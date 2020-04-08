Наркологическая клиника: кому и когда стоит обращаться за помощью?

Опасность любой пагубной зависимости заключается в том, что она внедряется в жизнь человека постепенно, мешая, таким образом, осознать больному наличие у себя серьёзной проблемы. Наркологическая клиника рекомендует обращаться за помощью страдающим от зависимости людям как можно быстрее – пока не запустились необратимые процессы в организме, разрушающие здоровье человека. Как разобраться в том, является ли выкуренная сигарета – просто шалостью или сигналу к тому, что вы попали в сети зависимости?

Очевидно, что, если отсутствие сигарет способно побудить вас ночью покинуть дом и отправиться под проливным дождём в магазин, это является поводом серьёзно задуматься о том, насколько вы зависимы от никотина. Лечение зависимостей, скорее всего, вам понадобится и в том случае, если отказ от сигареты или бокала вина доставляет вам очень сильный психологический или физический дискомфорт. Предпринимая попытки перестать курить, чувствуете, как внутри вас копится раздражение, ухудшается настроение, и вы начинаете реагировать на всё происходящее вокруг вас с несвойственной вам агрессивностью? В этом случае лучше всего незамедлительно обратиться в Центр Дар в Одессе, в котором вам окажут профессиональную помощь в безболезненном избавлении от пристрастия к никотину или алкоголю.

К таким признакам также можно причислить всё то, что вы делаете с определённой регулярностью. К примеру, еженедельно в последний рабочий день вы привыкли употреблять спиртные напитки. Если вы по какой-либо причине в одну из пятниц лишаетесь этой возможности, то испытываете сильное чувство дискомфорта.

Эффективный метод лечения

Признание зависимости – самый главный шаг на пути к выздоровлению. Именно в тот момент, когда вы осознали наличие проблемы, у вас возникает возможность искать пути её устранения. Огромное количество людей уже успешно избавились от мешающих их полноценной жизни зависимостей с помощью такого метода, как кодирование по Довженко. Данный метод кодирования практикуется уже на протяжении почти сорока лет, что даёт возможность говорить об его эффективности.

В зависимости от специфики вашего заболевания, специалисты клиники предложат вам способ решения проблемы. В последнее время большим спросом пользуется двойной метод кодирования, больше информации о котором вам смогут предоставить сотрудники клиники. Стоимость разработки программы лечения и непосредственного её внедрения в жизнь также зависит от множества индивидуальных факторов и рассчитывается персонально в каждом конкретном случае.

Помните о том, что за некоторый срок до проведения процедуры кодирования вам потребуется отказаться от предмета зависимости. Если вы решили помочь в излечении наркомании или алкоголизма своему другу или родственнику, примите во внимание факт того, что процедура кодирования может производиться только по желанию пациента – принудительное лечение в центре «ДАР» не проводится.

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