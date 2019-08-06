Одесситам рассказали, как решить самые частые проблемы с газом

Полезные советы потребителям голубого топлива: об индивидуальных счетчиках, остатках субсидии и показателях потребления.

Бытовых потребителей газа можно разделить на три категории: те, у кого есть индивидуальные счетчики, у кого общедомовой счетчик и кто рассчитывается за газ по нормам потребления. Проблемные ситуации бывают у всех. Причины разные, а вот результат один — у потребителей образуются большие долги за газ. В «Одессагаз-Поставке» рассказали о самых распространенных проблемах потребителей и дали советы, как им действовать.

Как использовать остатки субсидии?

У некоторых потребителей сформировались остатки средств на личных счетах, когда с начала отопительного сезона им начисляли субсидию в безналичной форме. Эти остатки газовая компания должна учесть при выставлении счета за последующие месяцы. Если этого не происходит — направляйте соответствующий запрос в ООО «Одессагаз-Поставку» с требованием провести перерасчет и учесть оставшиеся средства при расчете платы за потребленный газ.

Если после поверки счетчик стал работать некорректно

Такая проблема часто встречается у жителей частных домов, когда газовая служба снимает прибор учета, поверяет его, устанавливает обратно. При этом у пользователя появляются подозрения, что счетчик работает некорректно, поскольку он стал показывать большее потребление газа без видимых на то причин.

При обоснованных подозрениях на некорректную работу счетчика потребитель имеет право инициировать внеочередную поверку. Она проводиться специализированной организацией по договору.

Как установить индивидуальный счетчик

Каждый потребитель газа имеет право пользоваться индивидуальными счетчиками. Более того, оплата этого прибора уже заложена в тариф, а значит, потребитель не должен ничего платить за его установку. У каждой региональной газовой компании есть план установки индивидуального счетчика в каждом домохозяйстве до 1 января 2021 года. Чтобы узнать, когда подойдет ваша очередь, пишите запрос в АО «Одессагаз».

У потребителя всегда остается возможность приобрести счетчик за свой счет, но Кабинет министров все еще не утвердил механизм компенсации потребителю за самостоятельно приобретенный счетчик.

Если резко выросли показатели потребления газа

Бывает и так, что за несколько месяцев потребление газа увеличивается в 2-3 раза. Эта проблема характерна в основном для многоквартирных домов, где установлены только общедомовые счетчики. Чтобы понять, почему дом стал потреблять больше газа, необходимо написать заявление в облгаз и облгазсбыт с требованием разобраться в причинах резкого увеличения объемов потребления. Представители газовых служб обязаны провести проверку.

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