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Новости Одессы и Одесской области

На заметку одесским потребителям: кто за что отвечает в поставке газа?

На заметку одесским потребителям: кто за что отвечает в поставке газа?

К нам в редакцию все чаще поступают звонки от читателей с вопросами по газоснабжению. Одних интересует прогнозы стоимости газа на зиму, другие пытаются разобраться в тонкостях назначения субсидии. А есть те, кто просит разъяснить, кто и за что отвечает при поставке газа. Для них «Одесская жизнь» подготовила материал, который разграничит обязанности участников процесса газоснабжения.

«Одессагаз — Поставка» обязана:

·       заблаговременно заказать объем газа для потребителя;

·       получить от облгазов объемы использованного потребителем газа;

·       выставить счет за использованный газ потребителю;

·       собрать средства с потребителей и рассчитаться за купленный для потребителя газ;

·       предоставить потребителю услуги по транспортировке и распределению газа;

·        урегулировать взыскания проблемной задолженности;

·       оказать информационную поддержку потребителю о его расчетах за газ.

«Одессагаз» занимается:

·       подключением и отключением природного газа (предоставляет технические условия, проводит работы по специальному договору);

·       приемом от потребителей показаний счетчиков газа;

·       фиксацием объемов использованного потребителем газа и передачей этих данных поставщику;

·       обеспечением качества и давления газа;

·       аварийными вызовами;

·       устранением аварий.

Потребители газа обязаны:

  • заключить договор с оператором ГРМ о поставках природного газа;
  • сообщать о планируемых изменениях в системе газоснабжения для корректировки имеющихся или разработки новых проектов внутридомовых систем газоснабжения;
  • вовремя сообщать оператору ГРМ об утечках газа и аварийных ситуациях;
  • не допускать несанкционированного отбора природного газа;
  • обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных представителей оператора ГРМ к узлам учета газа,
  • расположенных на территории потребителей;
  • предоставлять оператору ГРМ актуальную информацию об объемах потребленного природного газа;
  • прекращать (ограничивать) потребление природного газа в соответствии с требованиями законодательства и условиями договоров;
  • вовремя поверять приборы учета газа (зависит от типа учетной устройства, как правило, составляет 5 лет);
    обеспечивать своевременную и полную оплату стоимости природного газа согласно условиям договоров.

Фото: zaodessu.com.ua

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