Одесские исторические таблички: будем любоваться только на «картинках»?

История эта давняя и, похоже, «безысходная». С фасадов домов «упорно» продолжают исчезать исторические (закладные) таблички. Об этом с большой тревогой неоднократно сообщали краеведы и одесситы, которым не все равно.

Историк Андрей Красножон, к примеру, так и написал однажды: «В Одессе в разгаре охота за историческими табличками, «эпиграфическими мелочами» города. Это как снимать коронки с мертвых. «Хорошие» времена».

Между тем, история с этими «эпиграфическими мелочами» имеет продолжение — чуть ли не ежедневное. Одесский краевед, геолог, педагог Дмитрий Жданов, неустанный борец за сохранение исторического прошлого Одессы, рассказал очередную историю о судьбе подобных табличек, которая могла бы даже, пожалуй, показаться смешной, если бы не была такой печальной.

Дмитрий Жданов обратился в управление охраны культурного наследия Одесского горсовета в связи с исчезновением закладных табличек с исторических зданий Одессы. Там, в свою очередь, заявили в полицию. Однако в течение года (!) правоохранители так и не предоставили чиновникам ответ.

Поместив несколько снимков табличек, которыми мы с вами уже не полюбуемся по причине их исчезновения с одесских фасадов, Дмитрий Жданов сообщает по этому поводу: «Вы таки опять будете сильно смеяться, но управление по вопросам охраны культурного наследия Одесского городского совета… опять обидели… На этот раз обидело Главное управление Национальной полиции в Одесской области, отказавшись дать ответ на официальное обращение. Кстати, а прокуратуру у нас часом еще не упразднили? Полиция год морозится, даже ответ на официальное обращение не прислала. Это ведь нарушение закона?».

Далее Дмитрий Жданов приводит копию ответа из городского управления охраны памятников культурного наследия. Там говорится, что еще 8 января 2019 г. управление обратилось в Нацполицию в Одесской области и попросило принять меры по предупреждению и противодействию незаконного демонтажа и кражи закладных досок, а также установить личности тех, кто снял доски.

Результат: «по состоянию на 21 января 2020 года ответ от Главного управления Национальной полиции в Одесской области отсутствует», — сообщил Дмитрию Жданову глава управления по вопросам охраны культурного наследия Одесского городского совета.

Что имеем в результате? Правильно: в Одессе с фасадов продолжают воровать исторические таблички и прочие «эпиграфические мелочи», а сделать с этим, получается,.. ничего не получается?

Впрочем, нет, кое-что получается: одесские краеведы, в частности, Дмитрий Жданов, будут неустанно выкладывать на своей странице фотографии очередных исчезнувших исторических одесских табличек. И будем мы ими любоваться, разглядывая «картинки», горестно вздыхая, что их уже нельзя увидеть вживую…

Все фото и копии писем — с ФБ-страницы Дмитрия Жданова

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!