Ключевые моменты
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 1 — 3 августа.
Одесса встречает август атмосферой вдохновения, где каждое событие — как глоток свежего воздуха для души. Среди зелени парка Шевченко, состоится Театральный уикенд с интересными лекциями и читками. А чуть дальше, на Ракушке, будут звучать ритмы вечера — музыка, пение, улыбки, объединяющие незнакомцев в общий праздник лета.
Если хочется музыки и глубины — отправляйтесь на Пианотерапию на 16 станцию Фонтана или на Ланжерон, выбирайте, где вам ближе. А днем — время открывать новые миры: для подростков — Япония в библиотеке на Французском бульваре. Выставка Валерия Капли в городском саду — это и есть живая встреча с творчеством. Это не просто события. Это — твоя Одесса, которая звучит, мечтает, вдохновляет.
Желаем вам настоящего восстановления, насыщенных дней, теплого и уютного августа. Берегите себя!
Что: Театральный уикенд
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 1-3 августа, 16:30, 19:30
Что: Пианотерапия
Где: 16 ст. Б. Фонтана
Когда: 1-3 августа, 18:00
Что: Проект «Nippon-ФАН! Культура Японии для подростков»
Где: Французский бульвар, 11-А, Центральная городская библиотека
Когда: 1 августа, 15:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 ст. Б. Фонтана
Когда: 2-3 августа, 05:30
Что: Пианорассвет
Где: Ланжерон, плиты
Когда: 2,3 августа, 5:39
Что: Экскурсия в музей электротранспорта
Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо
Когда: 2 августа, 12:00
Что: Вселенная Трипольской цивилизации
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 2 августа, 15:00
Что: Открытие выставки Валерия Капли
Где: Городской сад, гелерея ArtOdesa
Когда: 2 августа, 17:00
Что: Уикенд на Ракушке
Где: Парк Шевченко
Когда: 3 августа, 19:00