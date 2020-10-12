Не без прикола: одесские художники открыли два персональных музея (фото)

Два одесских художника – Кирилл Бондаренко и Ярослав Войцеховский – открыли сегодня два персональных музея на бульваре Жванецкого. Собственно, это такая акция, кстати, не без прикола.

В начале обновленного бульвара Жванецкого Ярослав и Кирилл выставили два чемоданчика со своими творениями в показательно «золотых» рамочках. Причем, одна из работ Кирилла отсутствует, вместо полотна значится «продано» на английском языке. Тут, кстати, без прикола: работы Кирилла и в самом деле есть в нескольких музеях Европы.

Что же происходит? Ярослав Войцеховский и Кирилл Бондаренко – создатели арт-двора в переулке Некрасова, 8, о которых «Одесская жизнь» не раз рассказывала. Они же уже проводили акции по бесплатной раздаче своих работ, о которых мы тоже сообщали.

«Открытие двух персональных музеев», а, точнее, проект «В историю искусств возьмут не всех» – это, как рассказывают ребята, попытка еще и еще раз приобщить людей к музеям, причем в совершенно новом формате.

– Как обычно считается? Музей – это пространство с картинами. Картины должны быть в рамочках, причем, желательно привлекательных (статус!), с табличками. Все это у нас, как видите, в наличии. Но мы хотели показать, что музеи, такое уж наше время, могут быть и мобильными. Закрыл чемоданчик с работами – перебрался в другое место, открыл – и вот уже новая выставка, оцифровал – люди наслаждаются работами виртуально, – говорит Ярослав.

– Все происходящее – это что-то вроде проекта, где исследуются новые площади для художников. Ведь меняются и запросы, и возможности. В конце концов, это поиск ответа на вопрос, насколько сейчас вообще нужны художники, – добавил Кирилл.

Конечно же, задаю вопрос: «А вы чувствуете себя востребованными?». Ответы от обоих последовали сразу же.

– Я работаю поваром, булочки пеку, – говорит Ярослав.

– А я занимаюсь изготовлением сувенирной продукции, – отвечает Кирилл.

Как-то сразу вспомнилось мне давнее изречение о том, что художник должен быть голодным…

Ну а оба одесских художника мне еще раз напомнили, что арт-двор (Артдворовик) в переулке Некрасова неизменно пользуется большой популярностью.

А что же «открытие» персональных музеев на бульваре Жванецкого? Так вот, когда ребята у Колоннады бесплатно раздавали свои картины, народу собралось видимо-невидимо. А вот на новую «акцию» люди не повалили со всех ног. Впрочем, любопытствующие все же были.

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