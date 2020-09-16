«Когда нет слов»: об одесских пробках, стрессах и пользе улыбок

Мы уже привыкли к тому, что каждую осень улица Канатная замирает в очередных раскопках, и относимся к этому, как к стихийному бедствию: нужно только переждать положенное время, пока стихия перестанет бушевать, то есть улицу зароют. Но в этом году городские власти превзошли самое себя: количество ремонтных работ на квадратный метр городской площади превысил все мыслимые масштабы. Даже паркинг у Привоза, который начали строить, по-моему, еще при неандертальцах, вдруг ожил и загремел устрашающего вида техникой.

Впрочем, все это легко можно было бы пережить, если бы ремонтные работы не провоцировали чудовищные пробки на улицах города. В таких условиях дорога на работу и с работы превращается в форменную пытку, особенно в жаркую погоду. Настроение падает, раздражение растет, и вот мы уже готовы сорвать зло на первом встречном.

В понедельник утром я ехала 10-м троллейбусом от вокзала до проспекта Гагарина 45 минут — на протяжении всего пути была одна сплошная пробка. В душном салоне сидели измученные люди в масках, а рядом, на дороге, томились их друзья по несчастью — водители легковых автомобилей. Обычный вопрос одной из пассажирок: «Вы выходить будете?» вызвал целую бурю эмоций. Несчастная женщина, рискнувшая его задать, выслушала от своего попутчика — мужчины лет пятидесяти целую лекцию, прочитанную на повышенных тонах. Поминутно поглядывая на часы, он едва не кричал: дескать до остановки еще полчаса ехать, за это время, может, он вообще передумает выходить, потому никакого смысла в этом не будет, так как на важную встречу он уже опоздал. В его тираду радостно вклинилась пожилая женщина, которая до этого тоскливо смотрела в окно. Пассажиры заметно оживились, и каждый стал бурно выражать свое недовольство соседями, властью и вообще всем на свете. Уже через пять минут салон троллейбуса буквально зримо заполнила раскаленная лава скопившегося во время пробки напряжения. Тут же захотелось оказаться где-нибудь подальше, но деваться было некуда…

Грустно наблюдая за перепалкой пассажиров, я думала, что снять стресс от ожидания в пробке можно было не только скандалом, но и просто улыбкой. Но мы всегда с завидным упорством делаем выбор в сторону негатива, который затем выливаем на детей-мужей-жен, получаем такой же ответ, и вот уже кажется, что вокруг все враги, а жизнь черна и ужасна.

Дорогие сограждане, может, в моменты раздражения нам стоит вспоминать о традиционном одесском чувстве юмора, о том, что нам свойственно смотреть на любые неприятности с иронией? О том, что Одесса всегда славилась незлобивым и мирным характером, а ее жители — добротой и взаимопомощью? В тот момент, когда злые и обидные слова уже готовы вырваться у вас, улыбнитесь — и, возможно, вместо ответных оскорблений от своего оппонента вы получите порцию позитива и хорошего настроения.