Одесситов обеспечили медицинскими браслетами для экстренных ситуаций: как они работают

Около 600 одесситов с инвалидностью получили медицинские браслеты с QR-кодом. Они содержат информацию о владельце, о состоянии его здоровья и заболеваниях, которые могут привести к экстренным ситуациям. Зачем это нужно и как работает технология?

Откуда идея?

Проект «Использование QR-кода для людей, нуждающихся в помощи», реализовали по программе Общественного бюджета Одессы. Заявка была подана еще в 2017 году.

По результатам онлайн-голосования одесситов на платформе «Социально-активный гражданин» эта идея стала одним из победителей Общественного бюджета-2019.

А уже 15 января 2020 года проект все же удалось реализовать, правда пока не в полном объеме.

Для кого это делается?

В рамках проекта предусмотрено изготовление ID-браслетов, которые содержат встроенную пластину с QR-кодом. Браслет предназначен, в первую очередь, для людей из зоны риска: пожилых, людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением памяти, больных диабетом и других.

Браслеты получили 558 одесситов, которые находятся на попечительстве у ряда общественных организаций, помогающих людям с инвалидностью.

Как это работает?

В QR-код вносятся личные данные обладателя браслета. Делается это непосредственно самим гражданином или социальным работником, врачом, родственником по личной просьбе.

Человек получает ID-браслет с QR-кодом, который необходимо отсканировать с помощью смартфона. На открытой веб-странице заполнить форму, где указать всю необходимую информацию, которая пригодится при оказании помощи. Есть возможность занести в форму фото и имя человека, дату рождения, адрес проживания, группу крови, информацию о болезни, аллергии, медицинские показания и рекомендации при оказании экстренной помощи, медицинские противопоказания, контакты врачей, близких людей и родственников.

А если человек с таким браслетом на руке окажется в беспомощном состоянии, необходимо с помощью смартфона отсканировать QR-код, чтобы увидеть необходимую информацию и перечень необходимых действий для оказания помощи.

Фото: cs6.pikabu

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