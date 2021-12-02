Компенсация на уход: кому не назначат выплаты?

В 2020 году было принято постановление, которое регулирует вопросы назначения компенсации по уходу родственникам нуждающихся в помощи. А недавно в этот документ внесли уточнения. О чем надо знать?

Согласно уточнениям, внесенным в Постановление №859, теперь в Украине действуют такие правила относительно отмены или не назначения выплаты компенсаций по уходу за родственниками, нуждающимися в помощи.

Условия, при которых компенсация не назначается

• Лицам, оказывающим социальные услуги по уходу, если их подопечный получает:

социальные услуги ухода на дому, паллиативного или стационарного ухода;

пособие по уходу в соответствии с законами «Об общеобязательном государственном социальном страховании», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» (кроме лиц с инвалидностью с детства I группы).

• Лицам, которые ухаживают за психически больным и уже получают пособие по уходу.

• Лицам, оказывающим социальные услуги по уходу без осуществления предпринимательской деятельности на профессиональной основе.

Условия, при которых выплата компенсации на уход прекращается

Изменение места жительства (пребывания) подопечного или лица, которое предоставляет социальные услуги.

Смерть подопечного или лица, которое ухаживало за ним.

Пребывание лица, которое предоставляет социальные услуги, за границей более 30 дней или на стационарном (санаторно-курортном) лечении в течение 30 календарных дней.

Ранее мы рассказывали о том, как многодетной семье получить социальную помощь на детей.