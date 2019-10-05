fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Монетизация субсидий и льгот: одесситам рассказали о нововведениях

Монетизация субсидий и льгот: одесситам рассказали о нововведениях

В связи с тем, что на носу отопительный сезон, тема субсидий и льгот, их монетизации становится гораздо более актуальной, чем в теплое время года. Директор департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская рассказала о нововведениях, касающихся монетизации субсидий и льгот. Новый порядок их начислений вступил в силу с 1 октября текущего года.

Елена Китайская

Елена Китайская

Две системы предоставления льгот в денежной форме

По сути, как рассказывает чиновник, «новый порядок» — это всего лишь усовершенствование механизма предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме, который введен в марте текущего года. Этот механизм прописан в постановлении правительства №807. Сумму льготы стали рассчитывать, исходя из размера скидки, на которую получатель имеет право по закону. Монетизация льгот не повлияет на размер предусмотренных законом социальных гарантий, позволит сохранять средства на экономном потреблении жилищно-коммунальных услуг и использовать их на собственные нужды льготника.

Итак, с 1 октября 2019 года началась монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Что изменилось? Прежде всего, будут параллельно функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме — наличная и безналичная.

Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через Ощадбанк. Для этого Ощадбанк будет вести персонифицированный учет льготников и средств, поступающих на счета для выплаты льгот, индивидуально для каждого льготника. Затем эти средства будут переводить на счета компаний, предоставляющих коммунальные услуги.

Чтобы получать субсидию «наличкой», необходимо, как акцентировала Елена Китайская, написать заявление в органы социальной защиты населения. То есть теперь получатели субсидии самостоятельно будут выбирать, куда им будут перечисляться средства государственной помощи. Формировать реестры льготников будут ежемесячно до 25 числа, после этого их передадут в Минсоцполитики. В свою очередь, министерство, обработав полученные данные, направит их в Ощадбанк и переведет на счет уполномоченного банка (победителей конкурса, их 38, на право выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений).

Кто не получит субсидию

Исходя из новых правил, человек не получит субсидию, если:

– отапливаемая площадь жилого помещения превышает 120 кв. м (для квартир в многоквартирном доме) или 200 кв. м (для индивидуальных домов). Эта норма не касается жилых помещений детских домов семейного типа, а также жилья приемных семей, многодетных семей и тех семей, где проживают трое и более детей (с учетом тех, в отношении которых оформлены опека или попечительство);

– кто-либо из жителей домохозяйства либо членов семьи имеет в собственности транспортное средство, которое подлежит госрегистрации и при этом было выпущено не более пяти лет назад (мопеды не в счет). Такая норма не распространяется на автомобили и другие транспортные средства, полученные безвозмездно или же приобретенные на льготных условиях через структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения;

– в составе домохозяйства или в семье есть совершеннолетние лица, и при этом, по информации Государственной налоговой службы либо Пенсионного фонда, у них отсутствуют доходы, которые учитываются при назначении жилищной субсидии; или же начисленный среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер минимальной зарплаты (на начало периода, за который учитываются доходы для начисления субсидии) и/или такие члены семьи не уплатили (или же за них не уплатили) единый соцзвзнос в размере, не меньше минимального, в течение 3 месяцев суммарно за период, в расчете за который учитываются доходы для начисления субсидии;

– кто-либо из состава домохозяйства либо членов семьи за последний год (12 месяцев) перед обращением за назначением субсидии купил (либо приобрел другим способом право собственности) земельный участок, квартиру, дом, транспортное средство, строительные материалы и другие товары долгосрочного потребления, а также единоразово оплатил любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных) в соответствии с социальной нормой жилья на сумму, превышающую 50 тыс. грн;

– орган по вопросам соцзащиты получил информацию задолженности по оплате услуг ЖКХ либо расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых налогом минимумов доходов и просрочена более месяца;

– гражданин не вернул излишек перечисленной (либо выплаченной) суммы жилищной субсидии за предыдущие периоды;

– в составе домохозяйства либо среди членов семьи есть лица, которые имеют задолженность по уплате алиментов, свыше 3 месяцев.

Что учитывается при назначении субсидии

Елена Китайская также напомнила, что жилищную субсидию рассчитывают на всех членов домохозяйства. Во время назначения субсидии учтут следующие доходы: зарплата после уплаты НДФЛ; пенсия; стипендия; соцвыплаты, которые назначаются структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения; пособие по безработице, другие страховые выплаты, которые назначаются фондами социального страхования; денежные переводы, полученные из-за границы; прочие доходы.

За назначением субсидии в городе одесситам следует обращаться в районные управления соцзащиты населения по адресам:

  • Малиновский район — ул. Косовская, 2Д;
  • Приморский район — ул. Армейская, 9;
  • Киевский район — ул. Королева, 9;
  • Суворовский район — просп. Добровольского, 120А.

Фото: автор, openkyiv.info

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мария Котова
Мария КотоваПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Нові правила нарахування субсидій та їх монетизація: що змінилося з 1 жовтня

    Нові правила нарахування субсидій та їх монетизація: що змінилося з 1 жовтня

    З 1 жовтня в Україні запроваджується новий механізм фінансування житлових субсидій та виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Плата за коммуналку: когда должны сделать перерасчет

    Плата за коммуналку: когда должны сделать перерасчет

    Потребитель имеет право на перерасчет коммунальных услуг, если они некачественные или вовсе не предоставляются. Однако сделать это всегда было проблематично. Эксперты говорят, что с принятием нового Закона «О жилищно-коммунальных услугах»* решить этот вопрос стало легче. Какими должны быть услуги и как добиться перерасчета?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Пенсии для чернобыльцев: разбираемся в перерасчете

    Пенсии для чернобыльцев: разбираемся в перерасчете

    «Пишу вам по просьбе инвалидов – ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Мы водители одного предприятия. В 1986 году были призваны на военные сборы и оттуда направлены на работу в 30-километровую зону. Со временем все стали болеть, оформили инвалидность, получили статус ликвидаторов. Тем, кто был прописан в городе, выдали красные удостоверения «инвалид Великой Отечественной войны». А сельским жителям в собесе выдали зеленые удостоверения «инвалид-ликвидатор ЧАЭС». Льготы оказались разные. Выполняли одну и ту же работу, группа инвалидности у всех одинаковая – вторая. Изначально и пенсия была у всех примерно одинаковая. Но с 1 июля военным инвалидам пенсию повысили существенно, а у инвалидов-ликвидаторов пенсия осталась на прежнем уровне. Это несправедливо, помогите разобраться.
    Иван, Одесская обл.»

    ПОДРОБНЕЕ
  • Почем газ для одесситов в сентябре?

    Почем газ для одесситов в сентябре?

    В последнее время цены на газ постепенно снижаются. Сентябрь не станет исключением. Цену на «голубое топливо» в этом месяце также снизят. Об этом заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте. Мы обратились в «Одессагаз-Поставку», где информацию о снижении цены на газ в сентябре для жителей региона подтвердили.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Кабмине придумали, как уменьшить квитанции за тепло

    В Кабмине придумали, как уменьшить квитанции за тепло

    В Украине действует несколько государственных и муниципальных программ в сфере модернизации жилого фонда для повышения энергоэффективности. Например, самая популярная из них — государственная программа «теплых кредитов», действует уже 5 лет.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить