для пивных заводов Кемпе, которые выпускали лучшее в империи пиво, все закончилось в 1914 году — когда был издан императорский указ о запрещении производства и продажи всех видов алкогольной продукции на территории страны.

Дом доктора Гаспара Арнери

На улице Греческой стоит небольшой симпатичный домик с угловой башенкой, на котором не так давно можно было увидеть старинную табличку — «Домъ А.А. Трапани». По легенде, именно в этом доме писатель Юрий Олеша поселил доктора Гаспара Арнери, одного из героев своей сказки «Три толстяка».

Владелец дома Алексей Трапани родился в Затишье, которое в 1858 году входило в состав Херсонской губернии. Окончив гимназию, юноша стал работать в одесской конторе РОПиТа, а через несколько лет начал свое дело — открыл экспедиторскую контору. Алексей Трапани слыл порядочным и пунктуальным человеком, что высоко ценили владельцы мировых судоходных компаний.

В 1898 году Трапани купил дом, расположенный на углу Греческой и Карантинной улиц. Здание принадлежало Александре Пресман, но было построено архитектором Иваном Яценко для дворянской семьи Значко-Яворских. По прихоти нового владельца к дому пристроили угловую башенку — из нее была прекрасно видна акватория порта, и Трапани мог наблюдать за зафрахтованными им пароходами. Почти сразу он переселил сюда контору своего торгового дома и прожил здесь до самой смерти.

Именно в этом доме родился и сын Трапани Анатолий, который стал известным художником. После революции он эмигрировал во Францию, затем в Америку, а в начале прошлого века работал кинооператором на одной из голливудских студий. Также известно, что одна из правнучек Алексея Трапани служила лоцманом в итальянском порту.

Фото: viknaodessa.od.ua, Шукач, odportal.com.ua, domofoto

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