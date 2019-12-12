Как в Одессе попасть на прием к мэру?

Ни для кого не секрет, что в Одессе работает телефон доверия Одесского городского головы (15-35). Туда обращаются по любым вопросам, а дальше жалобы направляют в профильные подразделения. Но иногда, даже такого рода обращения не помогают решить проблему, в таком случае мэр Одессы ведет личный прием граждан. Как записаться?