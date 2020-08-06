На Генуэзской появились копии работ Рене Магритта (фото)

Стена на улице Генуэзской в Одессе теперь украшена новым муралом. Это копии пяти работ бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта (1898-1967).
Авторы — одесские художники Святослав Лаврусенко и Ярослав Геращенко.
На создание нового мурала у художников ушло почти три недели.
Как сообщает Святослав Лаврусенко, «стрит-арт делает города ярче, привлекательней для жизни, учит ценить и любить прекрасное. Для развитых стран — это норма, и на каждой улице есть по несколько объектов».
Среди копий — и известная работа Рене Магритта «Влюбленные», которая стала почти чемпионом в самых различных мемах на тему пандемии.
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Фото: Святослав Лаврусенко