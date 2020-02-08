Накопительное страхование: что такое пенсионное казначейство и зачем оно нам?

В Украине уже несколько лет говорят о несовершенстве пенсионного законодательства. Пенсионный фонд все время требует дотаций из госбюджета, а уровень пенсий не позволяет нашим пенсионерам достойно жить. Изменить ситуацию, по мнению специалистов, может накопительная пенсионная система. Разные ее варианты неоднократно рассматривались в Верховной Раде, но дальше дело не пошло. В декабре прошлого года на суд депутатов представили еще один законопроект, согласно которому в стране таки может быть введен второй уровень* пенсионного обеспечения – общеобязательный накопительный. О чем идет речь в этом документе?

Появятся Центральный администратор и банки-хранители

Согласно законопроекту №2683, структура обязательной накопительной пенсионной системы будет довольно сложной. На каждого трудоспособного человека в Пенсионном фонде будет открыт личный накопительный счет, и затем, после достижения пенсионного возраста, он будет получать с этого счета пенсию.

Для реализации проекта Кабинет Министров должен будет создать новую структуру – Пенсионное казначейство, куда будут поступать взносы на общеобязательное накопительное страхование. Работать со счетами потенциальных пенсионеров будет привлеченный Центральный администратор. А «приглядывать» за ним, то есть контролировать его деятельность, станет совет Пенсионного казначейства. Этот совет будет состоять из пяти человек, которые так же, как и Центральный администратор, будут избираться на конкурсной основе.

Права распоряжаться доверенными ему деньгами у Пенсионного казначейства не будет. Одной из задач этой организации будет передача денег в банки-хранители, чтобы средства работали и обрастали процентами. Каждый работающий человек сможет выбирать самостоятельно, кому доверить свои деньги, как именно их должны использовать и куда инвестировать, чтобы это не только приносило доход, но и защищало вклад. Предполагается, что это будут компании по управлению активами и негосударственные пенсионные фонды. Консультационную помощь в этом также будет оказывать Пенсионное казначейство.

Сумму отчислений можно увеличивать

Деньги на пенсионное страхование должны будут отчислять и работодатели, и работники. Каждый работающий вместе с ЕСВ (единый социальный взнос) будет перечислять минимум 1% заработной платы, а работодатель – 2%. Кроме того, если работник увеличит сумму взноса, то ее должен будет увеличить и работодатель. При этом обязательные отчисления на накопительные пенсии должны будут делать только наемные работники, а предприниматели будут платить эти взносы в добровольном порядке.

Законопроектом прописывается и такое новое понятие, как «пенсионный портфель». Он может быть динамичный (для участников не старше 50 лет), консервативный (для людей в возрасте 50-плюс) и сбалансированный. Последний станет удачным соединением первых двух. Ограничения по каждому виду «портфеля» будет устанавливать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

После выхода на пенсию также можно будет выбирать режим получения накопительной пенсии. Это, к примеру, могут быть, одноразовые или программные выплаты, а также пожизненные пенсии. Очевидно, что размер выплат в каждом из режимов будет отличаться от других.

Что говорят эксперты?

К законопроекту №2683 эксперты относятся по-разному. Экономист-аналитик Борис Кушнирук считает идею с обязательным накопительным уровнем пенсионной системы не очень удачной. Он уверен, что гораздо выгоднее вкладывать пенсионные деньги, например, в недвижимость. В этом случае человек будет иметь более гарантированный доход, чем от фондов или страховых компаний, которые могут обанкротиться и оставить потенциального пенсионера ни с чем.

А президент инвестиционного фонда «Универ» Тарас Козак считает, что если закон примут, это позволит увеличить размер пенсий для тех, кто будет делать отчисления в систему обязательного накопительного страхования. Кроме того, пенсионные деньги, вложенные в экономику, позволят решить многие хозяйственные проблемы, как это происходит в развитых странах.

*В настоящее время в Украине действует только первый уровень пенсионного обеспечения – солидарный, когда на пенсии идут отчисления работающих.

Накопления смогут переходить по наследству

При накопительной пенсионной системе взносы будут являться собственностью человека, с той только разницей, что воспользоваться ими он сможет по достижении определенного возраста. В случае смерти собственника эти деньги получат его наследники.

Фото: apostrophe.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!