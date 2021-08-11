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Одесса без пробок: чем поможет городу новая транспортная модель

Одесса без пробок: чем поможет городу новая транспортная модель

Департамент транспорта Одесского горсовета объявил тендер на разработку цифровой мультимодальной транспортной модели города и пригородной зоны. Первое, что хотят изучить городские власти, — транспортный спрос. За работу разработчику предлагают заплатить до двух миллионов гривен.

Сбор данных

Транспортный спрос покажет, какие потребности в перемещении по городу существуют у одесситов и гостей города. Это позволит узнать, сколько человек, в какое время и на каком транспорте направляются в ту или иную точку Одессы.

Для этого город поделят на транспортные районы и соберут по ним статистику: число проживающих, их трудоспособность, наличие рабочих мест и другую информацию.

Сбор данных будет проводиться разными путями:

  • профильные городские службы поделятся своими сведениями;
  • также проведут соцопрос десяти тысяч одесситов: кто, куда, зачем и на чем ездит, насколько удовлетворены люди качеством транспортных услуг.

Опрос пройдет осенью, в то время, когда в городскую транспортную среду вольются еще студенты и школьники.

Также с помощью камер и непосредственных подсчетов соберут сведения об интенсивности движения транспорта и пассажиропотоков на ключевых развязках и магистралях с учетом дней недели, времени суток и времени года.

Часть данных для транспортной модели уже есть. Это информация о внешней мобильности: сколько людей ежедневно приезжает в город и уезжает из него. Эти данные были получены с помощью мобильных операторов. Так, судя по биллингу мобильных телефонов, ежедневно из пригородов в Одессу приезжает, а потом возвращается обратно, около 220 тысяч человек.

В дальнейшем полученную информацию введут в специальную программу.

пробки в одессе

Компьютерная модель

С помощью этой программы строятся достоверные транспортные модели для визуализации и тестирования различных сценариев.

Ведь начиная с 2000 года жилой фонд Одессы и ближайших пригородов вырос на 40%, десятки тысяч людей переехали в новые микрорайоны — от улицы Говорова и площади Толбухина до Фонтанки, Авангарда и Совиньона. Не менее радикально изменилась география труда (и поездок на работу), развлечений и покупок. А вот маршруты общественного транспорта мало изменились с конца 1980-х годов.

— Модель позволит понять, нужно ли в конкретном месте строить дорогую транспортную развязку, или можно обойтись более дешевыми решениями, что будет, если мы перекроем какую-то улицу, как на транспортную ситуацию повлияет заселение строящегося жилкомплекса на Краснова и так далее, — так прокомментировал необходимость реализации транспортной модели Одессы вице-мэр Сергей Тетюхин.

Цифровая программа успешно применялась для решения транспортных проблем в испанской Барселоне и Западном Мидленде (Великобритания). В Украине ее пробовал приобрести Мариуполь. Одесские власти рассчитывают, что на создание транспортной модели понадобится год.

Ранее мы разбирались, почему одесские маршрутки «гуляют сами по себе».

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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