На Генуэзской появились копии работ Рене Магритта (фото)

Стена на улице Генуэзской в Одессе теперь украшена новым муралом. Это копии пяти работ бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта (1898-1967).

Авторы — одесские художники Святослав Лаврусенко и Ярослав Геращенко.

На создание нового мурала у художников ушло почти три недели.

Как сообщает Святослав Лаврусенко, «стрит-арт делает города ярче, привлекательней для жизни, учит ценить и любить прекрасное. Для развитых стран — это норма, и на каждой улице есть по несколько объектов».

Среди копий — и известная работа Рене Магритта «Влюбленные», которая стала почти чемпионом в самых различных мемах на тему пандемии.

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Картины Рене Магритта Картины Рене Магритта Картины Рене Магритта Картины Рене Магритта Картины Рене Магритта Картины Рене Магритта

Фото: Святослав Лаврусенко