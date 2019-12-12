fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Как в Одессе попасть на прием к мэру?

Как в Одессе попасть на прием к мэру?

Ни для кого не секрет, что в Одессе работает телефон доверия Одесского городского головы (15-35). Туда обращаются по любым вопросам, а дальше жалобы направляют в профильные подразделения. Но иногда, даже такого рода обращения не помогают решить проблему, в таком случае мэр Одессы ведет личный прием граждан. Как записаться?

Личный прием граждан Геннадий Труханов проводит в приемной департамента по вопросам обращений граждан Одесского городского совета

по адресу: пл. Думская, 1;

телефон: (048) 779-14-65;

день: каждый второй вторник месяца;

время: 15:00 — 17:00.

Предварительная запись на личный прием граждан городским головой является обязательной. Для записи будет необходимо подать заявление, которое должно содержать следующую информацию:

  • ваши ФИО, адрес и контактный номер телефона;
  • к кому вы хотите записаться на личный прием;
  • краткое изложение сути вопроса;
  • дата и подпись.

Заявление можно передать несколькими способами:

  • направить почтой по адресу: пл. Думская, 1, г. Одесса, 65026;
  • направить электронной почтой: obr4@omr.gov.ua;
  • опустить в почтовый ящик, расположенный по адресу пл. Думская, 1;
  • сдать лично в департамент по вопросам обращений граждан Одесского городского совета. В таком случае нужно при себе иметь паспорт.

Фото: sobitie.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить