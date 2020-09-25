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Кто в Одессе пройдет-проедет по велосипедной дорожке?

Кто в Одессе пройдет-проедет по велосипедной дорожке?

Благо для велосипедистов — велосипедные дорожки в городе — оказываются на деле не таким уж и благом для тех, кто ездит по Одессе на велосипеде.

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К примеру, на обновленных ул. Софиевской и спуске Маринеско их вообще «забыли» сделать. Но дело даже не в этом. А в том, кто же в состоянии комфортно проходить-проезжать по велосипедным дорожкам там, где они появились?

Появилась не так давно разметка, обозначающая зону движения велосипедистов, на улице Жуковского. Комфортно ли велосипедистам? Нет, нисколько! В пределах велозоны, как жалуются велосипедисты в соцсетях, паркуются автомобили, то и дело «встречаются» мусорные баки.

Нам обещают, что за парковки в зоне дорожек будут штрафовать.

Ну, а что сейчас?

Заместитель директора по развитию Одесского художественного музея Анна Ковальчук на примере улицы Ольгиевской делится печальными впечатлениями по поводу уже не далеко не
новой велозоны на ул. Ольгиевской.

«Проектирование одесских улиц и их реальная жизнь — это две большие разницы. И проблема не всегда в уровне профессионализма проектантов, подрядчиков или сотрудников коммунальных предприятий. Часто наш комфорт использования городских улиц связан в первую очередь с обычными горожанами:

– кто-то захотел МАФ на пешеходной зоне именно в этой точке, чтобы студенты Медина смогли кушать слоеные пирожки сразу из трех ларьков на одном квартале;

– кто-то решил монетизировать второй этаж с выносом «богатой» лестницы на середину тротуара;

– оказалось, что пришло время ставить остановку, под которую зарезервировано пятно желтой плитки;

– кто-то приватизировал ларек, на месте которого построил шаурмичную в половину пешеходной части. И этого показалось мало, ведь без уличных столиков —никуда;

– кто-то решил, что без деревянных бортиков на клумбе жить просто невозможно.

Но это еще не все! Ведь жить невозможно и без кофейных автоматов, ларьков с сигаретами, холодильников с газировкой и кофейных машинок», — сообщает Александра.

Александра делает вывод: «не сложно догадаться, что единственной комфортной зоной передвижения для пешеходов и людей с колясками будет велодорожка! Счастливы будут велосипедисты!».

— Жители города часто сами не осознают, что есть зоны общего пользования и всевозможные пристройки, постройки, которые мешают другим горожанам — это то же самое, что и коррупция в государственных органах, просто ее обратная сторона. Это хамство и неуважение, это культура ставить личные интересы выше интересов тех, кто имеет право на жизнь в комфортном городе, — вот такое печальное сравнение делает Александра Ковальчук.

И — как вывод:

«Ольгиевская стала просто фантастическим кейсом стихийного облагораживания и совместной работы над «улучшением» проекта. Немного стыдно. Причем, за всех», — пишет Александра Ковальчук.

Фото: Артем Виноградов

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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