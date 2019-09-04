Кто и как теперь будет править Украиной: что изменилось

Под руководством нового президента обновлённая Верховная Рада сформировала правительство страны. В новом Кабмине под руководством премьера Алексея Гончарука будет работать 17 министров: 6 женщин и 11 мужчин. Часть министерств объединена с другими, а прежние министерские должности — упразднены. В большую украинскую политику пришли, наконец, новые лица. Кто эти люди и чего от них ожидать? Разберёмся.

Новые министерства и пара старых министров

Верховная Рада нового созыва утвердила правительство на первом же заседании. Премьер-министром (по рекомендации самого Президента) стал 35-летний юрист Алексей Гончарук. Впрочем, через личное собеседование с Владимиром Зеленским прошли все кандидатуры на посты министров.

Не ограничившись сменой лиц, нардепы провели и ряд структурных изменений в правительстве. Количество министерств сократилось с 19 до 15, а членов Кабмина стало 17 вместо прежних 25. Министерство аграрной политики перешло под министерство экономики, а министерство экологии — под минэнергетики. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и министерство по делами ветеранов слиты в одно. И целых три министерства объединили в министерство культуры, молодёжи и спорта. Возникло при этом и совершенно новое — министерство цифровой трансформации.

Следует отметить необычайную «юность» нового Кабмина: средний возраст украинского министра теперь составляет 35-40 лет. Впрочем, пока эти обновления компенсируются фигурой 55-летнего Арсена Авакова, оставленного на должности министра внутренних дел (он занимает её с февраля 2014-го). Не потеряла свой пост и 42-летняя Оксана Маркарова, которая, правда, стала министром финансов совсем недавно — в 2018-м.

Профильная специальность — не главное?

Новый состав Кабмина уже подвергся критике. Смущает тот факт, что министром обороны, например, впервые оказался не профессиональный военнослужащий. 42-летний киевлянин Андрей Загороднюк, юрист по специальности, закончил Осксфорд с отличием, но ранее работал в основном на руководящих должностях в нефте-газовом бизнесе. Правда, в 2015-2017 годах он возглавлял Проектный офис реформ Министерства обороны, а с 2014 года известен волонтёрской деятельностью (поставлял ВСУ необходимое оборудование и технику). Через компанию «Укрнафта» Загороднюка связывают с Игорем Коломойским.

Министерство здравоохранения также впервые возглавил не медик. Бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов, претендовавший на эту должность, собеседование с Президентом успешно не прошёл. А новым министром здравоохранения стала 39-летняя уроженка Львова Зоряна Скалецкая (Черненко). Скалецкая — доктор правовых наук, доцент и заместитель декана факультета правоведения Киево-Могилянской академии. С другой стороны, её юридическая деятельность давно уже тесно связана с медициной: с 2014 года она — юридический эксперт по медреформе в Реанимационном пакете реформ, глава медико-правовой ассоциации, член Всемирной ассоциации медицинского права, руководитель общественной организации “Форум здоровья”.

Самые неожиданные назначения

Пост министра Кабинета министров получил Дмитрий Дубилет. По признанию нового министра, это назначение стало шоком для него самого и его семьи. Ранее в ближайших планах Дубилета была намечена активная работа над бизнес-проектами, в основном — за рубежом.

Напомним, Дмитрий Дубилет стал ИТ-директором «ПриватБанка» в 2010 году, затем развивал портал государственных услуг iGov, а в 2016-м основал первый в Украине мобильный банк «Monobank». Теперь же Дубилет планирует использовать приобретённые ранее навыки для повышения реального КПД правительства. И заверяет: «Monobank» приносит ему достаточный доход, чтобы не воровать у страны.

Другой приятный сюрприз — Оксана Коляда (Гаврилюк) — на посту министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Эта 36-летняя женщина — полковник запаса, участник боевых действий в АТО. Три месяца в 2017-м Коляда была заместителем командующего силами АТО. Новый министр по делам ветеранов известна активным и дружелюбным сотрудничеством с прессой. Она первой взялась за создание региональных военных пресс-центров в зоне АТО и основала в Украине курсы обучения и аккредитации военных журналистов.

«Слуги народа» – снова в большинстве

Из 17 назначенных министров 15 представляют партию «Слуга народа». В сочетании с большинством (254) голосов народных депутатов от той же партии это даёт Владимиру Зеленскому беспрецедентную власть и возможности.

При этом некоторые должности очевидно достались соратникам в награду за преданность. Так, новый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации — 28-летний Михаил Фёдоров — профессионально занимался предвыборной кампанией нынешнего президента в социальных сетях. Собственное digital-агентство SMM-STUDIO Фёдоров основал в Запорожье, когда ему было 22 года, и одним из клиентов его компании является «Квартал-Концерт».

С другой стороны, единственный наш земляк в новом правительстве — министр иностранных дел Сергей Пристайко — присоединился к команде Зеленского только после победы президента во втором туре. А 32-летний Владислав Криклий, ставший министром инфраструктуры, когда-то и вовсе активно призывал не голосовать за «Слуг народа». Но времена, как видим, меняются.

Чего ждать и что изменится?

Новый премьер Алексей Гончарук холост, имеет репутацию человека, одержимого работой. Поэтому ожидается бурная деятельность, особенно — в части любимого и знакомого Гончаруку экономического реформирования.

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба, отвечающий теперь за евроинтеграцию, опытный дипломат, автор книги “Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ” — о противодействии российской информационной войне. Что даёт надежду на реальные подвижки и в этой сфере.

Министр цифровой трансформации Фёдоров уверяет, что в 2024 году мы сможем проголосовать на выборах президента Украины онлайн. Оксана Маркарова обещает от лица Минфина, что новый политический цикл принесёт стране скачок экономического роста. Новый министр знергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель — действительно активный защитник окружающей среды, ранее возглавивший Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики.

Министр культуры, молодёжи и спорта Владимир Бородянский известен украинцам с 2004 года — как постоянный руководитель канала «СТБ». Свой канал он сумел превратить в один из популярнейших в стране. Справится ли он с культурной программой целой страны? Посмотрим.

А вот Арсен Аваков, похоже, останется министром всего на пару месяцев, пока на найдётся иной достойной кандидатуры. В сети о «бессменном» главе МВД уже шутят: «Президент сказал: Авакова не трогать! Это — на Новый год!».

Фото: imgclf.112.ua