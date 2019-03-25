﻿ Кто имеет право усыновить ребенка? - Одесская Жизнь

По состоянию на декабрь 2018 года в Украине на учете находится более 17 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Из них более 12 тысяч — под опекой и попечительством, в приемных семьях и в детских домах семейного типа. Более 4,5 тысяч маленьких украинцев воспитываются в государственных учреждениях различного типа. Все эти ребята ждут возможности обрести семью.

Больше всего детей из Украины усыновляют граждане США, Италии, Аргентины, Франции и Канады.

При этом, по официальным данным Государственной службы статистики Украины, количество усыновленных детей сокращается с каждым годом. Если в 2000 году в семьи попали 5492 ребенка, то в 2017 – вдвое меньше – 2589. При этом в прошлом году было усыновлено наименьшее количество детей за все годы независимости Украины.

Однако желающих взять ребенка из детдома все-таки достаточно. Для них есть много различной информации, но нет общего понимания, что за чем следует делать, куда обращаться и какие документы необходимо собрать? «Одесская жизнь» вместе с министром юстиции отвечает на самые распространенные вопросы потенциальных усыновителей.

Что такое усыновление?

Согласно украинскому законодательству, усыновление — это принятие в свою семью лица на правах дочери или сына, осуществленное на основании решения суда.

Если же ребенок является гражданином Украины, но проживает за пределами страны, то усыновление осуществляется в консульском учреждении или дипломатическом представительстве Украины.

Усыновлению подлежат:

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки,

дети, родители которых дали согласие на усыновление.

Портрет усыновителя

Законодательством Украины определен круг лиц, которые могут быть усыновителями:

дееспособное лицо не моложе 21 года, за исключением, когда усыновитель является родственником ребенка;

лицо должно быть старше ребенка не менее чем на 15 лет. В случае усыновления совершеннолетнего лица разница в возрасте не может быть меньше, чем 18 лет;

супруги;

лица, проживающие одной семьей;

если ребенок имеет только мать или отца, которые в связи с усыновлением теряют правовую связь с ним, усыновителем ребенка может быть один человек.

Преимущества перед другими усыновителями имеет гражданин Украины, в семье которого воспитывался ребенок или который является родственником ребенка. Также предпочтение отдадут мужу матери или жене отца ребенка. Кроме того, у вас больше шансов на положительный ответ, если вы готовы усыновить сразу нескольких детей, являющихся братьями или сестрами. При этом количество детей, которых можно усыновить, не ограничено.

Как стать усыновителем?

Для того чтобы усыновить ребенка, необходимо встать на учет в службе по делам детей. Потенциальным родителям нужно подать документы:

заявление о постановке на учет в качестве кандидатов в усыновители;

копию паспорта заявителя;

справку о заработной плате за последние 6 месяцев или копию декларации о доходах за предыдущий календарный год, заверенную органами Государственной фискальной службы;

копию свидетельства о браке (если заявитель находятся в браке);

заключение о состоянии здоровья каждого заявителя;

нотариально засвидетельствованное письменное согласие другого супруга на усыновление ребенка (в случае усыновления ребенка одним из супругов);

справку о наличии или отсутствии судимости для каждого заявителя, выданная территориальным центром по оказанию сервисных услуг МВД;

копию документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением.

Служба по делам детей в течение 10 рабочих дней проверит пакет документов, проведет беседу с кандидатами, составит акт обследования жилищно-бытовых условий и вынесет заключение. Если оно положительное — заявители получают статус кандидатов в усыновители.

А после знакомства и установления контакта с ребенком следует обратиться в службу по делам детей с заявлением о желании усыновить ребенка. Ведомство готовит заключение о целесообразности усыновления в интересах ребенка. Вывод подается в суд вместе с другими документами.

ВАЖНО!

Усыновление ребенка осуществляется с письменного нотариально заверенного согласия: родителей, попечителей, опекунов ребенка или учреждения здравоохранения или учебного заведения, где находится ребенок.

Также для усыновления требуется и согласия самого ребенка, если он достиг такого возраста и уровня развития, что может его выразить. При этом разъединение братьев и сестер при усыновлении, не допускается.

Будут присматривать

После усыновления за ребенком все еще будут присматривать. Это забота службы по делам детей по месту жительства усыновителей. Надзор за условиями проживания и воспитания будет происходить:

ежегодно в течение первых 3-х лет после усыновления;

один раз в 3 года до достижения ребенком 18 лет.

Можно ли изменить фамилию и имя ребенка?

По отдельным ходатайством заявителя, суд решает вопрос об изменении имени, фамилии и отчества, даты и места рождения усыновленного ребенка. Однако, дата рождения ребенка может быть изменена не более чем на 6 месяцев.

Куда обращаться за консультацией?

Контактный центр системы бесплатной правовой помощи, круглосуточно и бесплатно в пределах Украины

Тел. 0(800) 21-31-03.

Фото: Mama.ua