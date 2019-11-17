На заметку одесским потребителям: кто за что отвечает в поставке газа?

Монетизация льгот: кому и сколько платить за коммуналку? С октября льготы на коммунальные услуги стали выплачивать деньгами. Таким образом заработала обещанная монетизация льгот, как это было чуть раньше с субсидиями. Теперь ветераны войны и члены их семей, дети войны и лица с особыми заслугами, ветераны военной службы и жертвы нацистских преследований, чернобыльцы и многодетные семьи могут получать помощь на оплату коммуналки наличными. Кто-то решил этот вопрос и уже оформил выплату «на руки», а кто-то оставил все по-старому (такой вариант тоже возможен). Но ноябрьские платежки в буквальном смысле ошарашили и тех, и других. ПОДРОБНЕЕ

Советы садоводам: когда укрывать розы Не спешите укрывать кусты розы на зиму. Это следует делать только после устойчивого похолодания и снижения температуры воздуха до минус 5 градусов. Незначительные заморозки закаляют культуру. ПОДРОБНЕЕ

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