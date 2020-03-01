fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Льгота на воду: пример расчета

Льгота на воду: пример расчета

В нашу редакцию пришло письмо: «Я льготник, оплачиваю жилищно-коммунальные услуги со скидкой 50%. В квартире со мной и супругой прописаны дочь и внучка, которые не проживают с нами. Потребляя воду, мы с женой укладываемся в льготную норму. Однако в платежках эту норму делят на всех зарегистрированных в квартире жителей. Разъясните, пожалуйста, как правильно высчитывать льготу?”. Анатолий Сметанин, письмо получено по электронной почте.

Принцип расчета стоимости услуги, а также использование льгот на оплату ЖКУ, прописан в «Правилах предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению», которые были утверждены постановлением правительства  № 630 от 21 июля 2005 года (в редакции от 26 декабря 2019 года).

Согласно документу, при наличии счетчика воды в квартире его показания распределяются пропорционально количеству зарегистрированных в квартире граждан.

Льгота потребителю предоставляется на его долю услуг, но в пределах норм, определенных законодательством. Эти нормы утверждены Постановлением Кабмина «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» №409. 

Социальные нормативы на горячую, холодную воду, а также водоотведение составляют: 

  • холодная вода при наличии централизованного снабжения горячей водой – 2 куб. м на одного человека в месяц;
  • холодная вода при отсутствии централизованного снабжения горячей водой – 3,6 куб. м на одного человека в месяц;
  • горячая вода – 1,6 куб. м на одного человека в месяц;
  • централизованное водоотведение – 3,6 куб. м на одного человека в месяц;
  • при отсутствии централизованного водоотведения (при наличии централизованного водоснабжения и выгребных ям) для вывоза жидких нечистот – 3,6 куб. м на одно домохозяйство в месяц.

Местные власти вправе устанавливать свои нормы потребления, поэтому в разных городах они могут отличатся. 

Как рассчитать льготу?

У вас в квартире зарегистрировано 4 человека, из них один льготник. В данном случае льгота распространяется на вас и вашу жену. Следовательно, общий объем потребленной воды делится на количество зарегистрированных в квартире человек, а льгота назначается на одну вторую часть. 

Семья израсходовала 4 куб. м воды.

Тариф на холодную воду для многоэтажных домов (для примера, в Одессе) – 26,724 грн. за 1 куб. м. 

Пример

  • Рассчитываем расход на каждого жильца: 4 куб. м : 4 человека = по 1 куб. м на человека.
  • Считаем стоимость воды для льготника: 2 (куб. м) х  26,724 грн. = 53,448 грн.; 53,448 грн. х 50% = 26,724 грн. 
  • Считаем стоимость воды для остальных членов семьи: 2 (куб. м) х 26,724 грн. =  53,448 грн.
  • Всего оплата составит: 26,724 грн. + 53,448 грн. = 80,172 грн.

Кубометры, потребленные льготником сверх установленной нормы, оплачиваются за свой счет.

Фото: dpchas.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Сколько электроэнергии дают льготнику?
    Сколько электроэнергии дают льготнику?

    Социальные нормы и нормативы для льготников и получателей субсидии прописаны в Постановлении Кабмина «Об установлении некоторых социальных нормативов в сфере жилищно-коммунального обслуживания (социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами, на оплату которых государство предоставляет льготы и устанавливает субсидии)» №409 от 6 августа 2014 года (с изменениями от 1 октября 2019 г.).

    ПОДРОБНЕЕ
  • Газ, свет, вода: что надо сделать до мая, чтобы получать коммунальные услуги
    Газ, свет, вода: что надо сделать до мая, чтобы получать коммунальные услуги

    В мае прошлого года в Украине вступил в силу новый Закон «О жилищно-коммунальных услугах». В числе нововведений – различные модели договорных отношений между поставщиками коммунальных услуг и совладельцами многоквартирных домов. Так, законом введены три модели договоров: индивидуальный, коллективный договор с управляющим и договор с коллективным потребителем. Совладельцы должны определиться, какой из них выбрать, и сделать это надо до 1 мая.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как учтут стаж и зарплату: о нюансах расчета льготной пенсии
    Как учтут стаж и зарплату: о нюансах расчета льготной пенсии

    В редакцию пришло письмо от Анатолия Савина, жителя пгт Серпневое Одесской области. Пенсионер задает нам несколько вопросов, на которые ему не ответили специалисты местного управления Пенсионного фонда. Они касаются подсчета стажа, а также доплаты за сверхнормативный стаж, поэтому будут интересны и другим нашим читателям.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В правительстве придумали, как уменьшить стоимость газа для украинцев
    В правительстве придумали, как уменьшить стоимость газа для украинцев

    После разделения платежки за газ на две, по Украине пронеслась волна негодования. Потребители не поняли, зачем это было нужно и сетовали на завышенную в итоге цену топлива. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель пообещал отменить две платежки за газ и рассказал о работе над созданием розничного рынка природного газа. А это значит, что у потребителей могут появится альтернативные поставщики голубого топлива.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Минимальная абонплата: сколько заплатят за доставку те, кто не пользуется газом?
    Минимальная абонплата: сколько заплатят за доставку те, кто не пользуется газом?

    Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект изменений в Кодекс газораспределительных систем. В нем установлены тарифы за доставку газа для новых потребителей и тех, кто был подключен к газовым сетям, но в течение года не пользовались голубым топливом.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить