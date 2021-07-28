Куда в Одессе звонить и писать, если нужна помощь?

В последнее время нас все чаще настигают природные катаклизмы: небывалая жара, грозы и шторма, залповые ливни. Но стихия есть стихия. Предотвратить ее не всегда получается. А вот последствия нужно устранять довольно оперативно.

Но мы не всегда знаем, куда следует обращаться в том или ином случае, когда помощь нужна остро и быстро. Мы собрали для своих читателей полезную подборку нужных адресов и телефонов.

Помимо известных всем телефонов: 101 (служба спасения), 102 (полиция), 103 (скорая медицинская помощь), 104 (служба газа), в Одессе обратиться за помощью можно к ряду специальных служб.

ЕСЛИ ПОВРЕДИЛАСЬ ГАЗОВАЯ ТРУБА

Аварийно-диспетчерская служба (АДС) «Одессагаза», телефон: (048) 705-39-62;

контакт-центр: (048) 705-39-09.

ЕСЛИ ВЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Колл-центр «Одессаобл­энерго», телефоны: (048) 705-90-90, (068) 750-90-90, (095) 750-90-90;

электронная почта: call-center@oblenergo.odessa.ua;

Также можно написать на их страницу в Фейсбуке.

ЕСЛИ РУХНУЛО ДЕРЕВО

Коммунальное предприятие «Горзелентрест», телефон: (048) 788-61-72.

Также можно написать на их страницу в Фейсбуке;

Скорая коммунальная помощь: короткий телефон 15-01;

Центр обращений граждан: 15-35 или (048) 705-55-55.

ЕСЛИ ВЫ ЗАСТРЯЛИ НА ДОРОГЕ

Отправляйте геолокацию в «Автодор» в Telegram, Viber, WhatsApp по номеру: (067) 575-68-86;

Звоните в «Автодор» по телефонам: (067) 575-68-86; (048) 778-24-07; (048) 778-25-97; (095) 279-39-58; (050) 417-17-50.

Обо всех аварийных ситуациях в Одессе можно сообщить по номеру 15-01

Также можно связаться с коммунальными предприятиями своих жилищно-коммунальных секторов:

КП «ЖКС «Фонтанский»: тел. (048) 740-72-62;

e-mail: kp_jks_fontanskiy@omr.gov.ua.

КП «ЖКС «Порто-Франковский»: тел. (048) 705-74-23;

e-mail: kp_porto-franko@omr.gov.ua.

КП «ЖКС «Черемушки»: тел. (048) 705-33-11, (048) 705-33-12;

e-mail: cheromgks@omr.gov.ua.

КП «ЖКС «Вузовский»: тел. (048) 705-90-74, (048) 705-90-75;

e-mail: vuzovsky@omr.gov.ua.

КП «ЖКС «Черноморский»: тел. (048) 705-34-40;

e-mail: kp_chernomor@omr.gov.ua.

КП «ЖКС «Хмельницкий»: тел. (048) 705-79-63;

e-mail: gks.hmeln@ukr.net.

КП «ЖКС «Пересыпский»: тел. (048) 793-78-60;

e-mail: dez_68@ukr.net.

Ранее мы рассказывали о том, как обратиться в ГСЧС в случае аварийной ситуации.