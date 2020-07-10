Книжная полка: книги о здоровье, кулинарии, истории

Мы представляем на ваш выбор три книги, которые будет интересно почитать на досуге.

Лиз Бурбо «Здоровье и энергия в любом возрасте»

Лиз Бурбо — современный философ и автор серии международных бестселлеров «Слушай свое тело». Ее часто называют «женщиной без возраста». В новой книге «Здоровье и энергия в любом возрасте» она делится секретами своей молодости. Независимо от возраста и пола, Бурбо предлагает простые методы, которые помогут: задержать физическое и эмоциональное старение, восстановить жизненную энергию, узнать свои реальные потребности и научиться испытывать меньше стресса. Ежедневное применение этих советов позволит в любом возрасте оставаться в хорошей физической форме и быть в гармонии с окружающим миром.

Елизавета Малева «Лето под крышкой. Модный гид по консервированию»

В кулинарной энциклопедии вы найдете идеи того, как вкусно законсервировать сезонные овощи и фрукты, не тратя на это много времени. Блогер Елизавета Малева делится со своими читателями целой коллекцией рецептов варенья, джемов, соусов, маринадов и напитков. Вы точно оцените клубничное варенье с розовым перцем, ягодные соусы к гарниру и мясу, а также новый вкус аджики и любимых соленых помидоров и огурцов. К тому же, здесь есть классические дореволюционные и советские варианты консервации с необычными ингредиентами.

Владимир Лис «Століття Якова»

Исторический роман «Століття Якова» — это эпос-биография украинца из Полесья, который смог пережить пять государственных эпох: Российскую империю, УНР, Польшу, гитлеровскую Германию и СССР. Дожив до времен независимой Украины, у мужчины за плечами оказалось целое столетие живой истории. На фоне масштабных национальных событий Якову пришлось пережить немало личных трагедий: потерю любимых людей, предательство и одиночество.