Монетизация субсидий и льгот: одесситам рассказали о нововведениях

В связи с тем, что на носу отопительный сезон, тема субсидий и льгот, их монетизации становится гораздо более актуальной, чем в теплое время года. Директор департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская рассказала о нововведениях, касающихся монетизации субсидий и льгот. Новый порядок их начислений вступил в силу с 1 октября текущего года.

Две системы предоставления льгот в денежной форме

По сути, как рассказывает чиновник, «новый порядок» — это всего лишь усовершенствование механизма предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме, который введен в марте текущего года. Этот механизм прописан в постановлении правительства №807. Сумму льготы стали рассчитывать, исходя из размера скидки, на которую получатель имеет право по закону. Монетизация льгот не повлияет на размер предусмотренных законом социальных гарантий, позволит сохранять средства на экономном потреблении жилищно-коммунальных услуг и использовать их на собственные нужды льготника.

Итак, с 1 октября 2019 года началась монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Что изменилось? Прежде всего, будут параллельно функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме — наличная и безналичная.

Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через Ощадбанк. Для этого Ощадбанк будет вести персонифицированный учет льготников и средств, поступающих на счета для выплаты льгот, индивидуально для каждого льготника. Затем эти средства будут переводить на счета компаний, предоставляющих коммунальные услуги.

Чтобы получать субсидию «наличкой», необходимо, как акцентировала Елена Китайская, написать заявление в органы социальной защиты населения. То есть теперь получатели субсидии самостоятельно будут выбирать, куда им будут перечисляться средства государственной помощи. Формировать реестры льготников будут ежемесячно до 25 числа, после этого их передадут в Минсоцполитики. В свою очередь, министерство, обработав полученные данные, направит их в Ощадбанк и переведет на счет уполномоченного банка (победителей конкурса, их 38, на право выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений).

Кто не получит субсидию

Исходя из новых правил, человек не получит субсидию, если:

– отапливаемая площадь жилого помещения превышает 120 кв. м (для квартир в многоквартирном доме) или 200 кв. м (для индивидуальных домов). Эта норма не касается жилых помещений детских домов семейного типа, а также жилья приемных семей, многодетных семей и тех семей, где проживают трое и более детей (с учетом тех, в отношении которых оформлены опека или попечительство);

– кто-либо из жителей домохозяйства либо членов семьи имеет в собственности транспортное средство, которое подлежит госрегистрации и при этом было выпущено не более пяти лет назад (мопеды не в счет). Такая норма не распространяется на автомобили и другие транспортные средства, полученные безвозмездно или же приобретенные на льготных условиях через структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения;

– в составе домохозяйства или в семье есть совершеннолетние лица, и при этом, по информации Государственной налоговой службы либо Пенсионного фонда, у них отсутствуют доходы, которые учитываются при назначении жилищной субсидии; или же начисленный среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер минимальной зарплаты (на начало периода, за который учитываются доходы для начисления субсидии) и/или такие члены семьи не уплатили (или же за них не уплатили) единый соцзвзнос в размере, не меньше минимального, в течение 3 месяцев суммарно за период, в расчете за который учитываются доходы для начисления субсидии;

– кто-либо из состава домохозяйства либо членов семьи за последний год (12 месяцев) перед обращением за назначением субсидии купил (либо приобрел другим способом право собственности) земельный участок, квартиру, дом, транспортное средство, строительные материалы и другие товары долгосрочного потребления, а также единоразово оплатил любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных) в соответствии с социальной нормой жилья на сумму, превышающую 50 тыс. грн;

– орган по вопросам соцзащиты получил информацию задолженности по оплате услуг ЖКХ либо расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых налогом минимумов доходов и просрочена более месяца;

– гражданин не вернул излишек перечисленной (либо выплаченной) суммы жилищной субсидии за предыдущие периоды;

– в составе домохозяйства либо среди членов семьи есть лица, которые имеют задолженность по уплате алиментов, свыше 3 месяцев.

Что учитывается при назначении субсидии

Елена Китайская также напомнила, что жилищную субсидию рассчитывают на всех членов домохозяйства. Во время назначения субсидии учтут следующие доходы: зарплата после уплаты НДФЛ; пенсия; стипендия; соцвыплаты, которые назначаются структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения; пособие по безработице, другие страховые выплаты, которые назначаются фондами социального страхования; денежные переводы, полученные из-за границы; прочие доходы.

За назначением субсидии в городе одесситам следует обращаться в районные управления соцзащиты населения по адресам:

Малиновский район — ул. Косовская, 2Д;

Приморский район — ул. Армейская, 9;

Киевский район — ул. Королева, 9;

Суворовский район — просп. Добровольского, 120А.

Фото: автор, openkyiv.info