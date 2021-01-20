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Когда закончится одесская зима? – о погоде в январе и феврале

Когда закончится одесская зима? – о погоде в январе и феврале

Середина января принесла в Одессу сильные морозы и снег. И хотя одесской погоде до климатического катаклизма очень далеко, обледеневшие тротуары, присыпанные свеженьким снежком, почему-то не радуют, а, скорее, пугают одесситов. В связи с этим захотелось узнать, какими сюрпризами нас может порадовать конец января и февраль и стоит ли ожидать новой волны снежной стихии.

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Январское потепление

Как прогнозируют синоптики, после 20 января в Одессе морозы постепенно начнут отступать, а столбик термометра с энтузиазмом устремится к плюсовым отметкам. Несколько дней подряд солнышко будет радовать одесситов, однако уже к концу месяца эту радость омрачит мелкий дождь, иногда со снегом. Правда, дневная температура при этом будет достигать пяти-шести градусов тепла, а ночью не опустится ниже трех градусов мороза. Сопровождать ее будут умеренные ветры, направление которых будет часто меняться.

Февральская слякоть

А февраль, согласно прогнозу народных синоптиков, может стать самым холодным месяцем года, что, впрочем, и неудивительно. Ведь не зря же этот месяц в Украине называют «лютым».

Синоптики обещают, что третий месяц зимы в стране начнется со снегопадов и морозов, поэтому не стоит надеяться на то, что комфортная погода будет сопровождать жителей Украины до весны. Впрочем, нам, южанам, метелей и лютых холодов ожидать не стоит – максимум, что приготовил для нас февраль, это дожди и мокрый снег. Да и температура в течение месяца редко будет опускаться ниже нуля.

В середине месяца одесситов ожидает относительно теплая погода, правда, настроение подпортят дожди, которые более вероятны во второй половине февраля. Синоптики предполагают, что температура в течение последнего зимнего месяца в Одессе будет колебаться в пределах одного-пяти градусов тепла днем и одного-трех градусов мороза в ночное время. Правда, в своих прогнозах метеорологи осторожны: они предупреждают, что предсказать погоду на месяц вперед пока можно лишь приблизительно. Поэтому будем надеяться, что февраль действительно пройдет спокойно и не ввергнет одесситов в очередную ледовую катастрофу.

Зима продолжится еще и в марте

А вот в марте синоптики обещают продолжение зимы. В начале месяца – морозы и снег, которые у нас, на юге, скорее всего, превратятся в дождь и слякоть. В середине марта может ненадолго потеплеть, и как только одесситы вздохнут с облегчением по поводу окончившейся зимы, снова похолодает и повалит мокрый снег. А на настоящее окончание зимы и весеннюю погоду можно будет рассчитывать только во второй половине апреля.

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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