Лев Пушкин 10 лет прослужил на одесской таможне

Лев Сергеевич был боевым офицером в чине майора, участником персидских войн и кавалером многих орденов. После гибели старшего брата он собирался ехать во Францию стреляться с Дантесом, и друзья с превеликим трудом смогли отговорить его от этой идеи.

Осенью 1843 года Лев Пушкин был назначен чиновником в одесскую портовую таможню, где прослужил более 10 лет. Жил он в доме купца Крамарева, на месте которого сейчас находится «Пассаж». В своем доме он принимал известных писателей и поэтов, например, у него во время своих одесских визитов бывал Николай Гоголь.

В нашем городе Лев Пушкин женился на Елизавете Загряжской. Первая половина брака была очень счастливой, в семье родилось четверо детей. Несмотря на то, что Пушкину-младшему часто приходилось задумываться о деньгах, он перевел в Одессу всю прислугу из Болдино, обставил дом, купил трех лошадей и нанял учителей детям. Но со временем брак стал трещать по швам — жена любила приемы и устраивала их, даже когда Лев уезжал из Одессы в командировки.

В 1849 году Лев Сергеевич получил чин надворного советника, что в «Табеле о рангах» соответствовало званию «подполковник». А через год он серьезно заболел. В то время лекари предполагали опухоль, но современные врачи считают, что из-за злоупотребления алкоголем у него начался цирроз печени и водянка. У Пушкина-младшего начали выпадать волосы, ухудшилось зрение, он стал с трудом ходить, а по лестнице его вообще приходилось нести.

Лев отправился в Париж для лечения, и вернулся в Одессу почти здоровым. Однако его хватило ненадолго — он принялся за старое, болезнь вернулась и вскоре Лев Пушкин умер. В то время ему было всего 47 лет. Похоронили его на Первом Христианском кладбище, на месте которого сейчас находится Преображенский парк.

Фото: lermont-moscow