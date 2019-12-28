Новый год в эфире: одесситов ожидает ночь хитов и яркое юмористическое шоу

В новогоднюю ночь главные каналы страны готовы радовать зрителей яркими шоу с участием известных артистов. Украинцы услышат любимые хиты, увидят эффектные и даже экстремальные постановки с зажигательными танцами, которые создадут праздничное настроение.

Новое шоу десятилетия — «Привіт, 20-ті!»

Провести уходящий год телезрителям предлагают вместе с шоу «Привіт, 20-ті!» на канале «Украина». Представление обещает быть ярким — в нем будут номера с современными технологиями, яркие и экстремальные выступления звезд. Уже 31 декабря в 20.00 зрители увидят Верку Сердючку, Лилию Ребрик, Тину Кароль, Олега Винника, Олю Полякову, Наталью Могилевскую, Сергея Бабкина, Melovina, Alekseeva, Павла Зиброва, Злату Огневич, «Pianoboy», Артему Пивоварова, группы «Время и Стекло», «Mozgi», «The Hardkiss», «Не ангелы», «Kazka» и «Антитіла».

Хорошее настроение с «Главной елкой страны»

К Новому году канал «Интер» подготовил традиционный праздничный концерт — «Главная елка страны», который покажут 31 декабря в 22.30. Украинцы встретят 2020 год в компании Софии Ротару, Таисии Повалий, Олега Винника, Ирины Билык, Ани Лорак, Светланы Лободы, Дмитрия Монатика, Макса Барских, Златы Огневич и Виталия Козловского. Ведущими концерта стали Анастасия Даугуле, Андрей Доманский и Андрей Данилевич.

Ночь суперхитов и новый «Вечерний квартал»

Празднование Нового года на канале «1+1» как обычно начнется с «Вечернего квартала». Вечером 31 декабря в 20.00 кварталовцы представят новую юмористическую программу с Дмитрием Монатиком, группой «Коррупция», Тиной Кароль, Ольгой Поляковой, Dzidzio и боксером Александром Усиком. Из приглашенных заграничных звезд выступит звезда 90-х — Dr. Alban.

Продолжит празднование новогодний концерт — «Ночь суперхитов». Зрителей ждут динамичные танцы от группы «Время и Стекло», латино-американские мотивы от Мишель Андраде и Насти Каменских, яркие хиты от «The Hardkiss», Тины Кароль и Дан Балана. Группа Dzidzio принесет много смеха и юмора, Джамала поразит лирической композицией, а Maruv удивит эпатажным выступлением.

Новогоднее супер-шоу «Кілька пародій»

Впервые за много лет «Новый канал» покажет новое шоу звездных розыгрышей — «Кілька пародій». Также артисты ответят на каверзные вопросы от телеведущих Сергея Притулы и Александра Педана. Учасниками шоу стали Леся Никитюк, певица Maruv, Павел Зибров, ведущие шоу «Топ-модель по-украински», Dzidzio и Jerry Heil. Посмотреть шоу можно будет вечером 30 декабря. А 31 декабря на канале покажут привычные зрителю фильмы и мультфильмы.

Рождественская история с Тиной Кароль

Во время новогодних и рождественских праздников на канале «1+1» покажут телеверсию концерта Тины Кароль «Рождественская история». В гости к певице придут известные артисты, которые исполнят колядки и щедровки в современной интерпретации.

За датой и временем выхода передач следите в телепрограмме.

Источники: tv.ua, kp.ua, telekritika.ua, tsn.ua.

Фото: interplus.ua

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