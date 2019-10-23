Наш Утесов: с газетой в руках и куплетом на устах

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что в Одессе стартовал творческий марафон «УТЕСОВ-125», который приурочен к 125-летию нашего выдающегося земляка. С августа 2019 по март 2020 года каждый месяц в библиотеке имени Франко проводятся встречи, в ходе которых все желающие могут узнать о разных периодах жизни и творчества Л.О.Утесова. Очередная встреча, которую, как и обычно, провел журналист и историк эстрады Александр Галяс, стала удивительным рассказом о периоде жизни «нашего Ледечки» перед тем, как он покинул родной город.

«Вся эстрада вышла из Одессы»

Почему же удивительным? Да потому, что встреча, по сути, открыла не только еще одну страничку жизни Леонида Утесова, кстати, очень любопытную, но и погрузила собравшихся в творческую жизнь Одессы бурного и неоднозначного периода 1914-1920 годов.

Для Утесова это были годы больших творческих поисков. Страна искала свой путь, Ледечка — свой.

В 1914 году Утесов знакомится с будущей женой Еленой Гольдиной. Елена тоже была актрисой, но сразу мудро поняла, что будет «в тени» рядом с супругом. Вероятно, распознала женским чутьем будущую звездность мужа, и приняла этот факт. В 1916-м у супругов родилась дочь…

— Часто приходится слышать: вся эстрада вышла из Одессы. Ну вот точно как и о том, что «вся контрабанда делается на Арнаутской». Это не совсем так, конечно. И все же в те годы наш город становится чуть ли «столицей куплетистов». «Днем в газете — вечером в куплете» — сказано не просто так. Куплеты и в самом деле исполнялись исключительно на злобу дня. Это вызывало восторг публики. Утесов вообще появлялся на сцене с газетой в руках. Зачитывал какую-либо новость, а их было много, — и тут же исполнял куплет на эту тему. Он так и мог бы остаться куплетистом. Но неугомонный характер, врожденный способности требовали чего-то большего, — рассказывает Александр Галяс.

А еще, оказывается, Утесов был прекрасным рассказчиком, даже получил как-то призовое место на соответствующем конкурсе. Кстати, чуть забегая вперед, важно отметить: позже, уже покинув Одессу, наш Ледечка так никогда и не стал «акать» по-московски, он, как, кстати, и Катаев, по-прежнему говорил с легкими «одесскими нотками».

События Первой мировой прошли для него достаточно спокойно. Зато было много встреч, повлиявших на Утесова. В Одессе после Февральской революции он знакомится с Котовским, этим «местным Робин Гудом», романтическим бандитом, как его считали в городе. Котовский был большим поклонником Утесова, а куплетист исполнял с газетой в руках под бурные аплодисменты: «Котовский появился — буржуй всполошился».

Любил Утесова и Мишка Япончик. И, кстати, Александр Галяс «по ходу» развенчивает миф о том, как у Утесова якобы украли фрак, и он вроде бы обратился за помощью к Япончику, который тут же заверил, что «это не могли быть наши, наши вас любят, это какие-то гастролеры». История «вкусная», но не об Утесове, который вообще не носил фрак.

Звездная, звездная Одесса

1918-1919 годы стали поистине уникальными в культурной жизни Одессы. Многие известные артисты, поэты, писатели бежали именно сюда со всей империи. Здесь было гораздо спокойнее, чем в столицах, многие решили именно здесь «переждать нашествие большевиков». К тому же, в Одессе было относительно сытно. Бунин и Алексей Толстой, Вертинский… Они и многие известные творческие люди встречались в доме актера (теперешний Центр болгарской культуры).

— Это было время перехода эстрады на большую сцену. И Одесса становится настоящим культурным центром. А времена были удивительные! Вдумайтесь только: идете вы по Дерибасовской, а там можно встретить одновременно Бунина и Мишку Япончика, Александра Вертинского и многих, многих, многих… И Утесов, конечно, во всем этом вертится, тусуется, задумывается о будущем, — рассказывает Александр Галяс.

«В Одессе надо родиться и отсюда смыться»

Позже ситуация изменилась. Многие стали покидать страну.

— В 1920 году перед Утесовым тоже стоял вопрос, что делать дальше. И он принимает решение уехать. Но не за границу, а для начала в Питер. Позже его спрашивали, почему он все же остался в стране. Он улыбался, объяснял выбор «своей пролетарской сущностью». Но, по сути, он просто четко понял, что ему нечего делать ни в Берлине, ни в Париже. Почему он покинул Одессу? Раскрутиться здесь в качестве артиста было сложно. В столицах же в связи с массовым отъездом «звезд» ощущался настоящий артистический дефицит. Утесов очень вовремя почувствовал, что «ему — туда», ведь артисту, кроме таланта, еще остро необходимо везение. У Ледечки оно было: он сумел оказаться в нужное время в нужный час, — рассказал Александр Галяс.

Историк эстрады также ну очень «в тему» напомнил известное: «В Одессе надо родиться и отсюда смыться». Что ж, именно так звучал секрет творческого успеха для очень и очень многих… И Леонид Утесов не стал исключением из этого «правила».

Еще о марафоне в честь 125-летия Леонида Утесова читайте в материале “Одесской жизни”.

Фото автора и из открытых источников