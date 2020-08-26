Краевед бьет тревогу: что пропало при реконструкции дома Поммера в Одессе?

Стоит себе на Сабанеевом мосту в Одессе дом Поммера, многих своим цветом раздражает. А еще до того, как он стал полностью преображенным, он пугал проходящих и проезжающих текстом развешенных на фасаде табличек: «Опасно для жизни, падают элементы лепки», ну и все в таком духе.

Уже не опасно для жизни, ну а на вкус и цвет… Да и не в этом даже дело. Одесский краевед, педагог, гид, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов сообщает, что еще в 2015 году, как раз при реконструкции исторического дома, пропали:

— старинная закладная доска архитектора Кабиольского,

— бюсты бога Бахуса на сандриках второго этажа.

Дело это подсудное. Вот только сколько ни бьется краевед, толку никакого. Ответ, который он получил из полиции на свое обращение его удовлетворить, конечно же, не мог:

Вот и решил Дмитрий Жданов обратиться к неравнодушным одесситам и попросил попытаться вернуть табличку и бюсты вместе. Далее следует пошаговая инструкция:

«Все что Вам нужно сделать, это зайти на сайт Единого центра обращения граждан:

Зарегистрироваться там можно через Фейсбук.

Затем нажимаете «оставить обращение».

В теме пишете «уничтожение культурного наследия Одессы».

Вид обращения: жалоба

Категория: памятники.

Дальше копируете и вставляете в соответствующее окно следующий текст:

«На памятнике архитектуры по адресу Сабанеев мост, 3 во время реконструкции в 2015 году пропала закладная доска архитектора Кабиольского, а так же бюсты бога Бахуса на сандриках второго этажа. Потеря памятником архитектуры важных элементов фасада дает основание возбудить уголовное дело по 298 статье Уголовного кодекса Украины. Прошу немедленно провести расследование и вернуть пропавшие элементы фасада на памятник архитектуры!

Ваши ФИО

Тип ответа: письменно.

Адрес: Сабанеев мост, 3».

Фото Дмитрия Жданова, автора и из открытых источников