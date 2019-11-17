На заметку одесским потребителям: кто за что отвечает в поставке газа?

К нам в редакцию все чаще поступают звонки от читателей с вопросами по газоснабжению. Одних интересует прогнозы стоимости газа на зиму, другие пытаются разобраться в тонкостях назначения субсидии. А есть те, кто просит разъяснить, кто и за что отвечает при поставке газа. Для них «Одесская жизнь» подготовила материал, который разграничит обязанности участников процесса газоснабжения.
«Одессагаз — Поставка» обязана:
· заблаговременно заказать объем газа для потребителя;
· получить от облгазов объемы использованного потребителем газа;
· выставить счет за использованный газ потребителю;
· собрать средства с потребителей и рассчитаться за купленный для потребителя газ;
· предоставить потребителю услуги по транспортировке и распределению газа;
· урегулировать взыскания проблемной задолженности;
· оказать информационную поддержку потребителю о его расчетах за газ.
«Одессагаз» занимается:
· подключением и отключением природного газа (предоставляет технические условия, проводит работы по специальному договору);
· приемом от потребителей показаний счетчиков газа;
· фиксацием объемов использованного потребителем газа и передачей этих данных поставщику;
· обеспечением качества и давления газа;
· аварийными вызовами;
· устранением аварий.
Потребители газа обязаны:
- заключить договор с оператором ГРМ о поставках природного газа;
- сообщать о планируемых изменениях в системе газоснабжения для корректировки имеющихся или разработки новых проектов внутридомовых систем газоснабжения;
- вовремя сообщать оператору ГРМ об утечках газа и аварийных ситуациях;
- не допускать несанкционированного отбора природного газа;
- обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных представителей оператора ГРМ к узлам учета газа,
- расположенных на территории потребителей;
- предоставлять оператору ГРМ актуальную информацию об объемах потребленного природного газа;
- прекращать (ограничивать) потребление природного газа в соответствии с требованиями законодательства и условиями договоров;
- вовремя поверять приборы учета газа (зависит от типа учетной устройства, как правило, составляет 5 лет);
обеспечивать своевременную и полную оплату стоимости природного газа согласно условиям договоров.
Фото: zaodessu.com.ua