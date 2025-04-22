Во вторник одесситов приглашают на открытие выставки французского фотографа Маттье Шазаля, который неоднократно бывал в нашем городе и любил его. Также полезной будет лекция о влиянии стресса на ментальное здоровье детей в библиотеке Грушевского.
В среду и четверг в Музыкальной академии состоятся концерты талантливых студентов на которые приглашают всех желающих.
В музее Украинской книги, что в библиотеке Грушевского, вам расскажут о невероятной женщине, которая прожила беспокойную, но вдохновенную жизнь. Еще в начале ХХ века, она, несмотря на все препятствия, стала фотографом и объехала полмира.
О других событиях, как всегда, ищите в нашем обзоре.
Что: Лекция: «Влияние стресса на ментальное здоровье детей»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 22 апреля, 15:00
Что: Просмотр видеоверсии спектакля «День молчания»
Где: Преображенская, 35-я б-ка Багрицкого
Когда: 22 апреля, 16:00
Что: Открытие выставки Матье Шазаля «Линии разлома»
Где: Городской сад, галерея ArtOdesa
Когда: 22 апреля, 17:00
Что: Ежемесячная литературно-музыкальная встреча «Пасхальное настроение»
Где: Преображенская, 35-я б-ка Багрицкого
Когда: 23 апреля, 12:00
Что: Концерт «Шепот весенних струн»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 23 апреля, 18:30
Что: София Яблонская – галицкая поповна, ставшая первой тревел-блогеркой
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 24 апреля, 15:00
Что: Концерт студентов кафедры струнных инструментов и оперно-симфонического дирижирования
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 23 апреля, 17:30
Что: Лекция Оксаны Грицюты: Эволюция красоты в глазах наших предков
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 24 апреля, 18:00