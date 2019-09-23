Наши на НВО: в Одессе снимают кино с “особенными” артистами

Пока не утихают страсти вокруг судьбы многострадальной Одесской киностудии, в Одессе таки снимается кино. Один из фильмов недавно даже приобрел крупнейший американский кабельный канал, вещающий в более чем 50 странах. А это, согласитесь, – признание на мировом уровне.

«Солнечные люди» в сети НВО

Создан фильм не легендарной одесской кинофабрикой, а частной студией «Cinemastudio». Называется он «История Лизы» и рассказывает о любви – юноши и девушки с синдромом Дауна. Их именуют «солнечными детьми», а относятся нередко, как к бесполезному балласту, досадно обременительному в жестком социуме. Но для всех остается тайной удивительная доброжелательность, открытость, наивность этих людей с хромосомной аберрацией, сделавшей их то ли ущербными, то ли избранными.

Фильм скорее фестивальный, чем прокатный. Но одесский продюсерский центр «Trueman production» рискнул предложить картину популярной телевизионной сети HBO, создавшей такие громкие проекты, как «Чернобыль» и «Игра престолов». И компания, никогда ранее не покупавшая украинскую кинопродукцию, приобрела права на показ фильма. В мае картину увидят зрители 14 стран центральной Европы. В отечественный прокат она выйдет уже в октябре.

«Поддержка» Госкино и актеры с синдромом Дауна

Режиссер картины – писатель и кинематографист Александр Жовна, автор одноименной книги. Проект ее экранизации стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино, получив государственную финансовую поддержку в размере 3 млн. 704,5 тыс. грн. Сумма и для малобюджетного фильма смехотворная. Но, одолжив деньги, режиссер вместе с друзьями со студии «Sinemastudio» все же начал снимать картину.

Проходили съемки в Новомиргородском интернате для умственно отсталых, где Александр Жовна около 20 лет проработал педагогом-дефектологом.

– В интернате находилось несколько сотен детей, ненужных ни своим родителям, которые от них отказались, ни государству, – рассказал участник съемочной группы Виктор Пушкин. – Им очень тяжело социализироваться, потому что они навсегда остаются детьми. А когда исполняется 18 лет, из интерната их сразу отправляют в дом престарелых. Вспоминаю съемки – не по себе становится.

Две главные роли фильма сыграли ребята с синдромом Дауна.

– Какая колоссальная разница между интернатовцами и детьми, выросшими в любящей семье, к которым, несмотря на болезнь, относятся на равных. Работать с ними было легко и приятно, – вспоминает Виктор. – Поражало то, что они могли дать фору некоторым актерам. Девочка прочитала текст и сразу же его запомнила. Могла подсказывать актерам на площадке их реплики.

Открытки от Спилберга и разговор с Чаплином

В съемочной группе – в основном одесситы. Оператором-постановщиком фильма выступил заслуженный кинематографист Украины, преподаватель операторского мастерства в Одесском театрально-художественном училище Сергей Колбинев. Более 45 лет он проработал на Одесской киностудии, участвовал в съемках культовых «Приключений Петрова и Васечкина» и «Дежа вю», сотрудничал с Кирой Муратовой и даже, по рассказам его учеников, проводил съемки для самого Стивена Спилберга, за что от мэтра поздравительные открытки к Новому году получал.

Оператором фильма стал его ученик Евгений Сивков, а видео-инженерами – недавние выпускники ОТХУ Константин Рыбаченко и Виктор Пушкин. Виктора в свои проекты мастер начал звать еще со времен учебы. Правда, это не афишировал – занятия приходилось прогуливать. Но практика на съемочной площадке дороже, чем сухая лекция, убеждены и ученик, и учитель. Все, что рассказывал Сергей Анатольевич на занятиях, успешно применялось в процессе съемок. Несмотря на крайне «бюджетное» финансирование, в фильме даже небольшие сюрреалистические спецэффекты есть – ребята путешествуют в черно-белое кино, общаются с Чарли Чаплином.

От клипов – до полнометражек

– Не раз слышал в стенах училища: «если можешь не снимать, не снимай», – рассказывает Виктор Пушкин. – А тут собралась группа, которая не может не снимать. Поэтому каждый кадр выверяли чуть ли не под линеечку.

И профессионалы, долгое время проработавшие в кино, и вчерашние выпускники вложили в фильм опыт, мастерство и любовь к кинематографу. Вот и получился продукт, который не стыдно миру показать.

Так что слава украинского кинематографа возрождается. Судя по всему, его развитие будет связано не с деятельностью дышащих на ладан полугосударственных кинофабрик, а с развитием маленьких частных студий, которые будут собирать свои команды и расти от клипов, короткого метра – до полнометражных картин. И делать его будут люди, навсегда «заболевшие» кино – талантливые ребята, не уезжающие из страны в поисках удачи. И, конечно, их учителя.

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