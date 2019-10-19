Как распознать и вылечить осеннюю депрессию?

С наступлением осени у большинства людей возникает сезонная депрессия. Она характеризуется повышенной сонливостью, усилением аппетита и нежеланием общаться с окружающими. Однако бороться с таким состояние нужно обязательно, чтобы оно не перешло в хроническую форму.

Первые признаки сезонной хандры

Под термином «осенняя депрессия» психологи обычно понимают состояние подавленности, утраты интереса к жизни, хронической усталости и нежелания что-либо делать, а также снижение самооценки. Если у вас появилось большинство из этих симптомов, скорее всего, вы «подхватили» осеннюю депрессию.

Такое состояние возникает не на пустом месте: осень приносит холода и дожди, а дни становятся короткими и пасмурными. Наш организм начинает производить больше гормона мелатонина, который в основном вырабатывается в ночное время и отвечает за биологические часы. Когда мелатонина слишком много, мы впадаем в сонливость и уныние, а когда его количество уменьшается, мы становимся более активными. Другими словами, одной из причин осенней депрессии является недостаток солнечного света. Кроме чисто медицинских, у осенней депрессии есть и психологическая причина: сезон летнего отдыха закончился и нам приходится снова «впрягаться» в работу.

Заедаем плохое настроение

Начинать «войну» с депрессией нужно по всем фронтам. Для начала пересмотрите свои пищевые привычки. Главные нейтрализаторы плохого настроения — это орехи, бананы, горький шоколад, финики, молочные продукты, фрукты и овощи. В их состав входит аминокислота триптофан, которая помогает выработке серотонина — гормона радости. Кроме того, не пренебрегайте «солнечным» витамином D, который находится в сливочном масле, жирной рыбе, яйцах и говяжьей печени.

Также не злоупотребляйте кофе и крепким чаем. Вместо этого, пока не нормализуется настроение, пейте травяные чаи — из мелиссы, липы, ромашки, мяты, шиповника и зверобоя.

Помогут общение и творчество

Самое главное при борьбе с депрессией — находиться среди позитивно настроенных людей. Частое общение не позволит вам заниматься самокопанием. Если вы интроверт и активное общение не вызывает у вас энтузиазма, смотрите фильмы или читайте. Но при этом сведите к минимуму просмотр новостных передач, так как в них очень мало позитива.

Больше двигайтесь, это улучшает кровоснабжение организма и помогает выработке эндорфинов — гормонов удовольствия. На это давным-давно обратили внимание жители северных стран. Возможно, поэтому осенью и зимой они активно занимаются спортом, а депрессия у них встречается намного реже.

Отлично помогает поднять настроение творчество. При этом необязательно «творить» что-то самому. Если у вас нет для этого желания, просто сходите на выставку, в театр или на концерт.

Действенным средством борьбы с осенней хандрой может стать свето- и цветотерапия. Проводите не менее 45 минут в день при включенных лампах дневного света — сетчатка глаза и мозг будут реагировать на него, как на солнечный свет. Если есть возможность, откажитесь от мрачных цветов в одежде и добавьте красок в интерьер. Постелите в прихожей пестрый коврик, повесьте на окна яркие шторы, а на стены — рисунки или фотографии, вызывающие у вас положительные эмоции или воспоминания о летнем отдыхе.

Пересмотрите свой распорядок дня, и ложитесь спать в одно и то же время, желательно не позже 23.00. Обязательно проветривайте квартиру, независимо от погоды. Не требуйте от себя многого и старайтесь привлечь в свою жизнь побольше позитива, который вам помогут обеспечить также животные — кот или собака.

Три главных «нет»

1. Почаще ходите «в люди» и не оставайтесь наедине с собственной меланхолией. «Пережевывание» тоскливых мыслей способно утомить больше, чем физическая работа.

2. Не злоупотребляйте алкоголем — он может помочь только на короткое время, после чего станет еще хуже.

3. Не занимайтесь самолечением — если настроение становится все более мрачным, обратитесь к специалисту, чтобы состояние не стало хроническим.

Фото: 3.bp.blogspot.com, akzent.zp.ua, i.ytimg.com, artguide.com