Куда подевались «привозные» цветы в Одессе?

Радостная (впрочем, кому как) весть о том, что по ул. Екатерининской труднопроходимый-труднопрезжаемый участок от Пантелеймоновской до Новощепного ряда «очистили» от цветочников, не совсем соответствует действительности.

Что происходит на самом деле. Если вы стоите спиной к автостанции, то справа от вас протягивается целый цветочный рынок. Кстати, довольно грязный: мусор выбрасывается прямо на проезжую часть, которая, как и обычно, зачастую служит еще и проходом для тех, кто топает пешком.

Когда говорили об «изгнанных» в связи с преображением на «Привозе» цветочниках, имелась в виду левая сторона с довольно хаотичной цветочной торговлей. Так вот, во-первых, там по-прежнему умудряются торговать цветами, как мы успели отметить.

Во-вторых, металлическое ограждение снято только на небольшом куске у обновленной части «Привоза». Вход в молочный корпус со стороны Екатерининской, например, по-прежнему огражден. Сутолока на дороге на этом участке практически не изменилась.

И, наконец, третье. Известно, что если где-то убывает, то где-то тут же и прибавляется. И если вы загрустили, что цветочников с левой стороны Екатрининской «изгнали», то спешу обрадовать: они благополучно перебрались в Новощепной ряд, украсив его цветочными композициями и очередной пешеходной «непроходимостью».

Торговцы цветами расположились, как это обычно происходит в Новощепном ряду, впритык к трамвайным путям.

Так что с «привозными цветами» все в полном порядке — никуда они не исчезли, всего лишь перебрались за угол.

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