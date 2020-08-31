Лики истории: как одесский археолог реконструирует лица по черепам?

Одессит Юрий Бербек — историк, археолог, участник раскопок. Работает в Одесском археологическом музее НАН Украины. Одно из направлений его деятельности звучит удивительно и даже страшновато — реконструкция лица по черепу. Он скульптор-палеонтрополог.

Без мистики

В его кабинете — лица, лица, лица… А еще черепа. А еще полулица-получерепа. Чуть жутковато, но это только в первые минуты. Смотрю, думаю: вот жил себе человек, давным-давно жил. И думать не думал, что через столетия и столетия его череп извлекут археологи во время раскопок, станут с ним работать и восстановят его лицо. И кем (чем?) оно теперь станет? Экспонатом, наглядным пособием, исторической ценностью?..

— Я еще мальчишкой был, когда мне в руки попалась научно-популярная книжка об антропологе, археологе и скульпторе Михаиле Герасимове и его методе восстановления внешнего облика человека на основе скелетных остатков. Прочитал — и обалдел. Потом получил начальное медицинское образование, которое помогло мне познать основы анатомии человека. Уже позже окончил истфак. Однажды совершенно случайно, за копейки, удалось приобрести книгу об основах реконструкции лица по черепу… Ну а свой первый череп, с которым я работал, помню, как сегодня. В районе Хаджибейского лимана волнами подмыло погребение ногайских кочевников, там и был найден череп девушки 18-22 лет, который я реконструировал. С тех пор этим занимаюсь, — рассказывает Юрий Бербек.

На сегодняшний день Юрий реконструировал 19 черепов. «На свет» появились 19 лиц из далекого прошлого. Самых разных — и по возрасту, и по роду деятельности, и по причине смерти.

Одна из его работ — это лицо, воссозданное «наполовину». Таким был и обнаруженный череп. Как поясняет Юрий Бербек, этому человеку снесли половину лица. Скорее всего, топором или другим рубящим предметом.

— Они вам не снятся? — спрашиваю я, изучая лики словно ожившей истории.

— Я не мистик. Хотя поначалу, признаюсь, снились. Но это, скорее, мое подсознание продолжало и во сне работу над реконструкцией очередного лица.

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О чем говорит череп?

Как все происходит? Сначала череп отыскивают археологи. И тут очень важно для будущей реконструкции, в каком он состоянии находится, насколько бережно с ним обойдутся те, кто его извлекает.

— Череп очищается, устанавливается на штатив, потом формируется шея. Ну а дальше — работа со скульптурным воском. Я варю его сам, строго по рецепту. Потом воссоздаются жевательные мышцы, мимические мышцы, идет работа с микрорельефом и так далее. Сам череп «говорит» о состоянии мимических мышц. Очень важно изучить состояние зубов, бывает врожденная ассиметрия и другие «проблемы». На каждом конкретном участке черепа толщина мягких тканей — кожи, мышц лица и т.д. — зависит от рельефа самого черепа. — рассказывает Юрий Бербек.

О многих вещах можно только предположить. Ну вот, например, волосы и «прическа». Тут, как поясняет Юрий, точностей быть не может. Впрочем, если известно, что у той или иной народности были, к примеру, курчавые волосы, то они и будут курчавыми при реконструкции. Опять же, по черепу не установишь родимые пятна на лице, оспины, крупные родинки, следы ожогов, шрамы.

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О возрасте, поле и зубах

— Перед скульптором-реконструктором — только череп. Как определить пол человека? По нижней челюсти. Если очень упрощенно, то у женщины она гладкая, а у мужчин имеется мощный костный валик, которого нет у прекрасного пола. Да и сама челюсть у мужчин более массивная, имеет более квадратную форму, а женская — более округлая. При этом конец нижней челюсти, ведущий к уху, у мужчин обычно прямой, а у женщин — под углом, — поясняет Юрий.

— А возраст?

— Состояние зубов — раз. Но, кстати, тут надо быть осторожным. Смотря в какой местности жил человек, чем предположительно занимался. У кочевников, например, зубы сохранялись лучше. Степень стертости зубов — далеко не всегда показатель «точного» возраста человека. Возраст определяется по швам черепа.

И о мечте

— А какой реконструированный вами череп самый древний?

— «Ямник». То есть, представитель Ямной культуры. Это третье тысячелетие до нашей эры. Череп плохо сохранился. Был обнаружен, как и большинство черепов, с которыми я работал, в Белгород-Днестровском районе Одесской области… Черепа до нас доходят в самом разном состоянии. Иногда — с «детективным уклоном». Мне однажды попался череп, в котором макушка была с проломом. Этот человек получил удар такой силы, что позвоночный столб проломил основание черепа…

Юрий Бербек иногда читает научно-популярные лекции для студентов, где рассказывает о том, что же это такое — реконструкция лица по черепу. А еще он очень мечтает о том, чтобы все его работы были выставлены вместе на одной выставке. Чтобы лик самой истории в ее разных временных периодах предстал в виде этих восстановленных лицах из далекого-далекого прошлого…

Фото Юрия Бербека (пошаговая реконструкция) и автора