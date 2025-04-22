Во вторник одесситов приглашают на открытие выставки французского фотографа Маттье Шазаля, который неоднократно бывал в нашем городе и любил его. Также полезной будет лекция о влиянии стресса на ментальное здоровье детей в библиотеке Грушевского.

В среду и четверг в Музыкальной академии состоятся концерты талантливых студентов на которые приглашают всех желающих.

В музее Украинской книги, что в библиотеке Грушевского, вам расскажут о невероятной женщине, которая прожила беспокойную, но вдохновенную жизнь. Еще в начале ХХ века, она, несмотря на все препятствия, стала фотографом и объехала полмира.

О других событиях, как всегда, ищите в нашем обзоре.

Что: Лекция: «Влияние стресса на ментальное здоровье детей»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 22 апреля, 15:00

Что: Просмотр видеоверсии спектакля «День молчания»

Где: Преображенская, 35-я б-ка Багрицкого

Когда: 22 апреля, 16:00

Что: Открытие выставки Матье Шазаля «Линии разлома»

Где: Городской сад, галерея ArtOdesa

Когда: 22 апреля, 17:00

Что: Ежемесячная литературно-музыкальная встреча «Пасхальное настроение»

Где: Преображенская, 35-я б-ка Багрицкого

Когда: 23 апреля, 12:00



Что: Концерт «Шепот весенних струн»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 23 апреля, 18:30



Что: София Яблонская – галицкая поповна, ставшая первой тревел-блогеркой

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 24 апреля, 15:00



Что: Концерт студентов кафедры струнных инструментов и оперно-симфонического дирижирования

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 23 апреля, 17:30



Что: Лекция Оксаны Грицюты: Эволюция красоты в глазах наших предков

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 24 апреля, 18:00





