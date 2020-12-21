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Медаль «За оборону Одессы» – одна из самых редких военных наград

Медаль «За оборону Одессы» – одна из самых редких военных наград

22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Одессы». Эта медаль вручалась всем участникам обороны города – как военнослужащим, так и гражданским лицам, принимавшим непосредственное участие в обороне Одессы с 5 августа по 16 октября 1941 года. Медалью награждено более 30 тысяч человек.

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В ноябре 1942 года наркомат обороны предложил учредить особые медали для всех, кто принимал участие в обороне Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда. И уже в декабре появились соответствующие медали.

Медаль «За оборону Одессы» была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР. После обсуждения представленных несколькими художниками проектов награды был одобрен рисунок известного художника, графика и медальера Николая Москалева: на лицевой стороне медали красноармеец и краснофлотец, идущие в атаку на фоне морского берега и маяка.

Когда появилась медаль «За оборону Кавказа», то эта награда и медали за оборону Одессы и Севастополя составили так называемый «южный бант», который особенно высоко ценили фронтовики.

Сначала медаль «За оборону Одессы», как и другие подобные награды, полагалось носить на правой стороне груди. Но с 1943 года все медали за оборону городов было установлено носить на левой стороне груди, в одном ряду с другими наградами. В то же время голубую муаровую ленту с синими полосами заменили оливковой с тонкой голубой полоской.

Награды за оборону городов стали первыми советскими медалями, которые чеканили не из благородных металлов. Сначала их изготавливали из нержавеющей стали, а медали, которые были выпущены после марта 1943 года, производили из латуни.

Среди наград за оборону городов времен Второй мировой войны «одесская» медаль стала самой редкой.

Источник: grad.ua, Википедия

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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