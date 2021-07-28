Куда в Одессе звонить и писать, если нужна помощь?

В последнее время нас все чаще настигают природные катаклизмы: небывалая жара, грозы и шторма, залповые ливни. Но стихия есть стихия. Предотвратить ее не всегда получается. А вот последствия нужно устранять довольно оперативно.
Но мы не всегда знаем, куда следует обращаться в том или ином случае, когда помощь нужна остро и быстро. Мы собрали для своих читателей полезную подборку нужных адресов и телефонов.
Помимо известных всем телефонов: 101 (служба спасения), 102 (полиция), 103 (скорая медицинская помощь), 104 (служба газа), в Одессе обратиться за помощью можно к ряду специальных служб.
ЕСЛИ ПОВРЕДИЛАСЬ ГАЗОВАЯ ТРУБА
Аварийно-диспетчерская служба (АДС) «Одессагаза», телефон: (048) 705-39-62;
контакт-центр: (048) 705-39-09.
ЕСЛИ ВЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Колл-центр «Одессаоблэнерго», телефоны: (048) 705-90-90, (068) 750-90-90, (095) 750-90-90;
электронная почта: call-center@oblenergo.odessa.ua;
Также можно написать на их страницу в Фейсбуке.
ЕСЛИ РУХНУЛО ДЕРЕВО
Коммунальное предприятие «Горзелентрест», телефон: (048) 788-61-72.
Также можно написать на их страницу в Фейсбуке;
Скорая коммунальная помощь: короткий телефон 15-01;
Центр обращений граждан: 15-35 или (048) 705-55-55.
ЕСЛИ ВЫ ЗАСТРЯЛИ НА ДОРОГЕ
Отправляйте геолокацию в «Автодор» в Telegram, Viber, WhatsApp по номеру: (067) 575-68-86;
Звоните в «Автодор» по телефонам: (067) 575-68-86; (048) 778-24-07; (048) 778-25-97; (095) 279-39-58; (050) 417-17-50.
Обо всех аварийных ситуациях в Одессе можно сообщить по номеру 15-01
Также можно связаться с коммунальными предприятиями своих жилищно-коммунальных секторов:
- КП «ЖКС «Фонтанский»: тел. (048) 740-72-62;
e-mail: kp_jks_fontanskiy@omr.gov.ua.
- КП «ЖКС «Порто-Франковский»: тел. (048) 705-74-23;
e-mail: kp_porto-franko@omr.gov.ua.
- КП «ЖКС «Черемушки»: тел. (048) 705-33-11, (048) 705-33-12;
e-mail: cheromgks@omr.gov.ua.
- КП «ЖКС «Вузовский»: тел. (048) 705-90-74, (048) 705-90-75;
e-mail: vuzovsky@omr.gov.ua.
- КП «ЖКС «Черноморский»: тел. (048) 705-34-40;
e-mail: kp_chernomor@omr.gov.ua.
- КП «ЖКС «Хмельницкий»: тел. (048) 705-79-63;
e-mail: gks.hmeln@ukr.net.
- КП «ЖКС «Пересыпский»: тел. (048) 793-78-60;
e-mail: dez_68@ukr.net.
Ранее мы рассказывали о том, как обратиться в ГСЧС в случае аварийной ситуации.