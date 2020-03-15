Как работает газовое хозяйство в Одессе? Интервью о безответственных потребителях и «газовых правилах»

15 марта в Украине отмечают День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Из всех коммунальных служб города «Одессагаз» – самая консервативная, так как любое отступление от правил пользования газом может привести к трагедии. Мы пообщались с начальником службы эксплуатации домового газового хозяйства Иваном Лохматовым и поинтересовались, какие трудности возникают при общении с абонентами, от чего зависит появление аварийных ситуаций и как борются с одесскими «креативщиками» в газовой сфере.

— Иван Викторович, расскажите, какие разногласия чаще всего возникают у вас с потребителями?

— В первую очередь это несвоевременная оплата за услуги газоснабжения, нарушение договорных отношений со стороны потребителей, а также когда абоненты, отключенные за неуплату, самовольно пытаются подключиться к системе газоснабжения. Дело в том, что у нас существует график проверки ранее отключенных потребителей, а к таким нарушителям применяются штрафные санкции. У нас есть постоянно действующая комиссия, которая рассматривает эти вопросы. С добросовестными потребителями у нас никогда разногласий не возникает.

— Известно, что многие воспринимают внимание со стороны газовых служб как произвол, но ведь на деле эти меры принимаются ради нашей безопасности?

— Конечно. Могу привести пример, когда наш представитель приходит для снятия показаний счетчика, обследования системы газоснабжения либо технического обслуживания, а владелец квартиры не впускает его, мотивируя тем, что это его частная собственность, и посторонних он впускать не желает. Такие действия со стороны потребителя газоснабжения противоречат, в первую очередь, Правилам газоснабжения, а также условиям договора, подписанного абонентом с АТ «Одессагаз».

— А как реагируют на ваши визиты должники?

— Реагируют по-разному, к сожалению, до сих пор не все осознают, что газ – это продукт, а за потребленную продукцию и ее доставку надо платить. Бывали случаи, которые доходили до абсурда, когда абоненты, отказывались оплачивать потребленный газ, аргументируя это тем, что газ — достояние народа и платить за него они вообще не должны. Газ – это продукт, который покупается и продается, распределительные сети, по которым это сырье попадает в наши дома, нуждаются в своевременном обслуживании и развитии. Аналогий много: например, каждый автолюбитель пытается не пропустить техническое обслуживание своего автомобиля, так как от этого зависит его безопасность, ведь никто не сядет за руль машины с неисправными тормозами. Так же с газовыми сетями, только последствия могут быть более глобальными.

— А бывает такое, что на недобросовестных потребителей жалуются соседи? Например, их тревожит, что у кого-то из жильцов дома проблемы с газовыми приборами?

— Такое случается, и мы обязательно реагируем на все заявления. Правда, нередко таким «хитрым» образом соседи пытаются выяснить между собой отношения. Мы никогда не отключаем потребителей только на основании заявлений либо жалоб третьих лиц, тем более, если никаких нарушений нет. Если же жалоба имеет основания и при проверке мы находим серьезные нарушения, то, конечно, принимаем соответствующие меры.

— А «шутники» об утечке газа не звонят? В последнее время подобные «розыгрыши» стали весьма популярными…

— Нет, на моей памяти таких эпизодов именно в нашей сфере, к счастью, не было.

— Есть ли среди ваших абонентов люди, которые не всегда могут отвечать за свои поступки и способны создать аварийную ситуацию? Как быть с ними?

— Такие абоненты у нас были. Но, как правило, после заключения соответствующих органов и на основании документов мы отключаем такого потребителя в связи с тем, что он не может адекватно обращаться с газовым оборудованием. Если ситуация меняется в сторону улучшения, мы также на основании соответствующего разрешения подключаем его.

— Были ли у вас серьезные конфликты с потребителями, и как вы поступаете в таких случаях?

— Мы вызываем полицию и с ее помощью решаем конфликт. Бывает, когда люди не дают отключать оборудование за нарушения или неуплату. Например, абонента заранее уведомили об отключении, а он не пускает наших сотрудников в квартиру. Случаи бывали очень серьезные: должники пытались применить физическую силу, натравливали собак, даже с ножом бросались. В таких случаях мы вызываем полицию и совместно проводим отключение, а нарушители правопорядка несут соответствующее наказание.

Помню, был случай, когда один из должников несколько часов не впускал в парадную многоквартирного дома представителей газовой службы и полицию. Он просто стоял в дверном проеме и выталкивал всех, кто пытался зайти. Конечно, газ мы ему отключили, но он потом еще в отместку «диверсии» устраивал — перекрывал подачу газа и воды соседям, которые пытались оказывать нам содействие. К сожалению, таких абонентов у нас достаточно. Поэтому хочется напомнить любителям «силового» общения: любое применение силы наказывается законом, и у нас есть соответствующая практика как в судах, так и при взаимодействии с полицией. Лучше все решать мирным путем.

— Не секрет, что у нас есть «народные умельцы», которые самовольно подключают газовое оборудование? Какие самые распространенные «изобретения»?

— Такие случаи бывают не так часто, но случалось, когда после отключения должников так называемым механическим способом, то есть сваркой, недобросовестные потребители подключались через шланг или металлорукав. Особенно опасно, если это происходит в многоквартирных домах, так как несет угрозу большому количеству жильцов. Ведь этот самодельный «газопровод» может привести к непоправимым последствиям. Любой пуск газа в газовые сети сопровождается соответствующим инструктажем по безопасному газопользованию, а любой смонтированный газопровод должен пройти испытания и опрессовку. В газовом деле самовольные «изобретения» могут быть очень опасными, но многие люди, к сожалению, не отдают себе в этом отчет. С такими потребителями приходится работать индивидуально, принимать меры.

Также хочется напомнить, что принудительные вытяжки запрещается устанавливать в помещениях одновременно с отопительными приборами с открытой камерой сгорания (так называемых дымоходных котлов). В таком случае установка принудительной вентиляции запрещается, так как идет обратная тяга, продукты сгорания попадают в помещение, и это может привести к опасным последствиям.

— Часто можно услышать жалобы, что газовщики в наших домах появляются редко…

— Любой абонент АТ «Одессагаз» может оставить заявку на своем газовом участке на ремонт газового оборудования либо обследование системы газоснабжения. Обслуживание газопроводов осуществляется на основании соответствующих графиков, а техническое обслуживание частных и многоквартирных домов на основании соответствующих договоров. У нас такая работа, что, когда она выполняется качественно и своевременно, ее не видно. Все привыкли, что при включении газовой плиты загорается синее пламя. Стоит на несколько часов прекратить подачу газа, как возникает множество телефонных звонков на газовые участки и жалоб. В завершение нашей беседы хотелось бы пожелать, чтобы и наши абоненты осознавали не только свои права, но и обязанности, и с уважением относились к нашим представителям. Только общими усилиями мы можем обеспечить безопасность и порядок.

Фото: tvoemisto.tv

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