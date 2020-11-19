В Верховной Раде в первом чтении приняли за основу законопроект №3817, который призван расширить перечень случаев задержки различных денежных поступлений и определить суммы и порядок получения компенсации. Также в этот список в обязательном порядке войдут и пенсии.

Во время карантина вопрос с задержкой зарплаты или пенсии может стать критическим, поскольку благосостояние украинских граждан и так заметно ухудшилось.

Компенсацию за несвоевременно выплаченную зарплату, стипендию или пенсию, другие начисления будут получать по определенному порядку и в назначенные сроки. Закон расширяет перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация.

За задержку следующих выплат предусмотрены компенсации: