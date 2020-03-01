Льгота на воду: пример расчета

В нашу редакцию пришло письмо: «Я льготник, оплачиваю жилищно-коммунальные услуги со скидкой 50%. В квартире со мной и супругой прописаны дочь и внучка, которые не проживают с нами. Потребляя воду, мы с женой укладываемся в льготную норму. Однако в платежках эту норму делят на всех зарегистрированных в квартире жителей. Разъясните, пожалуйста, как правильно высчитывать льготу?”. Анатолий Сметанин, письмо получено по электронной почте.

Принцип расчета стоимости услуги, а также использование льгот на оплату ЖКУ, прописан в «Правилах предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению», которые были утверждены постановлением правительства № 630 от 21 июля 2005 года (в редакции от 26 декабря 2019 года).

Согласно документу, при наличии счетчика воды в квартире его показания распределяются пропорционально количеству зарегистрированных в квартире граждан.

Льгота потребителю предоставляется на его долю услуг, но в пределах норм, определенных законодательством. Эти нормы утверждены Постановлением Кабмина «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» №409.

Социальные нормативы на горячую, холодную воду, а также водоотведение составляют:

холодная вода при наличии централизованного снабжения горячей водой – 2 куб. м на одного человека в месяц;

холодная вода при отсутствии централизованного снабжения горячей водой – 3,6 куб. м на одного человека в месяц;

горячая вода – 1,6 куб. м на одного человека в месяц;

централизованное водоотведение – 3,6 куб. м на одного человека в месяц;

при отсутствии централизованного водоотведения (при наличии централизованного водоснабжения и выгребных ям) для вывоза жидких нечистот – 3,6 куб. м на одно домохозяйство в месяц.

Местные власти вправе устанавливать свои нормы потребления, поэтому в разных городах они могут отличатся.

Как рассчитать льготу?

У вас в квартире зарегистрировано 4 человека, из них один льготник. В данном случае льгота распространяется на вас и вашу жену. Следовательно, общий объем потребленной воды делится на количество зарегистрированных в квартире человек, а льгота назначается на одну вторую часть.

Семья израсходовала 4 куб. м воды.

Тариф на холодную воду для многоэтажных домов (для примера, в Одессе) – 26,724 грн. за 1 куб. м.

Пример

Рассчитываем расход на каждого жильца: 4 куб. м : 4 человека = по 1 куб. м на человека.

Считаем стоимость воды для льготника: 2 (куб. м) х 26,724 грн. = 53,448 грн.; 53,448 грн. х 50% = 26,724 грн.

Считаем стоимость воды для остальных членов семьи: 2 (куб. м) х 26,724 грн. = 53,448 грн.

Всего оплата составит: 26,724 грн. + 53,448 грн. = 80,172 грн.

Кубометры, потребленные льготником сверх установленной нормы, оплачиваются за свой счет.

Фото: dpchas.com.ua

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