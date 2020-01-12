Одесситка Лиля Гунт: первая велосипедистка страны

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Чемпионка Украины и мастер спорта СССР по велоспорту с детства была способной спортсменкой.

Сначала она занималась спортивной гимнастикой, а в начале 1949 года юную одесситку пригласили в спортивное общество «Спартак», чтобы она попробовала себя в велоспорте.

Буквально с первого месяца тренировок, благодаря хорошим физическим данным, Лиля одерживала победы и ставила рекорды, достойные даже именитых спортсменов.

Особенно сильна девушка была на треке.

Лиля многократно становилась чемпионкой и рекордсменкой Одессы, Украины и всего Советского Союза, а одесский «Спартак» стал известен на весь мир.

По материалам сайта «Они оставили след в истории Одессы»

Фото: редакция “ОЖ”, odessitclub.org

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