Несуществующий ремонт за бюджетные средства: как одесситам узнать, выделялись ли деньги на их дом

Общественный активист Олег Михайлик и проект «Карта ремонтов» предложили одесситам узнать точные суммы денег, выделенных на ремонт наших домов. О первых удивительных результатах таких проверок и о том, что делать с этой информацией дальше, узнала и «Одесская жизнь».

И полтора миллиона на катакомбы…

В общественной приёмной Олега Михайлика мы встречаем команду людей, охваченных охотничьим азартом. Ещё бы! Ведь первые результаты проверок по конкретным адресам поражают воображение. Одна за другой обнаруживаются сказочные суммы, ушедшие в никуда.

1,5 миллиона гривен бюджетных средств – на ремонт катакомб во дворе на улице Бабеля.

6 миллионов гривен из городского бюджета – на реконструкцию здания Центра админуслуг на Дальницкой, которого не существует уже так давно, что развалины на пустыре стали пристанищем бездомных и наркоманов.

В общем, речь идёт о сотнях миллионов гривен потраченных средств, про которые знать не знают жильцы домов, привыкшие слушать про «денег нет» и кризисное время. Прежде чем поверить в озвученные суммы, мы осторожно уточняем, откуда берётся такая информация?

Карта ремонтов и хитрости «на местах»

Команда Олега Михайлика начала совместную работу с проектом «Карта ремонтов». Этому сайту уже несколько лет, и в последнее время сбор информации на нём наконец-то автоматизирован.

– На каждый адрес, на который выделялись из бюджета деньги, есть конкретная сумма. И расписано, на что именно: ремонт крыши, замена оконных блоков и так далее. Вся эта информация подтягивается автоматически из базы электронных торгов «Прозорро», прописывается адрес, собираются статистические данные, и это публикуется на сайте «Карты ремонтов».

Если есть такой замечательный сайт, то зачем нам Михайлик и его активисты? Оказывается, многие не умеют воспользоваться сайтом, а другие — просто не знают о нём.

– Я — активный гражданин, и я тоже не знал, – объясняет Михайлик. – Но узнав, сразу с ними связался. Наша задача, во-первых, популяризировать сайт, чтобы люди сами могли зайти по ссылкам, всё проверить и убедиться. Второе — если у кого-то не получается, то можно прийти к нам. Не можете прийти — позвоните! И мы по адресу всё найдём и расскажем.

Сайт хорош, но и чиновники не отстают от прогресса. Например, информацию по тендерам на «Прозорро» в последнее время как бы случайно прописывают частью на русском, а частью на украинском языке. В таких случаях программа может и не распознать.

С другой стороны, огромные деньги выделяются в районных центрах и сёлах. И чаще всего они заранее «прописаны» таким образом, чтобы не появиться на «Карте ремонтов» в нужном месте.

– Сегодня в Одессе появилась точка по выделению денег на карте, а это Ширяевский район, и сумма там свыше миллиона гривен. То есть они научились играть с прописыванием адресов, чтобы точка из села выскакивала в городе. Где-то не указывают район, где-то область… В селе Оксамитне Болградского района — выделено 700 тысяч на капремонт на улице Южной, а отображается на той же Южной, но только в Одессе!, – объяснил активист.

Личные средства депутатов

Проверить достоверность информации, полученной от общественников, несложно.

– У нас уже были споры, – объясняют в общественной приёмной. – Когда есть недоразумения с конкретными домами, пожалуйста, мы перепроверяем по отчетам ЖКС-ов. Они обязаны публиковать, и они публикуют всю информацию о выделенных и освоенных деньгах на официальном сайте Одесского горсовета. То есть «Прозорро» всегда можно перепроверить там, и в 95% случаев информация совпадает.

Люди недоумевают, узнав о сотнях тысяч, потраченных на ремонт их собственного дома. Чаще всего ни их, ни председателей ОСМД перед выделением денег никто ни о чем не спрашивает. Так что сложно понять, почему деньги выделены именно на этот дом, а не на другой.

– Ну, нам-то уже понятно! – смеётся Михайлик. – Условное недоразумение было с председателем ОСМД, которая написала, что у нас ложные цифры, а на их дом из городского бюджета ничего не выделялось. Затем она признала, что да — им меняли окна. Но уточнила, что это не городские деньги, а личные средства депутата. То есть он им так сказал.

Чаще всего это оказываются деньги из городского бюджета, которые этот или любой другой депутат направил либо пролоббировал их выделение именно на этот дом, несмотря даже на то, что он кооперативный или ОСМД.

– Наша цель — ни в коем случае не воевать с кем-то, – поясняют активисты. – Но мы хотим понять, каким образом определяются дома, которые участвуют в программах по выделению средств. Потому что депутаты горсовета в большинстве своём не знают этого и ответить не могут. В итоге ни председатели ОСМД, ни главы ЖКС-ов, ни тем более сами жильцы вообще не контролируют этот процесс. К ним пришли, допустим, у них стояли одни металлопластиковые окна — их выдавили и другие поставили. А иногда и не поставили, но огромные деньги при этом обязательно освоили.

Ну, узнали мы сумму. Что дальше?

В общественной приёмной Михайлика можно встретиться с юристом, который бесплатно проконсультирует по таким вопросам.

– У нас есть адвокат, который пошагово расскажет вам, что делать. Всё просто. Вы даёте официальный запрос, согласно закону о доступе к публичной информации, получаете официальный ответ. Следующим шагом ищете, кто был подрядчиком. Всё это есть и на сайте «Карты ремонтов», но та информация считается неофициальной, то есть не может быть доказательством в суде или при обращении в полицию. Вы видите, кто подписывал акты. Если окна не заменены, крыша не отремонтирована, но акты подписаны, то это уже явное преступление. И вот следующим этапом нужно идти в правоохранительные органы.

Команда признаёт, что пока не имеет примеров успешных решений с наказанием виновных и возвратом денег.

– Но это потому, что мы только начали этим заниматься, – уверяет Олег Михайлик. – Пока пытаемся рассказать всё людям через СМИ. Второе — листовки. У нас нет возможности платить за расклейку, так что пока только силами волонтёров.

Информационная компания стартовала две недели назад. Сегодня в приёмную Михайлика уже приходят люди, чтобы проконсультироваться с адвокатом по поводу того, как вернуть деньги, предназначавшиеся на их дом.

– Пока давайте говорить «освоенные», «потраченные» и, возможно, «утраченные» деньги, осторожно уточняет Михайлик. – Но мы обязательно поможем. Хотя бы для того, чтобы впредь другим неповадно было!

И о председателях ОСМД

Несмотря на то что Олег Михайлик и его команда едва ли не прямо обвиняют чиновников города и области в систематическом мошенничестве, никакого давления властей они пока не чувствуют. Зато с интересом отмечают негативную реакцию на их инициативу от ряда председателей ОСМД.

– Но я считаю, что если у вас, на вашем доме осваивают какие-то средства, то председатель ОСМД должен быть первым заинтересован знать об этом. Честному председателю тут напрягаться не от чего, – замечает Михайлик. – Напротив, возможно это будет для него лишний повод рассказать жильцам о своих достижениях, о сделанном в доме ремонте, в том числе и на бюджетные средства.

Город должен знать своих «героев» в лицо

Очевидно, что деньги в бюджете есть, и на ремонт домов выделяют огромные суммы. Другое дело, как они осваиваются.

– В Одессе около сотни компаний занимаются металлопластиковыми окнами. И мы все понимаем, что не может на полтора миллиона гривен окна ставить какой-то ФОП, никому к тому же неизвестный, – рассказывают в общественной приёмной.

Как раз в этом активист видит ещё одну немаловажную пользу проекта.

– Мы обязательно постараемся на своих информационных ресурсах озвучить имена всех «счастливых и достойных» партнёров Одесского горсовета по таким ремонтам, – иронизирует Михайлик. – Пускай и другие знают, что раз этим людям город доверяет огромные средства, значит они — мощные компании, достойные доверия и уважения. Будем называть имена, пусть ждут бесплатной рекламы!

Одно из направлений проекта, к которому может подключиться любой одессит, — расклейка листовок. Активисты уже нашли человека, который за свой счёт распечатал первые 2 тысячи листовок с точными суммами и адресами.

– Будем просить людей находить там свой дом или соседский и расклеивать листовки по адресам. Они реально тратят наши деньги, это пора контролировать!, – завершил активист.

Фото автора и скрин с сайта “Карта ремонта”