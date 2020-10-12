Новости Одессы и Одесской области

Не без прикола: одесские художники открыли два персональных музея (фото)

Не без прикола: одесские художники открыли два персональных музея (фото)

Два одесских художника – Кирилл Бондаренко и Ярослав Войцеховский – открыли сегодня два персональных музея на бульваре Жванецкого. Собственно, это такая акция, кстати, не без прикола.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В начале обновленного бульвара Жванецкого Ярослав и Кирилл выставили два чемоданчика со своими творениями в показательно «золотых» рамочках. Причем, одна из работ Кирилла отсутствует, вместо полотна значится «продано» на английском языке. Тут, кстати, без прикола: работы Кирилла и в самом деле есть в нескольких музеях Европы.

Что же происходит? Ярослав Войцеховский и Кирилл Бондаренко – создатели арт-двора в переулке Некрасова, 8, о которых «Одесская жизнь» не раз рассказывала. Они же уже проводили акции по бесплатной раздаче своих работ, о которых мы тоже сообщали.

«Открытие двух персональных музеев», а, точнее, проект «В историю искусств возьмут не всех» – это, как рассказывают ребята, попытка еще и еще раз приобщить людей к музеям, причем в совершенно новом формате.

– Как обычно считается? Музей – это пространство с картинами. Картины должны быть в рамочках, причем, желательно привлекательных (статус!), с табличками. Все это у нас, как видите, в наличии. Но мы хотели показать, что музеи, такое уж наше время, могут быть и мобильными. Закрыл чемоданчик с работами – перебрался в другое место, открыл – и вот уже новая выставка, оцифровал – люди наслаждаются работами виртуально, – говорит Ярослав.

– Все происходящее – это что-то вроде проекта, где исследуются новые площади для художников. Ведь меняются и запросы, и возможности. В конце концов, это поиск ответа на вопрос, насколько сейчас вообще нужны художники, – добавил Кирилл.

Ярослав Войцеховский

Кирилл Бондаренко

Конечно же, задаю вопрос: «А вы чувствуете себя востребованными?». Ответы от обоих последовали сразу же.

– Я работаю поваром, булочки пеку, – говорит Ярослав.

– А я занимаюсь изготовлением сувенирной продукции, – отвечает Кирилл.

Как-то сразу вспомнилось мне давнее изречение о том, что художник должен быть голодным…

Ну а оба одесских художника мне еще раз напомнили, что арт-двор (Артдворовик) в переулке Некрасова неизменно пользуется большой популярностью.

А что же «открытие» персональных музеев на бульваре Жванецкого? Так вот, когда ребята у Колоннады бесплатно раздавали свои картины, народу собралось видимо-невидимо. А вот на новую «акцию» люди не повалили со всех ног. Впрочем, любопытствующие все же были.

Читайте также: «Кому это надо»: у Колоннады прошла очень необычная выставка одесских художников.

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить