Как зимой меньше платить за газ: в сентябре одесситы могут закупить газ по более низкой цене

«Нафтогаз Украины» запустил новый проект под названием «Газовый запас». Благодаря ему бытовые потребители смогут купить газ в сентябре по низкой летней цене, а использовать его в течение отопительного сезона. В компании «Одессагаз-Поставка» разъяснили, как новшество будет работать в нашем регионе.

Оптовая закупка газа

По заявлениям НАК «Нафтогаз Украины» зимой стоимость природного газа увеличится на 25-30%. Для того, чтобы не переплачивать за газ зимой, его можно приобрести в сентябре по более низкой стоимости. «Газовый запас» предусматривает возможность бытовым потребителям использовать купленный газ по фиксированной летней цене, а использовать его в отопительный сезон. При этом до 25 сентября необходимо будет внести 100% предоплаты стоимости газа.

Бытовой потребитель сможет закупить на этих условиях до 25 тысяч кубометров газа на шесть месяцев — с 1.10.2019 по 31.03.2020.

ВНИМАНИЕ: заключить дополнительное соглашение на закупку газа разрешается только владельцам домовладения и при условии надлежащего оформления, как лицевого счета, так и договора на поставку природного газа.

Потребитель может заказать запас природного газа если у него нет задолженности по состоянию на 01.09.2019 года.

По какой цене продают?

Отпускная цена НАК «Нафтогаз Украины» для поставщиков газа в рамках этого проекта составляет 4874,42 грн. за тысячу кубометров (без НДС и услуг транспортировки и распределения газа). Стоимость газа с НДС и торговой надбавкой поставщика — 5995,53 грн. за тысячу кубометров. По этой цене и можно будет закупить газ на грядущий отопительный сезон.

При этом потребитель не должен забывать о необходимости ежемесячной оплаты услуг распределения и транспортировки газа, которые обычно входят в общий тариф на газ. На эти позиции клиенты будут получать отдельные счета каждый месяц.

Также необходимо учитывать, что стоимость распределения и транспортировки газа может меняться в течение отопительного сезона.

Если в период с 01.10.2019 по 31.03.2020 цена на газ, предусмотренная постановлением КМУ от 19.10.2018 №867 в рамках выполнения поставщиком специальных обязанностей (далее — цена ПСО), будет ниже, чем цена заказного газа, потребитель будет автоматически переведен на более низкую цену.

В свою очередь, потребитель будет получать счета за фактически потребленный газ по низкой цене, которые он должен оплатить в общем порядке. А за оплаченный наперед газ абонент получит перерасчет.

Как заключить договор?

Для того, чтобы воспользоваться предложением «Газовый запас», абонентам «Одессагаз- Поставка» необходимо обратиться в компанию и предоставить следующие документы:

заявление;

дополнительное соглашение, в котором указать какие объемы газа нужно зарезервировать и на какой период;

копию паспорта и идентификационного кода.

Также оформить «Газовый запас» возможно через личный кабинет на сайте компании.

Если по окончании указанного периода у потребителя остается неиспользованный объем газа, его стоимость возвращается потребителю на банковский счет или в счет оплаты за последующие месяцы. Для этого потребителю нужно будет писать заявление и подать его не позднее 30.04.2020 года.

Кому откажут?

Данная акция не распространяется на:

льготников и субсидиантов;

на потребителей, объекты которых не оборудованы индивидуальными счетчиками газа.

Для должного отбора заказанного газа потребитель обязуется ежемесячно до 5 числа сообщать показатели счетчика для подтверждения фактически потребленного объема газа.

Фото: alextv.zp.ua