Автошколы Одессы: из «чайника» в асы

Где научат быть идеальным водителем? Перед тем как определиться, на какие курсы пойти, нужно изучить массу автомобильных форумов, прочесть десятки отзывов об автошколах, преподавателях, инструкторах. «Одесская жизнь» решила облегчить жизнь своим читателям и уже проделала всю эту работу за них. Предлагаем вам обзор заведений, где преподают азы водительского мастерства.

Волнение, неуверенность, ощущение страха и даже дрожь в коленках. Мало кто из водителей не испытывал этих чувств, впервые садясь за руль и встраиваясь в поток автомобилей. Со временем и пробегом это, конечно, проходит. Но сколько километров асфальта и гравия будет пройдено, прежде чем любитель станет хорошим водителем? Ради безопасности на дороге участникам дорожного движения необходимо приобрести особые личные качества, чтобы не смущали ни резкий сигнал сзади, ни гололед, ни «чайник» в соседнем ряду.

Автоакадемия «Десятка»

Это обучение по авторской методике Алексея Катунина, которое включает изучение теории по специальным книгам и практические уроки на автомобилях с механической или автоматической коробках передач. Здесь помогут приобрести навыки «распределения внимания» и «чтения дороги», обучат алгоритмам анализа дорожной обстановки и специальной тренировке зрения водителя. Курсанты сдают внутренний экзамен по ПДД и тестирование навыков управления автомобилем на площадке и в городских условиях. А те, кто за рулем уже не первый день, имеют возможность усовершенствовать навыки вождения.

Также в «Десятке» курсантам предоставят иллюстрированную рабочую тетрадь, задачник для проверки полученных знаний, тетрадь для практических занятий, задачи по перекресткам, контрольные работы, викторины и многое другое. Причем все это входит в стоимость обучения.

Программы: обучение по категории «B».

обучение по категории «B». Длительность обучения: 2-2,5 месяца. Теория — 2-3 часа (120-180 минут). Практика — от 5 занятий по 90 минут.

2-2,5 месяца. Теория — 2-3 часа (120-180 минут). Практика — от 5 занятий по 90 минут. Количество человек в группе: малокомплектные группы 5-10 человек.

малокомплектные группы 5-10 человек. Возраст курсантов: с 16 лет.

с 16 лет. Учебные автомобили: Ravon R2, Peugeot 405 sport, Hyundai Accent, Renault, Mitsubishi galant или собственный автомобиль.

Ravon R2, Peugeot 405 sport, Hyundai Accent, Renault, Mitsubishi galant или собственный автомобиль. Дополнительные условия: первый урок по теории — бесплатно. Договорные цены на курс эффективного управления автомобилем, курс парковки, скоростное управление.

первый урок по теории — бесплатно. Договорные цены на курс эффективного управления автомобилем, курс парковки, скоростное управление. Цена: 5500 грн.

5500 грн. Дополнительные расходы: медицинская справка, страховка, фото 3,5 х4,5 — 5 штук.

медицинская справка, страховка, фото 3,5 х4,5 — 5 штук. Сайт: www.10-ka.com.ua

Социальные сети: страница в Фейсбуке.

страница в Фейсбуке. Адрес: г. Одесса: ул. Радостная, 21а, школа «Майбуття» (Дом Мебели); ул. Успенская, 20 (угол Канатной).

г. Одесса: ул. Радостная, 21а, школа «Майбуття» (Дом Мебели); ул. Успенская, 20 (угол Канатной). Телефоны: (073) 085-59-88, (099) 566-59-38.

Автошкола ЧП «Вираж-1»

«Вираж-1» работает уже 20 лет. В этой автошколе лучшие в городе преподаватели с многолетним стажем, а значит, высокий уровень теоретического обучения и качественное обучение вождению по городу. Студенты занимаются в прекрасно оборудованных, светлых кабинетах, на технически исправных учебных авто, с вежливыми и внимательными инструкторами со средним и высшим образованием.

В школе «Вираж-1» проводится подготовка водителей-профессионалов категории «С» и «С1», переподготовка и повышение квалификации водителей автобусов «ДД1», тягачей категорий «СЕ» и «ВЕ», подготовка водителей мотоциклов и мопедов.

Программы: по единым типовым программам, утвержденным Постановлением Кабинета министров Украины от 02.03.2010 г. №229 по категориям А1, А, В, С, С1, Д, Д1, ВЕ, СЕ.

по единым типовым программам, утвержденным Постановлением Кабинета министров Украины от 02.03.2010 г. №229 по категориям А1, А, В, С, С1, Д, Д1, ВЕ, СЕ. Длительность обучения: для водителей легковых автомобилей категории «В» — 2 месяца. Теория — три раза в неделю с 18.00 до 20.00. Практика — 12 занятий по 1,5 часа по согласованному графику с инструктором.

для водителей легковых автомобилей категории «В» — 2 месяца. Теория — три раза в неделю с 18.00 до 20.00. Практика — 12 занятий по 1,5 часа по согласованному графику с инструктором. Количество человек в группе: до 30 человек.

до 30 человек. Возраст курсантов: с 18 лет.

с 18 лет. Учебные автомобили: daewoo lanos tf69y, hyundai elantra, nissan almera, toyota avensis, toyota camry (механическая и автоматическая КП), Toyota Carina-E, Chevrolet Аveo, ЗИЛ ММЗ 554М (категория «С», «СЕ»), ЛАЗ-995-Н (категория «Д»). Обучение проводится только на специально оборудованных автомобилях автошколы!

daewoo lanos tf69y, hyundai elantra, nissan almera, toyota avensis, toyota camry (механическая и автоматическая КП), Toyota Carina-E, Chevrolet Аveo, ЗИЛ ММЗ 554М (категория «С», «СЕ»), ЛАЗ-995-Н (категория «Д»). Обучение проводится только на специально оборудованных автомобилях автошколы! Дополнительные условия: при необходимости есть пробный урок

(по теории — бесплатно, урок по вождению — 100 грн.).

при необходимости есть пробный урок (по теории — бесплатно, урок по вождению — 100 грн.). Цена: категория «В»: теория — 2000 грн., практика (с учетом ГСМ) — 3000 грн. Оплата поэтапная, как по перечислению, так и за наличный расчет. На категории А1, А, С, С1, Д1, Д, ВЕ, СЕ цены указаны на сайте.

категория «В»: теория — 2000 грн., практика (с учетом ГСМ) — 3000 грн. Оплата поэтапная, как по перечислению, так и за наличный расчет. На категории А1, А, С, С1, Д1, Д, ВЕ, СЕ цены указаны на сайте. Дополнительные расходы: медицинская справка, услуги регионального сервисного центра МВД за бланк водительского удостоверения.

медицинская справка, услуги регионального сервисного центра МВД за бланк водительского удостоверения. Сайт: www.Virazh1.com

Социальные сети: нет.

нет. Адрес: г. Одесса, ул. Новосельского, 93; ул. Тираспольская, 6, каб.9; ул. Махачкалинская, 7; ул. Добровольского, 120 «А».

г. Одесса, ул. Новосельского, 93; ул. Тираспольская, 6, каб.9; ул. Махачкалинская, 7; ул. Добровольского, 120 «А». Телефоны: (067) 484-22-26; (067) 484-11-34; (048) 701-73-95; (0482) 49-63-36; (048) 711-97-01; (048) 726-03-11.

Автошкола «Коплион»

Автошкола «Коплион» предлагает новейший подход в обучении вождению, с оплатой по системе «все включено». Наличие своего автопарка позволяет получить навыки вождения на различных марках машин, а также совместить обучение на авто с механической и автоматической коробками переключения передач.

«Коплион» — это качественный подход к работе, квалифицированные инструкторы и преподаватели. Только здесь курсанты гарантированно получат стопроцентный результат.

Программы: обучение по категориям А, А1, В.

обучение по категориям А, А1, В. Длительность обучения: для водителей легковых автомобилей категории «В» — 2,5 месяца: 100 академических часов теории, 40 академических часов практики.

для водителей легковых автомобилей категории «В» — 2,5 месяца: 100 академических часов теории, 40 академических часов практики. Количество человек в группе: 10-20 человек.

10-20 человек. Возраст курсантов: с 16 лет.

с 16 лет. Учебные автомобили: Toyota, Nissan, Reno, Chevrolet.

Toyota, Nissan, Reno, Chevrolet. Дополнительные условия: пробный урок (1,5 часа) — 500 грн.

пробный урок (1,5 часа) — 500 грн. Цена: от 5400 до 10 000 грн.

от 5400 до 10 000 грн. Дополнительные расходы: нет.

нет. Сайт: www.koplion.com

Адрес: г. Одесса, ул. Армейская, 8в; ул. Инглези, 6в.

г. Одесса, ул. Армейская, 8в; ул. Инглези, 6в. Телефоны: (048) 799-30-30, (048) 799-29-99.

Автошкола

Автошкола — это современная школа вождения, которая готовит водителей всех категорий. Автошкола имеет аккредитацию. Классы оборудованы согласно требованиям ГСЦ и Министерства образования: просторные, кондиционируемые и полностью компьютеризированные.

Автопарк — более 30 машин, а каждому курсанту здесь дарят подарок. В школе готовят хороших водителей, которые обладают всеми необходимыми навыками управления авто, не создают и не попадают в аварийные ситуации. Выпускники автошколы готовы к самым опасным и крутым поворотам на дорогах.

По окончании школы между курсантами по их желанию проводятся соревнования с призами и подарками.

Преимущества автошколы: группы вечерней и утренней формы, высокопрофессиональный педагогический состав, отличный автопарк, низкие цены, помощь в оформлении документов.

Программы: обучение по категориям: A, B, С, практические занятия по вождению.

обучение по категориям: A, B, С, практические занятия по вождению. Длительность обучения: полный курс обучения — 8 недель. Продолжительность одного занятия — 2 часа.

полный курс обучения — 8 недель. Продолжительность одного занятия — 2 часа. Количество человек в группе: до 25 человек.

до 25 человек. Возраст курсантов: с 16 лет.

с 16 лет. Учебные автомобили: механика, автомат, седан, джип, минивэн.

механика, автомат, седан, джип, минивэн. Цена: от 1200 грн. Оплата обучения может быть поэтапная.

от 1200 грн. Оплата обучения может быть поэтапная. Дополнительные расходы: медицинская справка, оплата услуг ГСЦ.

медицинская справка, оплата услуг ГСЦ. Социальные сети: Инстаграм avtoshkola_radujniy , «Автошкола Одесса» .

Инстаграм , . Адрес: г. Одесса, ул. Довженко, 9в; Люстдорфская дорога, 162б (ком. 102); пр-т Шевченко, 1 (ГУК политеха); ул. Старопортофранковская, 28 (ком. 22); ж/м Ра­дужный, 16/3; ул. Высоцкого, 21; ул. С. Палия, 84/1; ул. Успенская, 68.

г. Одесса, ул. Довженко, 9в; Люстдорфская дорога, 162б (ком. 102); пр-т Шевченко, 1 (ГУК политеха); ул. Старопортофранковская, 28 (ком. 22); ж/м Ра­дужный, 16/3; ул. Высоцкого, 21; ул. С. Палия, 84/1; ул. Успенская, 68. Телефоны: (048) 788-88-07, (067) 750-71-23, (048) 704-74-07, (097) 980-75-85, (073) 029-18-91, (093) 527-78-76.

Автошкола «ФАВОРИТ»

Все учебные программы (как теоретические, так и практические) составлены с учетом требований европейских стандартов и утверждены региональным сервисным центром МВД в Одесской области. Занятия проходят в современных классах. Весь преподавательский и инструкторский состав автошколы аттестован, опытен и прошел специальное обучение.

Практические занятия с инструктором проходят на автомобилях отечественного и иностранного производства, в том числе с автоматической коробкой. Автомобили регулярно проходят ТО, что является гарантией от форс-мажоров и проблем.

Клиенты автошколы могут выбрать для обучения ближайший филиал, записаться на курсы в любой удобный день, в том числе онлайн, а также согласовать с инструктором индивидуальное время для вождения. Для курсантов «Фаворита» организуют сдачу экзамена в сервисном центре на автомобилях автошколы.

Также возможно приобрести подарочный сертификат любого номинала на обучение в автошколе «Фаворит».

Программы: подготовка водителей автотранспортных средств категорий A, B, C, C1, CE, D. Подготовка водителей для перевозки опасных грузов и международных перевозок .

подготовка водителей автотранспортных средств категорий A, B, C, C1, CE, D. и . Длительность обучения: полный курс обучения — 9 недель. Продолжительность одного занятия — 45 минут.

полный курс обучения — 9 недель. Продолжительность одного занятия — 45 минут. Количество человек в группе: до 25 человек.

до 25 человек. Возраст курсантов: с 16 лет.

с 16 лет. Учебные автомобили: KIA, hyundai, chevrolet, toyota, mitsubishi, daewoo. Механика либо автомат — на выбор.

KIA, hyundai, chevrolet, toyota, mitsubishi, daewoo. Механика либо автомат — на выбор. Дополнительные условия: нет.

нет. Цена: от 2000 грн. Оплата обучения может быть поэтапной.

от 2000 грн. Оплата обучения может быть поэтапной. Дополнительные расходы: учебная литература — 45 грн.

учебная литература — 45 грн. Сайт: favorits.com.ua

Социальные сети: нет.

нет. Адрес: г. Одесса: ул. Дидрихсона, 3; Одесская область, с. Усатово, ул. Гагарина, 83 (Усатовская школа-гимназия).

г. Одесса: ул. Дидрихсона, 3; Одесская область, с. Усатово, ул. Гагарина, 83 (Усатовская школа-гимназия). Телефоны: (048) 709-78-53, (067) 557-88-68, (097) 034-94-59, (093) 617-49-03, (050) 333-07-03.