Одесситки бросились разворовывать магазин, в котором отключили свет

Произошла эта вспышка массового мелкого воровства в магазине “Ева”, расположенном в Сити Центре на улице Давида Ойстраха, 32. Было начало сентября, после недавних российских обстрелов свет отключали по графикам довольно часто.

Одно из таких отключений застало мою жену в этом, преимущественно женском, магазине, большая часть ассортимента которого — товары для красоты, чистоты и гигиены.

Окон в том помещении нет, когда электроэнергию отключили, все погрузилось в полумрак. Через несколько минут включилось аварийное питание. В магазине снова появился, пусть и приглушенный, свет, заработали кассы. Но не рамки на входе.

Тех нескольких минут полумрака хватило для того, чтобы полдюжины покупательниц (это только те, которых увидела моя жена) что-то да прихватили с полок, спрятали кто где мог и с гордым разочарованным видом удалились из магазина.

Персонал уже в курсе, похоже, такого поведения посетителей. Сотрудницы, когда пропал свет, сразу бросились, кто к дверям, кто в зал. Но уследить за всеми и проконтролировать — не смогли. Досматривать личные вещи они не имеют права, просить об этом — нужен повод, а пикающие рамки, которые повод создают, без электричества на работают.

Та пара минут безнаказанности превратила многих в воров. И от полного беспредела, получается, сдерживают сейчас нас вовсе не совесть и порядочность, а лишь угроза разоблачения.

Не слишком приятное открытие во время войны, когда, чтобы победить врага, сохранить свою свободу, честь и достоинство надо объединяться и помогать друг-другу, а не опускаться до мелкого воровства.

Кстати, вспоминается начало войны, когда за такие “шалости” воришек прикручивали скотчем к деревьям. Тогда мне было жаль тех людей. Не хочется повторения таких воспитательных мер и сейчас. Но еще лучше, чтобы мы не создавали поводов для них.