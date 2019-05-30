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Красные женские платья

Красные женские платья

Красный цвет ассоциируется со страстью и пылкостью, смелостью и авторитарностью, жизненной силой и напористостью. Обладательница красного платья никогда не затеряется в толпе. Такая одежда моментально привлекает внимание.

Если женщина хочет быть в центре событий, выглядеть сногсшибательно и интригующе, ей обязательно необходим такой предмет гардероба. Выбрать его достаточно непросто. При покупке важно учитывать фасон, оттенок, ткань, размер и другие факторы, которые влияют на конечный образ. С компанией MustHave нет ничего невозможного. Женские красные платья представлены в огромном ассортименте, поэтому каждая сможет найти для себя оптимальный вариант.

Особенности выбора красных платьев

Красные платьяПрежде чем купить этот предмет одежды, в первую очередь, нужно выбрать правильный оттенок. Светлокожим девушкам с темными волосами рекомендован алый, цвет вишни. Для русоволосых красавиц со светлой кожей подойдут более глубокие и темные оттенки: винный, свекольный. Рыжеволосым — ближе к морковному. Смуглые девушки могут смело выбирать яркие красные цвета в их классической интерпретации.

Важно учитывать тип фигуры. Только обладательницы идеального телосложения могут не обращать на это внимания, поскольку подойдет любой фасон. А если имеются проблемные участки, то необходимо знать несколько нюансов, чтобы их грамотно скрыть.

Обладательницам пышных бедер лучше выбрать фасоны с завышенной талией и глубоким декольте. Но при этом следует учитывать длину, чтобы не продемонстрировать лишнее. Оптимальная длина — до колен и ниже. При массивных плечах и предплечьях лучше отказаться от моделей с тонкими бретелями. Подойдет платье с широкими бретелями либо с рукавами.

Красное платьеС чем сочетать

Красный цвет идеально сочетается с черным. Поэтому можно смело разбавить образ черными:

  • туфлями;
  • поясом;
  • бижутерией;
  • очками;
  • сумочкой.

Также беспроигрышным вариант — красное платье с бежевыми туфлями. Он универсальный и для вечерней прогулки, и для повседневного лука. Также можно поэкспериментировать с синим цветом: кардиганы, пиджаки и др. Белого цвета лучше избегать. Хорошо дополняет красный цвет золотые украшения.

Обязательно нужно уделить внимание прическе и макияжу. Красный привлекает внимание. Чтобы не потеряться на фоне платья, потребуется аккуратная укладка и выразительный макияж. Удачный вариант — сделать акцент на губах и выбрать тон помады под цвет платья.

Красные платья никогда не выйдут из моды. Они актуальны для любого времени года и мероприятия, поэтому обязательно должны быть в гардеробе любой модницы.

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