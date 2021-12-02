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Компенсация на уход: кому не назначат выплаты?

Компенсация на уход: кому не назначат выплаты?

В 2020 году было принято постановление, которое регулирует вопросы назначения компенсации по уходу родственникам нуждающихся в помощи. А недавно в этот документ внесли уточнения. О чем надо знать?

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Согласно уточнениям, внесенным в Постановление №859, теперь в Украине действуют такие правила относительно отмены или не назначения выплаты компенсаций по уходу за родственниками, нуждающимися в помощи.

Условия, при которых компенсация не назначается

• Лицам, оказывающим социальные услуги по уходу, если их подопечный получает:

  • социальные услуги ухода на дому, паллиативного или стационарного ухода;
  • пособие по уходу в соответствии с законами «Об общеобязательном государственном социальном страховании», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» (кроме лиц с инвалидностью с детства I группы).

• Лицам, которые ухаживают за психически больным и уже получают пособие по уходу.

• Лицам, оказывающим социальные услуги по уходу без осуществления предпринимательской деятельности на профессиональной основе.

Условия, при которых выплата компенсации на уход прекращается

  • Изменение места жительства (пребывания) подопечного или лица, которое предоставляет социальные услуги.
  • Смерть подопечного или лица, которое ухаживало за ним.
  • Пребывание лица, которое предоставляет социальные услуги, за границей более 30 дней или на стационарном (санаторно-курортном) лечении в течение 30 календарных дней.

Ранее мы рассказывали о том, как многодетной семье получить социальную помощь на детей.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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