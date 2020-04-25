Одесса историческая: как извозчики устраивали гонки и меняли валюту

Извозчики в Одессе в XIX веке были очень популярны и выполняли роль современных такси. Самыми первыми извозчиками в городе становились те, кто владел достаточным количеством лошадей. Работа «водителей кобылы» была настолько востребована, что в самом начале одесской истории их даже освободили от уплаты налогов.

Учитывали здоровье лошади

Извозчики в Одессе стали появляться еще в начале XIX века. В то время, когда другого транспорта в городах страны не существовало, они пользовались огромным спросом. В основном извозчики были наемными рабочими и числились при бирже извозчиков. Владелец биржи платил им жалованье раз в месяц, а за это извозчик должен был отдавать ему всю выручку за день.

По городу экипаж имел право передвигаться только после регистрации в городской управе. Бюрократических проволочек было достаточно и в то время. Для регистрации извозчик должен был предоставить несколько справок: первая — от ветеринара о состоянии здоровья лошади, вторая — из полицейского участка и третья — от старосты биржи. После уплаты налога за год извозчик получал удостоверение и канцелярский номер экипажа, который был выгравирован на специальной металлической бляхе. Со временем для легковых и ломовых извозчиков стали изготовлять бляхи различного образца — для одних картонные, цвет которых ежегодно менялся, для других — жестяные различной формы.

Бесплатно развозили пьяных

Спрос на услуги «водителей кобылы» постоянно увеличивался. Это позволяло извозчикам требовать с пассажиров повышенную плату. Стоимость извоза регламентировалась градоначальником, но, так же, как и сегодня, официальная такса разительно отличалась от реальной. Правда, днем извозчики остерегались демонстрировать свои аппетиты, зато ночью самые смелые могли запросить с пассажира плату, которая вдвое превышала установленную таксу. Особенно славились этим извозчики, «базировавшиеся» у Куликова поля. Их стыдили, позорили в газетах, штрафовали, но помогало это мало.

Кроме того, извозчики были прекрасными психологами и физиономистами и знали, сколько можно запросить с того или иного седока. При этом учитывалось все — во что человек одет, с дамой он или один, простой обыватель или криминальный тип, спешит или собирается просто покататься.

Извозчики были обязаны помогать полиции, и иногда в пролетках или экипажах перевозили преступников и даже трупы. Кроме того, извозчики развозили по домам пьяных. Причем все это они должны были делать бесплатно. И если с полицией в криминальных ситуациях спорить никто не решался, то пьяных извозчики объезжали десятой дорогой. Более того, по пути следования они подавали знаки своим коллегам, на какую улицу заезжать не нужно, иначе придется принудительно доставлять домой пьянчужку.

Развлекали седоков ариями

В Одессе всегда было много иностранцев, которые рассчитывались с извозчиками разной валютой, и те иногда выполняли роль «передвижных» обменных пунктов. Во всяком случае, сдачу пассажир мог получить любыми деньгами по своему желанию. Не брезговали извозчики также перевозкой контрабанды, тем более что за риск хорошо платили.

Иногда извозчики затевали на улицах города самые настоящие гонки. Занятие это было опасным как для самих извозчиков, так и для одесситов. Городовые боролись с этим как могли, забирали лихачей в участок, приговаривали к штрафу, но азарт все равно брал верх.

Обладали одесские извозчики и творческой жилкой, особенно те, которые ожидали седоков у оперного театра, — они запросто могли развлечь одесситов исполнением любой оперной арии. Дело в том, что в ожидании пассажиров они вынужденно прослушивали весь репертуар театра, поэтому многие отрывки из опер знали наизусть. А те, у кого был хороший слух, даже воспроизводили с максимальной точностью исполнение арии какой-нибудь знаменитостью.

К своим лошадям извозчики относились с трепетной любовью: по весне гривы им заплетали в косы, куда вплетали цветущую акацию, а летом надевали соломенные шляпы, чтобы лошади не страдали от палящего солнца. Шляпки выглядели весьма кокетливо — их поля на дамский манер загибали кверху и украшали цветами или бантиками.

Фото: isralove.org

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