Новости Одессы и Одесской области

На Генуэзской появились копии работ Рене Магритта (фото)

На Генуэзской появились копии работ Рене Магритта (фото)

Стена на улице Генуэзской в Одессе теперь украшена новым муралом. Это копии пяти работ бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта (1898-1967).

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Авторы — одесские художники Святослав Лаврусенко и Ярослав Геращенко.

На создание нового мурала у художников ушло почти три недели.

Как сообщает Святослав Лаврусенко, «стрит-арт делает города ярче, привлекательней для жизни, учит ценить и любить прекрасное. Для развитых стран — это норма, и на каждой улице есть по несколько объектов».

Среди копий — и известная работа Рене Магритта «Влюбленные», которая стала почти чемпионом в самых различных мемах на тему пандемии.

Больше фото в галерее:

Картины Рене Магритта
Картины Рене Магритта
Картины Рене Магритта
Картины Рене Магритта
Картины Рене Магритта
Картины Рене Магритта

Фото: Святослав Лаврусенко

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить