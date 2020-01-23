Кумиры поколений: после роли в “Броненосце “Потемкине” режиссера Григория Александрова позвали в Голливуд

Знаменитому режиссеру Григорию Александрову 23 января исполняется 117 лет. Его комедии «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», которые вошли в золотой фонд мирового кинематографа, известны всем. И хотя эти фильмы снимались в очень непростое время, Александров сумел соединить в них требования идеологии с жанрами мюзик-холла и оперетты.

Режиссер перенимал опыт в Голливуде

Жизнь Григория Александрова разительно отличалась от жизни других известных актеров и режиссеров сталинского времени. О его родителях точных сведений немного, как писал сам режиссер в своих мемуарах, его отец был уральским горнорабочим, однако у исследователей его творчества есть основания полагать, что его семья владела гостиницей и рестораном. Настоящая фамилия режиссера была Мормоненко, но позже он взял псевдоним Александров. В 1920-е годы он участвовал в самодеятельности, создал в родном Екатеринбурге клуб ХЛАМ (художники, литераторы, артисты, музыканты), и еще во время учебы в театральной студии познакомился с будущим режиссером Иваном Пырьевым. Вместе они отправились покорять Москву.

В то время театральные деятели без конца пробовали новые формы, создавали странные, на взгляд современного человека, театры. В одном из таких театров, где политическая составляющая сочеталась с эксцентрикой, – в «Синей блузе» он познакомился с актрисой Ольгой Ивановой. Они поженились и вскоре у них родился сын, которого в честь голливудской звезды Дугласа Фербенкса назвали Дугласом.

После того как фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» вызвал восторг у американских зрителей и кинематографистов, создателей фильма пригласили в Голливуд. Среди них были оператор Эдуард Тиссе и Григорий Александров, который сыграл в фильме офицера. Цель командировки в Америку называлась «перенимать опыт американского кинопроизводства». Власти долго не могли решиться и выпустить творческих работников во «вражеский лагерь», поэтому визу они получили только через четыре года. Кроме того, сразу в США Эйзенштейн и Александров не попали — сначала были Берлин и Париж, откуда они уже уехали в Америку.

Новые друзья и горькая потеря

В Берлине Александров познакомился с немецким режиссером Джозефом фон Штернбергом. В то время он как раз искал актрису в свой новый фильм «Голубой ангел» и часто посещал театры им мюзки-холлы. Вот и в тот раз он пригласил советских гостей в берлинский мюзик-холл. Там выступала актриса, которая очень нравилась Штернбергу, и он попросил Александрова, обладавшего большим обаянием, пригласить ее за столик. Девушка не смогла отказать симпатичному русскому и согласилась. Имя этой девушки было Марлен Дитрих.

В Америке Александров познакомился со многими голливудскими звездами, подружился с Чарли Чаплином, с которым проводил почти все свободное время. Они вместе ходили по ресторанам, играли в теннис, катались на яхте. В гостях у Чаплина он познакомился с Гретой Гарбо. Нежную дружбу они сохранили надолго, и на прощание она подарила ему свою фотографию, которую подписала губной помадой. Общение с талантливыми людьми многому научило Александрова, а поездка в Голливуд отразилась на всем его творчестве.

Возвращение на родину преподнесло неприятный сюрприз: Александров узнал, что у его жены страстный роман с актером Борисом Тениным. Еще в Америке он почувствовал по ее письмам, что в их отношениях что-то изменилось и приписал это долгой разлуке. Но в сложившейся ситуации иного выхода, чем развод, просто не было.

Любимая жена и единственная актриса

Прийти в себя Александрову помогла работа. По совету дипломата и журналиста Бориса Шумяцкого он собирался снять первую советскую музыкальную комедию «Веселые ребята». На главную роль ему нужна была актриса, которая была бы красива, хорошо пела бы и танцевала. Александрову посоветовали посмотреть в театре Немировича-Данченко «Периколу», в которой участвовал замечательный дуэт — Любовь Орлова и Сергей Образцов, будущий директор кукольного театра. После спектакля Александров отправился за кулисы и предложил актрисе сняться в его фильме. Она согласилась. А вскоре они поженились.

«Веселые ребята» чиновникам наркомата просвещения не понравились. Они усмотрели в фильме какую-то крамолу, назвали его насквозь фальшивым и собирались положить на полку. В дело вмешался Горький, который сумел добиться, чтобы фильм посмотрели члены политбюро. Увидел фильм и Сталин, которому фильм неожиданно понравился. Только после этого «Веселых ребят» увидели зрители. Успех фильма был оглушительным, а Орлова в одночасье стала звездой.

Больше в своих фильмах Александров других актрис не снимал — всех героинь играла только Орлова. Да и она никогда не снималась в фильмах других режиссеров. Вместе они прожили сорок лет, и до конца жизни обращались к друг другу на «вы». Кроме того, по требованию актрисы, супруги общались дома только при помощи записок.

Свой дом Александров спроектировал, как виллы голливудских знаменитостей, однако гостей там почти не бывало — Орлова не любила принимать визитеров. Часто супруги ездили за границу и обязательно заезжали в гости к Чаплину. Орлова терпеть не могла жену американского комика, и после поездки ехидно замечала: «Каждый год езжу за границу, чтобы узнать, что там модно, и каждый раз не получается посмотреть на новые модели, так как жена Чарли опять беременна».

Через несколько лет после смерти Орловой, которую Александров переживал очень тяжело, он потерял и единственного сына. Немного позже он женился на своей невестке, так как никогда не занимался бытовыми вопросами, не умел жить один — ему было нужно, чтобы о нем кто-то заботился.

Умер Григорий Александров в декабре 1983 года, в кремлевской больнице, от заболевания почек.

Сына Александрова обвиняли в шпионаже

Пребывание в Америке горько аукнулось сыну Григория Александрова — Дугласу. В 1952 году его арестовали и он год провел в тюрьме. Его обвиняли в антисоветской агитации и пропаганде, заставляли признаться в том, что его отец — американский шпион. После того как его выпустили, у него случился инфаркт.

Фото: i.ytimg.com, biografii.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!