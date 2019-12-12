Как в Одессе попасть на прием к мэру?

Ни для кого не секрет, что в Одессе работает телефон доверия Одесского городского головы (15-35). Туда обращаются по любым вопросам, а дальше жалобы направляют в профильные подразделения. Но иногда, даже такого рода обращения не помогают решить проблему, в таком случае мэр Одессы ведет личный прием граждан. Как записаться?
Личный прием граждан Геннадий Труханов проводит в приемной департамента по вопросам обращений граждан Одесского городского совета
по адресу: пл. Думская, 1;
телефон: (048) 779-14-65;
день: каждый второй вторник месяца;
время: 15:00 — 17:00.
Предварительная запись на личный прием граждан городским головой является обязательной. Для записи будет необходимо подать заявление, которое должно содержать следующую информацию:
- ваши ФИО, адрес и контактный номер телефона;
- к кому вы хотите записаться на личный прием;
- краткое изложение сути вопроса;
- дата и подпись.
Заявление можно передать несколькими способами:
- направить почтой по адресу: пл. Думская, 1, г. Одесса, 65026;
- направить электронной почтой: obr4@omr.gov.ua;
- опустить в почтовый ящик, расположенный по адресу пл. Думская, 1;
- сдать лично в департамент по вопросам обращений граждан Одесского городского совета. В таком случае нужно при себе иметь паспорт.
Фото: sobitie.com.ua
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