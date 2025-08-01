Ключевые моменты

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 1 — 3 августа.

Одесса встречает август атмосферой вдохновения, где каждое событие — как глоток свежего воздуха для души. Среди зелени парка Шевченко, состоится Театральный уикенд с интересными лекциями и читками. А чуть дальше, на Ракушке, будут звучать ритмы вечера — музыка, пение, улыбки, объединяющие незнакомцев в общий праздник лета.

Если хочется музыки и глубины — отправляйтесь на Пианотерапию на 16 станцию Фонтана или на Ланжерон, выбирайте, где вам ближе. А днем — время открывать новые миры: для подростков — Япония в библиотеке на Французском бульваре. Выставка Валерия Капли в городском саду — это и есть живая встреча с творчеством. Это не просто события. Это — твоя Одесса, которая звучит, мечтает, вдохновляет.

Желаем вам настоящего восстановления, насыщенных дней, теплого и уютного августа. Берегите себя!

Что: Театральный уикенд

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 1-3 августа, 16:30, 19:30

Что: Пианотерапия

Где: 16 ст. Б. Фонтана

Когда: 1-3 августа, 18:00

Что: Проект «Nippon-ФАН! Культура Японии для подростков»

Где: Французский бульвар, 11-А, Центральная городская библиотека

Когда: 1 августа, 15:00

Что: Пианотерапия

Где: 16 ст. Б. Фонтана

Когда: 2-3 августа, 05:30

Что: Пианорассвет

Где: Ланжерон, плиты

Когда: 2,3 августа, 5:39

Что: Экскурсия в музей электротранспорта

Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо

Когда: 2 августа, 12:00

Что: Вселенная Трипольской цивилизации

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 2 августа, 15:00



Что: Открытие выставки Валерия Капли

Где: Городской сад, гелерея ArtOdesa

Когда: 2 августа, 17:00

Что: Уикенд на Ракушке

Где: Парк Шевченко

Когда: 3 августа, 19:00

